Индивидуальная
до 1 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в мир древних традиций и красоты природы Крыма, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Алимовой балки: историческое путешествие с гидом в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу загадочной Алимовой балки, где история и мистика сплетаются с красотой природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный город Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 августа 2024Очень интересная экскурсия. Надежда легко дала много информации и провела нас по всему маршруту. Дети 12лет и взрослые остались под впечатлением от увиденного. Особенно поразил Бисерный храм.
- ВВиктор12 августа 2024Всё очень понравилось, было интересно и взрослым и ребёнку. Интересный рассказ, захватывающий маршрут и прекрасные виды.
- ЕЕкатерина26 августа 2019"Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Девичий монастырь Качи-Кальон»
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