Приглашаю вас на прогулку по району, где испокон веков селились и вели дела мукомолы и бондари, рыбные и лесные короли.
Поговорим о том, как купцы богатели на лесе в наших-то степных краях! В финале посетим рыбный рынок «Селенские Исады».
Я расскажу его историю и научу выбирать самую вкусную воблу — без сомнения, лучший сувенир из Астрахани!
Поговорим о том, как купцы богатели на лесе в наших-то степных краях! В финале посетим рыбный рынок «Селенские Исады».
Я расскажу его историю и научу выбирать самую вкусную воблу — без сомнения, лучший сувенир из Астрахани!
Описание экскурсии
На прогулке по району:
- разберёмся, где рисовал Астрахань наш земляк Борис Кустодиев и почему на картине река больше похожа на торг.
- выясним, откуда пошло название Кутум и что такое исады.
- окунёмся в прошлое шумных и пёстрых астраханских базаров.
- обсудим, почему Астрахань называют балконной столицей России, полюбуемся на чугунные кружева и узнаем, при чём здесь Саратов.
- отыщем клеймы и люки, страховые доски (вернее, уже следы от них). Объясню, чем страховщикам приглянулась саламандра и за что купцы почитали икону Покрова Пресвятой Богородицы.
- расскажу о знаменитых астраханцах — писателе Юрие Селенском, который взял псевдоним в честь района своего детства, и поэте Велимире Хлебникове.
- свернём на улицу Чехова (когда-то Казанскую) и зайдём в одноимённый храм.
- увидим величественный театр оперы и балета — крупнейший театральный комплекс Европы.
- в конце экскурсии заглянем в «Селенские Исады», где можно выбрать рыбные деликатесы.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Влюблённых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 3924 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!
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