Авторская экскурсия «Астрахань, которую не покажут в путеводителях»

Этот маршрут для тех, кто хочет почувствовать город изнутри и раскрыть его тайную жизнь. Я отведу вас в Закутумье — район, куда обычно не заглядывают туристы. Здесь, в тишине мощёных переулков и за фасадами старых особняков, живёт подлинный дух купеческого города с его уникальной историей, судьбами и легендами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Сквер Нефтяник . Наше путешествие начинается с места, где стояла величественная усадьба купцов Сапожниковых. Вы узнаете, как потомки казнённого крестьянина создали рыболовную империю и навсегда изменили облик города. Мы поговорим не просто о богатстве, а о том, как одна семья могла формировать целую эпоху

. Наше путешествие начинается с места, где стояла величественная усадьба купцов Сапожниковых. Вы узнаете, как потомки казнённого крестьянина создали рыболовную империю и навсегда изменили облик города. Мы поговорим не просто о богатстве, а о том, как одна семья могла формировать целую эпоху Дом Саркисова (Козлова) . Особняк с запутанной историей владения. Мы внимательно изучим его эклектичные фасады, изящную лепнину и попытаемся разгадать, кто же был его подлинным хозяином

. Особняк с запутанной историей владения. Мы внимательно изучим его эклектичные фасады, изящную лепнину и попытаемся разгадать, кто же был его подлинным хозяином Особняк Михаила Шелехова . Перед вами предстанет дворец, будто сошедший со страниц итальянского романа. За его роскошными стенами скрывается семейная тайна — городская легенда, которую вы услышите из первых уст

. Перед вами предстанет дворец, будто сошедший со страниц итальянского романа. За его роскошными стенами скрывается семейная тайна — городская легенда, которую вы услышите из первых уст Улица Нечаев . Мы прогуляемся по уникальному деревянному кварталу. Вы узнаете, откуда в городе, окружённом степью, взялась такая высокая плотницкая культура и почему эти резные наличники считают одним из культурных кодов региона

. Мы прогуляемся по уникальному деревянному кварталу. Вы узнаете, откуда в городе, окружённом степью, взялась такая высокая плотницкая культура и почему эти резные наличники считают одним из культурных кодов региона Остатки сада «Аркадия» . Прислушайтесь — здесь когда-то звучали голоса Шаляпина и Станиславского. Сегодня от легендарного места отдыха астраханской богемы остались лишь воспоминания и несколько старых деревьев

. Прислушайтесь — здесь когда-то звучали голоса Шаляпина и Станиславского. Сегодня от легендарного места отдыха астраханской богемы остались лишь воспоминания и несколько старых деревьев Птичий двор . По воле Петра I на этом месте возник удивительный проект. Что здесь разводили и для каких целей? Ответ вас удивит.

. По воле Петра I на этом месте возник удивительный проект. Что здесь разводили и для каких целей? Ответ вас удивит. Цыганский дом на Мельникова . Дом в стиле русского модерна, который многие видели, но мало кто знает. Вы раскроете его киношное прошлое, местные легенды и наконец поймёте, почему за ним закрепилось такое неофициальное название

. Дом в стиле русского модерна, который многие видели, но мало кто знает. Вы раскроете его киношное прошлое, местные легенды и наконец поймёте, почему за ним закрепилось такое неофициальное название Здание Рождественской пожарной части . С её каланчи когда-то следили за дымом над городом. Но работа пожарных была гораздо шире. Вы узнаете, как они не только тушили пожары, но и становились центрами общественной жизни провинциального города

. С её каланчи когда-то следили за дымом над городом. Но работа пожарных была гораздо шире. Вы узнаете, как они не только тушили пожары, но и становились центрами общественной жизни провинциального города Усадьба Н. В. Серина . Старинный дом купца скрывает удивительную связь с миром искусства. Именно Серин стал прототипом ключевой фигуры на знаменитом полотне Михаила Нестерова. Как случайный астраханец вошёл в историю живописи — узнаете на месте

. Старинный дом купца скрывает удивительную связь с миром искусства. Именно Серин стал прототипом ключевой фигуры на знаменитом полотне Михаила Нестерова. Как случайный астраханец вошёл в историю живописи — узнаете на месте Дом Михаила Яковлева . Этот деревянный особняк — воплощённая мечта из старого архитектурного журнала. Мы поговорим о его неповторимом характере, о том, кто живёт в нём сегодня и почему такие памятники так важны для нас

. Этот деревянный особняк — воплощённая мечта из старого архитектурного журнала. Мы поговорим о его неповторимом характере, о том, кто живёт в нём сегодня и почему такие памятники так важны для нас Демидовское подворье. В былые времена здесь кипела торговля. Вы увидите, что от неё осталось, и поймёте, какую роль подобные подворья играли в экономической жизни огромной страны

Погружение в историю

Эта прогулка — ваш шанс увидеть Астрахань глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Вы не просто услышите даты и факты, а сможете прикоснуться к прошлому буквально руками. Я принесу с собой подлинные артефакты той эпохи:

оригинальную квитанцию из конторы Братьев Сапожниковых 1917 года

редкие фотографии Астрахани 19 века

старинный гвоздь-троетёс и другие предметы быта

А ещё по возможности мы заглянем в парадные домов, чтобы увидеть, какая красота скрывается за их дверьми.

Организационные детали