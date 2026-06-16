Татищевский маршрут, или Астрахань глазами сподвижника Петра I
Пройти по следам знаменитого историка и государственного деятеля
Выдающийся сподвижник Петра I стремился сделать Астрахань южным форпостом империи и урегулировать восточную торговлю, а параллельно писал главную книгу своей жизни.
Вы узнаете о его грандиозных замыслах, этнографических проектах и фруктовой почте, по которой Елизавете Петровне отправляли астраханские деликатесы. И посмотрите на город глазами государственного деятеля.
Описание экскурсии
Памятник Петру I
Начнём разговор о человеке, который приехал в Астрахань продолжать Петровские реформы и превратил губернию в один из важнейших регионов империи.
Бюст Василия Татищева
Я познакомлю вас с личностью выдающегося учёного, историка, картографа и государственного деятеля, чьи интересы охватывали самые разные сферы жизни.
Астраханский кремль
Вы представите себе работу губернской канцелярии, где Татищев принимал решения, руководил строительством и разбирал судебные дела.
Персидское, Армянское и Индийское подворья
Мы проследим развитие восточной торговли и вы узнаете, какую роль Татищев сыграл в создании шёлкового производства в регионе.
Краеведческий музей
Поговорим о первых этнографических исследованиях региона, истории казачества и многонациональном характере Астрахани.
По пути вы узнаете, как создавались первые точные карты Каспия и дельты Волги, зачем возрождали Каспийскую флотилию и почему за вырубку винограда штрафовали огромными суммами.
Организационные детали
Все объекты мы осмотрим снаружи
Если вас больше 4 человек, доплата за каждого следующего участника — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 586 туристов
Я профессиональный гид с 2016 года. С удовольствием проведу для вас прогулки по моим любимым городам.
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