Мы пройдём по историческому центру — Белому городу, чтобы посмотреть, как в Астрахани уживаются Восток и Запад, купеческие подворья и советский авангард, классицизм и конструктивизм. Заглянем в подворье иноземных купцов, увидим «Дом с бутылками» и здание бывшего банка с элементами восточной архитектуры. Завершим встречу в уютном питейном заведении в духе кафе-шантана, где подают именные настойки, жареные демьянки и каштаны из щуки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 4950 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Астрахани

Описание экскурсии

Путешествие по двум знаковым улицам старой Астрахани — Советской (бывшей Московской) и Эспланадной.

Братский сад — место, где когда-то шумел базар, играл оркестр и назначали свидания, а спустя годы хоронили павших.

Астраханский Арбат. Взглянем на дом, в котором жили губернаторы и останавливался император.

Армянское, персидское и индийское подворья, куда иноземные купцы привозили богатства Востока. Заглянем в одно из них, чтобы ощутить себя в сердце настоящего караван-сарая.

Комплекс зданий правительственного квартала, объединивших в себе величие и красоту. Насладимся музыкой в камне и рассмотрим необычных героев фасадов.

Эспланадная улица. Познакомимся со знаменитым «Домом с бутылками» и судьбой его создателя. Рассмотрим здание бывшего банка с элементами восточной архитектуры.

Астраханские «пять углов» и здание доходного дома, созданного по аналогии с петербургским проектом Фёдора Лидваля.

Атмосферная рюмочная

Расположена в историческом здании и оформлена элементами кафе-шантана начала 20 века. Здесь можно опрокинуть одну-две рюмочки оригинальных настоек, названных в честь известных горожан, и закусить солянкой по-астрахански, жареными демьянками и каштанами из щуки.

Вы узнаете

Как менялся облик каспийской столицы и жители «треугольника Христа, Будды и Магомета»

Как внешний вид здания отражает его назначение, дух времени и даже характер владельца

Почему Астрахань считалась воротами Востока и как иноземные купцы жили здесь по своим законам

Кто строил город и творил в нём: вспомним архитекторов, купцов-благотворителей, великих художников и поэтов, а также знаменитого француза, искавшего в Астрахани приключения и… арбузы

Какие блюда считаются местной визиткой и почему именные настойки в рюмочной получили такие названия

Организационные детали