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Прогулка по району Селение + рыбный рынок

Борис Кустодиев, шумные базары и балконная столица России - главное об Астрахани за пару часов
Приглашаю вас на прогулку по району, где испокон веков селились и вели дела мукомолы и бондари, рыбные и лесные короли.

Поговорим о том, как купцы богатели на лесе в наших-то степных краях! В финале посетим рыбный рынок «Селенские Исады».

Я расскажу его историю и научу выбирать самую вкусную воблу — без сомнения, лучший сувенир из Астрахани!
Прогулка по району Селение + рыбный рынок
Прогулка по району Селение + рыбный рынок
Прогулка по району Селение + рыбный рынок

Описание экскурсии

На прогулке по району:

  • разберёмся, где рисовал Астрахань наш земляк Борис Кустодиев и почему на картине река больше похожа на торг.
  • выясним, откуда пошло название Кутум и что такое исады.
  • окунёмся в прошлое шумных и пёстрых астраханских базаров.
  • обсудим, почему Астрахань называют балконной столицей России, полюбуемся на чугунные кружева и узнаем, при чём здесь Саратов.
  • отыщем клеймы и люки, страховые доски (вернее, уже следы от них). Объясню, чем страховщикам приглянулась саламандра и за что купцы почитали икону Покрова Пресвятой Богородицы.
  • расскажу о знаменитых астраханцах — писателе Юрие Селенском, который взял псевдоним в честь района своего детства, и поэте Велимире Хлебникове.
  • свернём на улицу Чехова (когда-то Казанскую) и зайдём в одноимённый храм.
  • увидим величественный театр оперы и балета — крупнейший театральный комплекс Европы.
  • в конце экскурсии заглянем в «Селенские Исады», где можно выбрать рыбные деликатесы.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У моста Влюблённых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 3924 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!

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