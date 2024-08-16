Девичий монастырь Качи-Кальон – экскурсии в Бахчисарае

Найдено 4 экскурсии в категории «Девичий монастырь Качи-Кальон» в Бахчисарае, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Качи-Кальон и Бисерный храм
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Пещерный монастырь Качи-Кальон
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в мир древних традиций и красоты природы Крыма, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Легенды Алимовой балки
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Алимовой балки: историческое путешествие с гидом в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу загадочной Алимовой балки, где история и мистика сплетаются с красотой природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Пещерный город Качи-Кальон
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный город Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2024
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    Очень интересная экскурсия. Надежда легко дала много информации и провела нас по всему маршруту. Дети 12лет и взрослые остались под впечатлением от увиденного. Особенно поразил Бисерный храм.
  • В
    Виктор
    12 августа 2024
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    Всё очень понравилось, было интересно и взрослым и ребёнку. Интересный рассказ, захватывающий маршрут и прекрасные виды.
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2019
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    "Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
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    городов, проводила по непроходимым тропам и делала наши приключения самыми увлекательными и незабываемыми. Мы, нашей большой компанией, с детьми от 6 до 14 лет, покорили Качи-Кальон, Тапи-Кермен, добрались до ванны молодости в Большом каньоне и даже дальше, посетили зоопарк, парк Викингов… В общем набрались прекрасных впечатлений от наших путешествий! В следующий раз приедем исследовать новые места, надеюсь, с гуру крыма - Надеждой"

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Девичий монастырь Качи-Кальон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Качи-Кальон и Бисерный храм
  2. Пещерный монастырь Качи-Кальон
  3. Легенды Алимовой балки
  4. Пещерный город Качи-Кальон
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Чуфут-Кале
  3. Пещерный город Эски-Кермен
  4. Тепе-Кермен
  5. Ай-Петри
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в апреле 2025
Сейчас в Бахчисарае в категории "Девичий монастырь Качи-Кальон" можно забронировать 4 экскурсии от 4500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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