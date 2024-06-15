1 день

Приезд. Посещение центрального Хурула «Золотая Обитель Будды Шакьямуни»

09:00 Встреча туристов в г. Волгоград с табличкой «Калмыкия. Места силы».

Бранч в кафе «Элит» г. Волгоград - включено в стоимость.

09:30 Трансфер в город Элиста - 300 км.

10:30 Заезжаем на «Хлебниково поле».

Велимир Хлебников – поэт, прозаик, основоположник русского футуризма и крупнейший деятель отечественного авангардизма. По мнению Романа Якобсона, был наибольшим мировым поэтом XX века.

11:00 Продолжаем трансфер в г. Элиста - 200 км.

13:00 Стопа зеленой Тары - Место силы.

По легенде, далеко на севере есть чистая земля, где обитают боги, — не видная человеческому глазу страна Шамбала.

Однажды богини — Зеленая Тара и Белая Тара — на пути из Шамбалы в страну Зу (Тибет) во дворец Далай-ламы, увидев посреди степей красивое местечко, сошли на зеленую землю. Там сохранился, как гласит легенда, след от стопы одной из богинь: глубокий провал в земле, который не подвластен времени. 22 октября 2000 г. на этом месте на народные пожертвования соорудили Ступу Просветления.

14:30 Продолжаем поездку в г. Элисту.

15:30 Обед – включено в стоимость.

16:30 Посещение хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, один из крупнейших буддийских храмов в Европе. В храме находится музей буддийской культуры и истории, а также библиотека.

18:00 Заселение в отель.

Свободный вечер.