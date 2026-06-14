читать дальше уменьшить здорово провели время. Татьяна рассказывает легко, живо и с юмором, было интересно.



Маршрут был хорошо продуман. Чувствуется, что Татьяна любит своё дело и искренне интересуется историей родного края. Спасибо за прекрасную экскурсию и приятную атмосферу! С удовольствием порекомендуем её всем, кто хочет познакомиться с Астраханью поближе.

Посетили экскурсию по Астраханскому кремлю с гидом Татьяной. Очень хорошая экскурсия. Мы не первый раз в Астрахани, но на экскурсии по кремлю никогда не были. Узнали много интересных фактов и