Всё об Астрахани

Полезная информация об Астрахани

Что нужно знать об Астрахани: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Астрахань, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 2 экскурсии
Местное время в Астрахани
22:3318
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАстрахань
По-английскиAstrakhan
Столица регионаАстрахань является столицей региона
Население города502 533 чел.
АэропортАстрахань ASF
Часовой поясEurope/Astrakhan
Средняя высота-12 м. от уровня моря

Где находится Астрахань на карте

Астрахань фото города
Астрахань

Популярные экскурсии в Астрахани

Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
5
57 отзывов
3500
за чел.
Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Хулиганская экскурсия по Астрахани
4.9
61 отзыв
от
5500
за чел.
Прогулка по городу без занудства и скуки

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Астрахань

Расписание авиа-рейсов