Цветы расположены среди массы достопримечательностей, при желании можем с ними так же познакомиться, для всех найдется сюрпризы и для детей (кроликопарк — где на свободе бегают ушастые, которых можно брать на руки; ослиные фермы где можно покататься и пообщаться с животными), горные озера — освежиться и побыть в тишине.

Действующие пещерные монастыри есть на каждой горе, где можно познакомиться с жизнью аскетов, историей. Пещерные города — все в шаговой доступности. Сборы лекарственных трав (чайные сборы). Вот так, приезжая полюбоваться на цветы, при вашем желании можем погрузиться в историю, или отшельничество или просто наслаждаться природой, зверями, или даже экстрим туры — все для вас, по вашим пожеланиям и запросам.

Вкусные кафе или в домашней атмосфере искушать национальные блюда местных аксакалов, или просто на природе испить чаю, все на ваше усмотрение.

Обратите вниманиеТрансфер, кафе, билеты входные оплачиваются отдельно.