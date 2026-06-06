Эта прогулка познакомит вас с Астраханью через судьбы людей и зданий. Героями моего рассказа станут купцы, предприниматели, гимназистки и архитекторы. Вы увидите торговые подворья, доходные дома и советские постройки. А ещё подержите в руках столетние артефакты и заглянете в старинные парадные.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Астрахани

Описание экскурсии

Площадь Ленина, которая выросла на месте болота.

Фабрика шоколада и конфет Шарлау. Мы поговорим о самых известных сладостях дореволюционной Астрахани и о здании, которое когда-то вызвало общегородской скандал.

Усадьба Фёдорова. Вы услышите истории её знаменитых жильцов и увидите легендарных «упоротых» львов.

Почтово-телеграфная контора. Я расскажу, как произошёл почтовый бум и что заставило горожанок рассылать свои фотографии.

Армянское и Персидское подворья. Полюбуемся восточным караван-сараем и поговорим о международной торговле, благодаря которой Астрахань процветала.

Реальное училище. Вы узнаете, кого и к чему здесь готовили и почему такое образование считалось престижным.

Мариинская женская гимназия. Вы выясните, как воспитывали будущих завидных невест и какими были будни гимназисток.

Дом первых пятилеток, или Домом с бутылками.

Садоводство Нюнина. Рассмотрим редкий для Астрахани флористический модерн и продолжим знакомство с творчеством архитектора Миловидова.

Доходный дом Дворецкого, который напоминает о старом Петербурге.

А ещё

Я покажу вам подлинные предметы из прошлого: старинные аптекарские бутылочки, видовые открытки, журналы и другие артефакты, которым более ста лет

По возможности мы заглянем в старинные парадные, чтобы увидеть, какая красота скрывается за фасадами астраханских домов.

Организационные детали

В летние месяцы лучше планировать прогулку на утренние или вечерние часы — так комфортнее переносится жара.