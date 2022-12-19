Байкальские кузнецы

Байкальские кузнецы
Байкальские кузнецы
Байкальские кузнецы
Байкальские кузнецы
Байкальские кузнецы
Байкальские кузнецы
Байкальские кузнецы
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Байкал
  • Поселок Листвянка
  • Этномузей Тальцы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ремесленный тур «Байкальские кузнецы» - это поездка на берег Байкала в Листвянку с посещением небольшой байкальской усадьбы, где вы сможете прокатиться на санях, посетить музей самоцветов и выковать в кузне настоящую подкову!

Ремесленный тур «Байкальские кузнецы»

пос. Листвянка, 1 день, легковой автомобиль, зима-весна
Мы отправимся из Иркутска на автомобиле на оз. Бейкал. По дороге я расскажу вам о Сибири и Байкале. В Листвянке мы полюбуемся пейзажами великого озера с южного берега и сделаем памятные фотографии. Затем отправимся в музей самоцветов, чтобы увидеть яркие камни Байкала и Сибири. Что-то вы сможете купить себе в подарок. После обеда мы едем в байкальскую усадьбу, расположенную в тайге.
Здесь мы покатаемся на конной одноколке (санях), для обогрева нас завернут в овечьи шкуры и с ветерком мы помчимся по лесной дороге под звон колокольчика! Вернувшись, сходим на мастер-класс по кузнечной ковке, где вы сможете выковать себе рыбку или подкову. В кузне играет огонь в печи и быстро работают молотки-отбойники! В нашу программу также включен обед в ресторане с панорамным видом на Байкал (оплачивается самостоятельно). И надышавшись воздухом Байкала, мы вернемся в Иркутск.
Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.
Обратите внимание! Услуги автотранспорта, входные билеты, обед оплачиваются отдельно. Для просмотра этой информации прокрутите страницу вниз до разделов:"Что включено" и "Что не включено".
До встречи на Байкале!

Экскурсия бронируется только по предварительному запросу к гиду!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия о Байкале
  • Посещение природного национального парка
  • Посещение смотровой площадки с панорамным видом на Байкал
Что не входит
  • Поездка на санях в одноконной упряжи, 15 мин. (2 000 руб. / группы, 100% предоплата)
  • Посещение музея-ярмарки самоцветов (500 руб.)
  • Мастер-класс по кузнечной ковке (3 000 руб. / группы, 100% предоплата)
  • Обед в кафе (600 руб.) или в ресторане с панорамными окнами (2 000 руб.)
  • Трансфер Иркутск - Листвянка - Иркутск (6 400 руб.)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия бронируется только по предварительному запросу к гиду!
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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