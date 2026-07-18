По Московской и ещё по одной: прогулка с гидом-историком
Раскрыть Астрахань через архитектуру, истории о жителях и вкус именных настоек
Мы пройдём по историческому центру — Белому городу, чтобы посмотреть, как в Астрахани уживаются Восток и Запад, купеческие подворья и советский авангард, классицизм и конструктивизм.
Заглянем в подворье иноземных купцов, увидим «Дом с бутылками» и здание бывшего банка с элементами восточной архитектуры.
Завершим встречу в уютном питейном заведении в духе кафе-шантана, где подают именные настойки, жареные демьянки и каштаны из щуки.
Описание экскурсии
Путешествие по двум знаковым улицам старой Астрахани — Советской (бывшей Московской) и Эспланадной.
Братский сад — место, где когда-то шумел базар, играл оркестр и назначали свидания, а спустя годы хоронили павших.
Астраханский Арбат. Взглянем на дом, в котором жили губернаторы и останавливался император.
Армянское, персидское и индийское подворья, куда иноземные купцы привозили богатства Востока. Заглянем в одно из них, чтобы ощутить себя в сердце настоящего караван-сарая.
Комплекс зданий правительственного квартала, объединивших в себе величие и красоту. Насладимся музыкой в камне и рассмотрим необычных героев фасадов.
Эспланадная улица. Познакомимся со знаменитым «Домом с бутылками» и судьбой его создателя. Рассмотрим здание бывшего банка с элементами восточной архитектуры.
Астраханские «пять углов» и здание доходного дома, созданного по аналогии с петербургским проектом Фёдора Лидваля.
Атмосферная рюмочная
Расположена в историческом здании и оформлена элементами кафе-шантана начала 20 века. Здесь можно опрокинуть одну-две рюмочки оригинальных настоек, названных в честь известных горожан, и закусить солянкой по-астрахански, жареными демьянками и каштанами из щуки.
Вы узнаете
Как менялся облик каспийской столицы и жители «треугольника Христа, Будды и Магомета»
Как внешний вид здания отражает его назначение, дух времени и даже характер владельца
Почему Астрахань считалась воротами Востока и как иноземные купцы жили здесь по своим законам
Кто строил город и творил в нём: вспомним архитекторов, купцов-благотворителей, великих художников и поэтов, а также знаменитого француза, искавшего в Астрахани приключения и… арбузы
Какие блюда считаются местной визиткой и почему именные настойки в рюмочной получили такие названия
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно по меню. Средний чек — 1200–1500 ₽
Настойки — только для путешественников возраста 18+. Для несовершеннолетних в меню рюмочной имеются безалкогольные напитки
К нашему приходу в рюмочной будет забронирован столик. Если в ваши планы не входит знакомство с кухней и настойками, сообщите мне об этом на этапе согласования экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я коренной астраханец, по образованию историк и искусствовед. Умею превратить рассказ об эпохах и архитектурных стилях в живое и увлекательное повествование, без скучных лекций, сухого перечисления дат и имён.
Более 9 читать дальшеуменьшить
лет провожу экскурсии в Астраханской картинной галерее, где заведую экскурсионным сектором. Проходил стажировки в Государственном Русском музее и Российском этнографическом музее. В 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучший экскурсовод России», организованного Федеральным агентством по туризму. До этого победил на региональном этапе.
Приходите — покажу вам Астрахань, которую знаю и люблю.
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