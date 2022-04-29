Цветочный Крым

Экскурсия - фотосет в цветочных местах полуострова

Индивидуальная
Экскурсия — фотосет в цветочных местах полуострова.

С весны до осени Крым утопает в цветах.

Подснежники и первоцветы, нежные цветы персика, маковые поля, плантации розы, Лавандовые плантации самые большие в Европе, дикие горные цветы: сон-трава, горные пионы, и масса других цветов вас ждут.

Доступность Всем, перемещаемся на транспорте, при желании пешком, (можно заказать внедорожник, или даже самолёт сверх лёгкой авиации и посмотреть на красоту сверху).

Время проведения экскурсии зависит от Вас, я готова делиться своей любовью к Крыму хоть сутра до вечера.
Цветочный Крым
Цветочный Крым
Цветочный Крым
Цветочный Крым
Цветочный Крым
Цветочный Крым
Цветочный Крым
Цветы расположены среди массы достопримечательностей, при желании можем с ними так же познакомиться, для всех найдется сюрпризы и для детей (кроликопарк — где на свободе бегают ушастые, которых можно брать на руки; ослиные фермы где можно покататься и пообщаться с животными), горные озера — освежиться и побыть в тишине.
Действующие пещерные монастыри есть на каждой горе, где можно познакомиться с жизнью аскетов, историей. Пещерные города — все в шаговой доступности. Сборы лекарственных трав (чайные сборы). Вот так, приезжая полюбоваться на цветы, при вашем желании можем погрузиться в историю, или отшельничество или просто наслаждаться природой, зверями, или даже экстрим туры — все для вас, по вашим пожеланиям и запросам.
Вкусные кафе или в домашней атмосфере искушать национальные блюда местных аксакалов, или просто на природе испить чаю, все на ваше усмотрение.
Обратите вниманиеТрансфер, кафе, билеты входные оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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