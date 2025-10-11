Авторская экскурсия «Астрахань, которую не покажут в путеводителях»

Этот маршрут для тех, кто хочет почувствовать город изнутри и раскрыть его тайную жизнь. Я отведу вас в Закутумье — район, куда обычно не заглядывают туристы.
Здесь, в тишине мощёных переулков и за фасадами старых особняков, живёт подлинный дух купеческого города с его уникальной историей, судьбами и легендами.
Здесь, в тишине мощёных переулков и за фасадами старых особняков, живёт подлинный дух купеческого города с его уникальной историей, судьбами и легендами.
Описание экскурсии
- Сквер Нефтяник. Наше путешествие начинается с места, где стояла величественная усадьба купцов Сапожниковых. Вы узнаете, как потомки казнённого крестьянина создали рыболовную империю и навсегда изменили облик города. Мы поговорим не просто о богатстве, а о том, как одна семья могла формировать целую эпоху
- Дом Саркисова (Козлова). Особняк с запутанной историей владения. Мы внимательно изучим его эклектичные фасады, изящную лепнину и попытаемся разгадать, кто же был его подлинным хозяином
- Особняк Михаила Шелехова. Перед вами предстанет дворец, будто сошедший со страниц итальянского романа. За его роскошными стенами скрывается семейная тайна — городская легенда, которую вы услышите из первых уст
- Улица Нечаев. Мы прогуляемся по уникальному деревянному кварталу. Вы узнаете, откуда в городе, окружённом степью, взялась такая высокая плотницкая культура и почему эти резные наличники считают одним из культурных кодов региона
- Остатки сада «Аркадия». Прислушайтесь — здесь когда-то звучали голоса Шаляпина и Станиславского. Сегодня от легендарного места отдыха астраханской богемы остались лишь воспоминания и несколько старых деревьев
- Птичий двор. По воле Петра I на этом месте возник удивительный проект. Что здесь разводили и для каких целей? Ответ вас удивит.
- Цыганский дом на Мельникова. Дом в стиле русского модерна, который многие видели, но мало кто знает. Вы раскроете его киношное прошлое, местные легенды и наконец поймёте, почему за ним закрепилось такое неофициальное название
- Здание Рождественской пожарной части. С её каланчи когда-то следили за дымом над городом. Но работа пожарных была гораздо шире. Вы узнаете, как они не только тушили пожары, но и становились центрами общественной жизни провинциального города
- Усадьба Н. В. Серина. Старинный дом купца скрывает удивительную связь с миром искусства. Именно Серин стал прототипом ключевой фигуры на знаменитом полотне Михаила Нестерова. Как случайный астраханец вошёл в историю живописи — узнаете на месте
- Дом Михаила Яковлева. Этот деревянный особняк — воплощённая мечта из старого архитектурного журнала. Мы поговорим о его неповторимом характере, о том, кто живёт в нём сегодня и почему такие памятники так важны для нас
- Демидовское подворье. В былые времена здесь кипела торговля. Вы увидите, что от неё осталось, и поймёте, какую роль подобные подворья играли в экономической жизни огромной страны
Погружение в историю
Эта прогулка — ваш шанс увидеть Астрахань глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Вы не просто услышите даты и факты, а сможете прикоснуться к прошлому буквально руками. Я принесу с собой подлинные артефакты той эпохи:
- оригинальную квитанцию из конторы Братьев Сапожниковых 1917 года
- редкие фотографии Астрахани 19 века
- старинный гвоздь-троетёс и другие предметы быта
А ещё по возможности мы заглянем в парадные домов, чтобы увидеть, какая красота скрывается за их дверьми.
Организационные детали
- Начальная точка маршрута расположена в шаговой доступности от центра Астрахани. Рядом есть остановка общественного транспорта — можно доехать на автобусе или маршрутном такси
- Экскурсия полностью пешеходная
- В летние месяцы лучше планировать прогулку на утренние или вечерние часы — так комфортнее переносится жара
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Нефтяник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Астрахани
Привет! Я — архитектор, аттестованный гид и, по местному сарафанному радио, «королева астраханских наличников». Влюблена в деревянное зодчество с первого взгляда и вот уже несколько лет спасаю, фотографирую и рассказываю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
л
любоаь
11 окт 2025
Совершенно необычная экскурсия по необычной Астрахани. Мы видели Астрахань деревянную, Астрахань классическую, Астрахань почти современную. Всё сопровождаллсь интересным рассказом и подкреплялось фотоматериалами и артефактами эпохи.
Хочется добавить, что всё происходило под периодически усиливающимся дождём, что не испугало экскурсовода и не снизило качество рассказа.
Рекомендую и данную экскурсию, и данного экскурсовода.
А ещё, в конце нам подарили милейшие сувениры
Хочется добавить, что всё происходило под периодически усиливающимся дождём, что не испугало экскурсовода и не снизило качество рассказа.
Рекомендую и данную экскурсию, и данного экскурсовода.
А ещё, в конце нам подарили милейшие сувениры
М
Михаил
30 сен 2025
Доброго времени суток! Редко оставляю отзывы, но в этот раз не поленился. Планировал удивить жену в её день рождения. Задача не из лёгких, но я рискнул пригласить её и друзей
Входит в следующие категории Астрахани
Похожие экскурсии из Астрахани
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Не может быть, но было в Астрахани
Отправьтесь в увлекательное путешествие по кинолокациям Гайдая в Астрахани. Откройте для себя тайны и загадки фильма «Не может быть»
Начало: В районе Петровской набережной
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Архитектурный променад по Астрахани
Погрузитесь в историю Астрахани, любуясь архитектурными шедеврами на набережной Кутума. Узнайте о знаменитых купцах и их наследии
Начало: На набережной реки Кутум
Завтра в 11:00
29 ноя в 12:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.