Программа тура по дням
Приезд. Посещение центрального Хурула «Золотая Обитель Будды Шакьямуни»
09:00 Встреча туристов в г. Волгоград с табличкой «Калмыкия. Места силы».
Бранч в кафе «Элит» г. Волгоград - включено в стоимость.
09:30 Трансфер в город Элиста - 300 км.
10:30 Заезжаем на «Хлебниково поле».
Велимир Хлебников – поэт, прозаик, основоположник русского футуризма и крупнейший деятель отечественного авангардизма. По мнению Романа Якобсона, был наибольшим мировым поэтом XX века.
11:00 Продолжаем трансфер в г. Элиста - 200 км.
13:00 Стопа зеленой Тары - Место силы.
По легенде, далеко на севере есть чистая земля, где обитают боги, — не видная человеческому глазу страна Шамбала.
Однажды богини — Зеленая Тара и Белая Тара — на пути из Шамбалы в страну Зу (Тибет) во дворец Далай-ламы, увидев посреди степей красивое местечко, сошли на зеленую землю. Там сохранился, как гласит легенда, след от стопы одной из богинь: глубокий провал в земле, который не подвластен времени. 22 октября 2000 г. на этом месте на народные пожертвования соорудили Ступу Просветления.
14:30 Продолжаем поездку в г. Элисту.
15:30 Обед – включено в стоимость.
16:30 Посещение хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни».
Крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, один из крупнейших буддийских храмов в Европе. В храме находится музей буддийской культуры и истории, а также библиотека.
18:00 Заселение в отель.
Свободный вечер.
Элиста. Одинокий Тополь
Завтрак в отеле.
09:30 Выезжаем в буддийский храм «Сякюсн-Сюме».
Сякюсн-сюме — буддийский храм в Республике Калмыкия. Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан. Официальное же название этого культового сооружения — «Геден Шеддуп Чойкорлинг», что по-тибетски буквально означает «Святая обитель теории и практики школы Гелуг», а в вольном переводе — «Святая обитель просвещенных монахов».
10:30 Выезжаем к Одинокому тополю.
«Одинокий тополь» в Калмыкии — это памятник природы республиканского значения.
13:00 Время на обед - оплата самостоятельно.
14:30 Знакомство с традициями буддизма продолжим на улицах города Элисты: «Пагода семи дней», молитвенный барабан, фонтан «Три лотоса», Статуя «Будда Шакьямуни». Также мы пройдём через Золотые Ворота «Алтн Босх», увидим Статую «Цаган Аав – хозяина Степи», Восточную ротонду.
Мемориал «Исход и Возвращение».
На востоке Элисты, на высоком кургане установлен мемориал «Исход и возвращение» в память о жертвах сталинских репрессий.
Посещение Ступы Просветления.
Ступа, исполняющая желания.
Одной из примечательных достопримечательностей Элисты является Ступа Просветления. Стоит отметить, что такие сооружения, ступы, существуют уже несколько тысяч лет, получив распространение не только в Азии, но и в европейских странах (Франция, Венгрия и т. д.).
16:00 Экскурсия в Сити-Чесс и Посещение музея кочевых народов, расположенного на территории Города Шахмат.
Город Шахмат был построен в 1998 году в рамках проведения 33-й Всемирной шахматной олимпиады. У Сити-Чесс (City-Chess) есть и другое официальное литературное название – Нью-Васюки.
18:30 Посещение мастерской Халги Поваевой, сувенирных лавок «Кишгтя Белг».
20:00 Приветственный ужин в кафе «Калмыцкая кухня № 1» с фолк-программой Зултурган.
Гора Шаред. Мастер-класс по войлоковалянию
Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в п. Маныч.
Наша цель - гору Шаред.
В Калмыкии есть возвышенность Ергени, которые протянулись на 300км, от юга Волгоградской области до юга Калмыкии.
Высочайших отметок эта возвышенность достигает в Ики-Бурульском районе.
10:30 Гора Шаред входит в число святых мест, которые посещают верующие буддисты во время паломничества по республике.
