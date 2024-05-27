А Александр Влюбиться в Астрахань за 2 часа Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.

Я Яна Влюбиться в Астрахань за 2 часа Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!

Н Надежда Влюбиться в Астрахань за 2 часа Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию

Л Лариса Экспресс-прогулка по Астрахани Короткая прогулка по центру города, которая даёт Вам с Ирининой помощью заглянуть туда, куда бы Вы сами ни за что не догадались заглянуть. Рекомендую!

В Виктор Экспресс-прогулка по Астрахани Очень интересная прогулка получилась, спасибо Ирине. Заходили даже в такие колоритные потайные дворики, которые мы никогда бы не нашли самостоятельно!)