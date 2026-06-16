Выдающийся сподвижник Петра I стремился сделать Астрахань южным форпостом империи и урегулировать восточную торговлю, а параллельно писал главную книгу своей жизни. Вы узнаете о его грандиозных замыслах, этнографических проектах и фруктовой почте, по которой Елизавете Петровне отправляли астраханские деликатесы. И посмотрите на город глазами государственного деятеля.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Астрахани

Описание экскурсии

Памятник Петру I

Начнём разговор о человеке, который приехал в Астрахань продолжать Петровские реформы и превратил губернию в один из важнейших регионов империи.

Бюст Василия Татищева

Я познакомлю вас с личностью выдающегося учёного, историка, картографа и государственного деятеля, чьи интересы охватывали самые разные сферы жизни.

Астраханский кремль

Вы представите себе работу губернской канцелярии, где Татищев принимал решения, руководил строительством и разбирал судебные дела.

Персидское, Армянское и Индийское подворья

Мы проследим развитие восточной торговли и вы узнаете, какую роль Татищев сыграл в создании шёлкового производства в регионе.

Краеведческий музей

Поговорим о первых этнографических исследованиях региона, истории казачества и многонациональном характере Астрахани.

По пути вы узнаете, как создавались первые точные карты Каспия и дельты Волги, зачем возрождали Каспийскую флотилию и почему за вырубку винограда штрафовали огромными суммами.

Организационные детали