Гора Шаред – наивысшая точка Ергенинской возвышенности, единственная гора Калмыкии, о которой мало кто знает. Высота горы - 222,2 метра над уровнем моря, что делает ее выше известной священной горы Богдо (149,6 метра).
11:30 Выезжаем в п. Зунда Толга, что в переводе означает Стоголовый, а значит рядом расположены 100 древних курганов.
Но мы поедем к местным жителям, чабанам, где нас накормят вкусным обедом, расскажут о жизни современного чабана и покажут мастер-класс по войлоковалянию.
12:30 Обед кочевника - калмыцкая кухня - входит в стоимость.
14:00 Мастер-класс по войлоковалянию – от 1 час до 2-х часов - входит в стоимость.
15:30 Возвращаемся в г. Элиста - 95 км, 1 час.
Свободный вечер.
Можно посетить сувенирные магазины.
Элиста. «Страна Бумба»
09:00 Завтрак в отеле.
Выезд с вещами.
Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии (расстояние 100 км, время в пути - 1,5 часа).
11:00 Ойраты — племена западных монголов.
Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бактриан (кататься на верблюдах нельзя, они не обучены, но можно посмотреть, погладить, пообщаться с верблюдами и верблюжатами), продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки).
13:00 Обед в п. Яшкуль – включено в стоимость.
14:00 Выезд в п. Адык, 50 км.
15:00 Маршрут «Страна Бумба».
Включает 3 экскурсии: Розовые Меклетинские озёра, Поющие барханы, Горящий источник.
17:00 Посещение стоянки «Адык - Страна Бумба», птичий двор (павлины, страусы, цесарки и т. д.). несколько видов свиней от вьетнамской породы до диких кабанчиков.
Прием в кибитке, рассказ о истории ойратов, игра на домбре, горловое пение. Фотосессия в национальных костюмах, стрельба из лука, катание на верблюдах.
Остаемся на ночевку в гостевом доме или в кибитках на выбор.
Ужин в п. Адык - включено.
Лагань
07:00 Завтрак в п. Адык
07:45 Выезд в г. Лагань - 170км.
09:00 Посещение Лаганского хурула.
Поклонение единственной в Европе и в России Статуи Будды Майтрейя – Будда Грядущего Времени.
10:00 Выезд в Астраханскую область.
12:30 Обед в г. Астрахань (175 км от г. Лагань,2,5 часа) - оплата самостоятельно.
13:30 Выезд в Хошеутовский хурул- 82 км., 2 часа.
15:30 Старейший буддийский храм на Волге – Хошеутовский хурул.
Хошеутовский хурул – это старейший из ныне существующих буддийских храмов в Европе.
Построен в 1818 г. в честь победы России в Отечественной войне 1812 г. над Наполеоном. Инициатором постройки был выдающийся военачальник Серебджаб Тюмень (1774-1848). Он возглавлял Второй Астраханский калмыцкий полк в военной кампании 1812-1814 гг. За боевые заслуги был награждён многочисленными правительственными наградами, среди них орден «Святой Анны» 2-й степени, орден «Святого Владимира» 4-ой степени с бантом и др.
Главный каменный храм (сюме) хурула в плане отчасти повторял в миниатюре Казанский собор – только в странной и причудливой смеси буддийской калмыцкой архитектуры и классицистического православия.
16:30 Выезжаем в Астрахань - 82 км.
18:00 Заселение в отель.
Свободный вечер.
Астрахань
Завтрак в отеле.
Выселение.
09:00 Обзорная экскурсия по г. Астрахань (продолжительность 2 часа).
Практически вся центральная часть города сохранила свою застройку с XIX века, что делает обзорную экскурсию по Астрахани особенно увлекательной, подобной путешествию на машине времени. Вы посетите такие старые районы Астрахани как Белый город, Коса, Селения, Стрелка, Эллинг и другие. Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов – уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль.
11:30 Экспозиция «Золото Сарматов» (продолжительность 1 час) (областной краеведческий музей), самая уникальная коллекция региона. Вблизи села Никольское под Астраханью в гробнице сарматского правителя обнаружили множество предметов из золота.
