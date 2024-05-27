1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
«В период с мая по сентябрь экскурсию лучше планировать на вечерние или дневные часы»
25 июня в 07:30
27 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Увлекательная экскурсия по старинной улице Астрахани: Советская и её тайны
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
«В жаркое время года прогулку лучше планировать на утро или вечер»
25 июня в 08:30
27 июня в 08:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале № 1 напротив гостиницы «Азимут»
«Вечерняя водная прогулка обычно сопровождается красивым южным закатом — идеальное завершение дня»
Расписание: в будние дни в 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
21 июня в 16:00
22 июня в 10:30
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2024Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
- ЯЯна22 мая 2024Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
- ННадежда21 мая 2024Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
- ЛЛариса7 мая 2024Короткая прогулка по центру города, которая даёт Вам с Ирининой помощью заглянуть туда, куда бы Вы сами ни за что не догадались заглянуть. Рекомендую!
- ВВиктор6 мая 2024Очень интересная прогулка получилась, спасибо Ирине. Заходили даже в такие колоритные потайные дворики, которые мы никогда бы не нашли самостоятельно!)
- ЯЯна15 апреля 2024Были на экскурсии компанией из 7 человек: 4 взрослых и 3 детей 6, 8 и 10 лет. Всем очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Вечерние»
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