Обзорная экскурсия по историческому центру Астрахани
Услышать городские легенды и неожиданные детали купеческого прошлого
Эта прогулка познакомит вас с Астраханью через судьбы людей и зданий. Героями моего рассказа станут купцы, предприниматели, гимназистки и архитекторы. Вы увидите торговые подворья, доходные дома и советские постройки. А ещё подержите в руках столетние артефакты и заглянете в старинные парадные.
Описание экскурсии
Площадь Ленина, которая выросла на месте болота.
Фабрика шоколада и конфет Шарлау. Мы поговорим о самых известных сладостях дореволюционной Астрахани и о здании, которое когда-то вызвало общегородской скандал.
Усадьба Фёдорова. Вы услышите истории её знаменитых жильцов и увидите легендарных «упоротых» львов.
Почтово-телеграфная контора. Я расскажу, как произошёл почтовый бум и что заставило горожанок рассылать свои фотографии.
Армянское и Персидское подворья. Полюбуемся восточным караван-сараем и поговорим о международной торговле, благодаря которой Астрахань процветала.
Реальное училище. Вы узнаете, кого и к чему здесь готовили и почему такое образование считалось престижным.
Мариинская женская гимназия. Вы выясните, как воспитывали будущих завидных невест и какими были будни гимназисток.
Дом первых пятилеток, или Домом с бутылками.
Садоводство Нюнина. Рассмотрим редкий для Астрахани флористический модерн и продолжим знакомство с творчеством архитектора Миловидова.
Доходный дом Дворецкого, который напоминает о старом Петербурге.
А ещё
Я покажу вам подлинные предметы из прошлого: старинные аптекарские бутылочки, видовые открытки, журналы и другие артефакты, которым более ста лет
По возможности мы заглянем в старинные парадные, чтобы увидеть, какая красота скрывается за фасадами астраханских домов.
Организационные детали
В летние месяцы лучше планировать прогулку на утренние или вечерние часы — так комфортнее переносится жара.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 63 туристов
Я — архитектор, аттестованный гид и, по местному сарафанному радио, «королева астраханских наличников». Влюблена в деревянное зодчество с первого взгляда и вот уже несколько лет спасаю, фотографирую и рассказываю истории читать дальшеуменьшить
старинных резных окон в своём авторском проекте «Музей деревянной архитектуры».
Мои экскурсии — это не лекции, а живые прогулки с историей, шутками и взглядом, который научит видеть красоту там, где её обычно не замечают. А ещё будет много необычных фактов и архитектурных секретов!
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