12:30 Обед в кафе г. Астрахань - оплата самостоятельно.
13:30 Выезд в с. Селитренное – 128 км, 2 часа.
15:30 Экскурсия «Реконструкция Сарай Бату».
Сарай-Бату (Старый Сарай) — средневековое городище на берегу реки Ашулук.
17:00 Выезжаем в Ахтубинск - 180км.
19:30 Заселение в отель Джулия 2*.
Свободный вечер.
Ужин (приобретается самостоятельно, за дополнительную плату).
Гора Большое Богдо. Озеро Баскунчак. Завершение тура
08:00 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
09:00 Выезд к горе Большое Богдо через п. Нижний Баскунчак - 52 км.
10:00 Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» гора Большое Богдо.
Гора Большое Богдо – особое, сакральное место для калмыцкого народа.
По преданию гора Богдо образовалась из священного камня, который принесли калмыки-пилигримы с далеких гор Тянь-Шаня. Гору охраняет от непрошеного вторжения Белый дух озера Баскунчак, который очень не любит, когда к нему приходят праздные люди, и прогоняет их сердитым бормотанием. Даже при умеренном движении воздуха ночью здесь слышится неясный гул, действительно напоминающий бормотание. При сильном ветре, резонируя в пустотах, бормотание перерастает в пронзительный вой и прерывистый свист.
Озеро Баскунчак.
Баскунчак – не озеро, а сплошной пласт соли, имеющий куполообразную форму и уходящий своим основанием в недра земли. Озеро же – всего лишь небольшая «ссадина» на вершине этой соляной горы. В июне-августе на озеро приезжают туристы, которые купаются в рапе и принимают грязевые ванны. Лечебный воздух с высоким содержанием брома и фитонцидов, сульфидная иловая грязь, аналогичная по действию и составу грязи Мёртвого моря, хлоридно-натриевая рапа, содержащая комплекс макро- и микроэлементов, способствуют быстрому выздоровлению.
13:00 Обед в кафе п. Нижний Баскунчак – оплата самостоятельно.
14:00 Выезд в г. Волгоград (переезд 204 км, время в пути 2,5-3 часа).
19:00 г. Волгоград, трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт.
20:00 Конец программы.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объёма.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Элисте и в Астрахани, по маршруту гостевые дома 2*, 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от численности группы, в руб:
При размещении DBL/ТWIN в г. Элиста - гостиница «Элиста», в Астрахани - Джулия 2* или аналогичные варианты.
Индивидуальный тур:
- 2 чел. 145 000 руб. с 1 чел.;
- 3 чел. 99 100 руб. с 1 чел.;
- 4 чел. 88 100 руб. с 1 чел.
Групповой тур:
- Группа 5 чел. 79 100 руб. с 1 чел.;
- Группа 6 чел. 70 100 руб. с 1 чел.;
- Группа 8 чел. 60 800 руб. с 1 чел.;
- Группа 10 чел. 55 700 руб. с 1 чел.;
- Группа 12 чел. 51 900 руб. с 1 чел.;
- Группа 15 чел. 48 900 руб. с 1 чел.
Варианты проживания
Гостиница «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м. от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Гостиница Джулия 2* Ахтубинск
Гостиница «Джулия» располагается в Астраханской области в городе Ахтубинск.
Представлено 17 комфортных номера со всеми условиями для комфортного проживания или ночлега, включая собственный санузел в каждой комнате.
В гостинице работает ресторан, где готовят вкусные русские блюда.
Город славится авиационными предприятиями, здесь проходят авиашоу, показы новой техники. Неподалеку находится городской парк культуры и отдыха, Часовня Собора Архистратига Михаила. Расстояние до жд вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 145,5 км.
Гостевой дом / кибитки в п. Адык
Ночевка в гостевом доме или в кибитках на выбор.
Гостиница в п. Адык
1 ночь в отеле 2*, 3*.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и гостевым домам по программе
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Волгограда и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.
Правила пребывания на территории заповедника
- Строго придерживаться указанного маршрута;
- Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
- Не собирать цветы;
- Не повреждать аншлаги;
- Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
- Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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