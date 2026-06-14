Астраханский кремль — живая летопись, где каждый камень хранит след человеческих судеб. Я покажу крепость через живые истории.
Вы пройдёте мимо Успенского и Троицкого соборов, Пыточной и Житной башен, Красных и Никольских ворот, заглянете в архиерейский дом и старинный аптекарский огород. А ещё узнаете тайны и легенды, которые скрываются за 400-летними стенами.
Вы пройдёте мимо Успенского и Троицкого соборов, Пыточной и Житной башен, Красных и Никольских ворот, заглянете в архиерейский дом и старинный аптекарский огород. А ещё узнаете тайны и легенды, которые скрываются за 400-летними стенами.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Пречистенскую колокольню, Успенский собор, лобное место
- Пыточную башню, Никольские ворота, Троицкий собор
- Кирилловскую часовню, Крымскую башню, Красные ворота, гауптвахту
- Житную башню, архиерейский дом и аптекарский огород
Вы узнаете:
- об истории кремля: как он строился и почему стал одной из сильнейших крепостей своего времени
- людях, которых видели стены и башни часовни и храмов
- стрельцах, гарнизонах и повседневной жизни крепости
- тайнах, легендах и малоизвестных фактах, которые скрывает кремль уже более 400 лет
Организационные детали
- В стоимость входят билеты в Пыточную башню
- Я могу провести экскурсию для большего числа участников, доплата — 300 ₽ за чел
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
- Выставка «Астрахань ремесленная», гауптвахта, экспозиция «Открытие выстрела», музей культуры Астрахани: 100 ₽ — взрослый, 60 ₽ — студенты, 50 ₽ — пенсионеры, 40 ₽ — дети (в каждый музей отдельно)
- Экспозиция «Тайны Астраханского кремля»: 160 ₽ — взрослые, 100 ₽ — студенты, 60 ₽ — дети
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Астраханского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Астрахани всю жизнь, с 1955 года. К встрече с путешественниками меня подвели годы работы преподавателем (в колледже с 1986 года): опыт лекций, общение с аудиторией и любовь к истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Посетили экскурсию по Астраханскому кремлю с гидом Татьяной. Очень хорошая экскурсия. Мы не первый раз в Астрахани, но на экскурсии по кремлю никогда не были. Узнали много интересных фактов и
Татьяна
Ответ организатора:
Светлана и Алексей, большое спасибо вам за отзыв, приятное общение и интересные вопросы. Приезжайте в Астрахань еще, вас ждут здесь интересные места и новые экскурсии!
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