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Обзорная экскурсия по историческому центру Астрахани

Услышать городские легенды и неожиданные детали купеческого прошлого
Эта прогулка познакомит вас с Астраханью через судьбы людей и зданий. Героями моего рассказа станут купцы, предприниматели, гимназистки и архитекторы. Вы увидите торговые подворья, доходные дома и советские постройки. А ещё подержите в руках столетние артефакты и заглянете в старинные парадные.
Обзорная экскурсия по историческому центру Астрахани
Обзорная экскурсия по историческому центру Астрахани
Обзорная экскурсия по историческому центру Астрахани

Описание экскурсии

Площадь Ленина, которая выросла на месте болота.

Фабрика шоколада и конфет Шарлау. Мы поговорим о самых известных сладостях дореволюционной Астрахани и о здании, которое когда-то вызвало общегородской скандал.

Усадьба Фёдорова. Вы услышите истории её знаменитых жильцов и увидите легендарных «упоротых» львов.

Почтово-телеграфная контора. Я расскажу, как произошёл почтовый бум и что заставило горожанок рассылать свои фотографии.

Армянское и Персидское подворья. Полюбуемся восточным караван-сараем и поговорим о международной торговле, благодаря которой Астрахань процветала.

Реальное училище. Вы узнаете, кого и к чему здесь готовили и почему такое образование считалось престижным.

Мариинская женская гимназия. Вы выясните, как воспитывали будущих завидных невест и какими были будни гимназисток.

Дом первых пятилеток, или Домом с бутылками.

Садоводство Нюнина. Рассмотрим редкий для Астрахани флористический модерн и продолжим знакомство с творчеством архитектора Миловидова.

Доходный дом Дворецкого, который напоминает о старом Петербурге.

А ещё

  • Я покажу вам подлинные предметы из прошлого: старинные аптекарские бутылочки, видовые открытки, журналы и другие артефакты, которым более ста лет
  • По возможности мы заглянем в старинные парадные, чтобы увидеть, какая красота скрывается за фасадами астраханских домов.

Организационные детали

В летние месяцы лучше планировать прогулку на утренние или вечерние часы — так комфортнее переносится жара.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 63 туристов
Я — архитектор, аттестованный гид и, по местному сарафанному радио, «королева астраханских наличников». Влюблена в деревянное зодчество с первого взгляда и вот уже несколько лет спасаю, фотографирую и рассказываю истории
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старинных резных окон в своём авторском проекте «Музей деревянной архитектуры». Мои экскурсии — это не лекции, а живые прогулки с историей, шутками и взглядом, который научит видеть красоту там, где её обычно не замечают. А ещё будет много необычных фактов и архитектурных секретов!

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