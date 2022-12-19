Ремесленный тур «Байкальские кузнецы» - это поездка на берег Байкала в Листвянку с посещением небольшой байкальской усадьбы, где вы сможете прокатиться на санях, посетить музей самоцветов и выковать в кузне настоящую подкову!

Ремесленный тур «Байкальские кузнецы»

пос. Листвянка, 1 день, легковой автомобиль, зима-весна

Мы отправимся из Иркутска на автомобиле на оз. Бейкал. По дороге я расскажу вам о Сибири и Байкале. В Листвянке мы полюбуемся пейзажами великого озера с южного берега и сделаем памятные фотографии. Затем отправимся в музей самоцветов, чтобы увидеть яркие камни Байкала и Сибири. Что-то вы сможете купить себе в подарок. После обеда мы едем в байкальскую усадьбу, расположенную в тайге.

Здесь мы покатаемся на конной одноколке (санях), для обогрева нас завернут в овечьи шкуры и с ветерком мы помчимся по лесной дороге под звон колокольчика! Вернувшись, сходим на мастер-класс по кузнечной ковке, где вы сможете выковать себе рыбку или подкову. В кузне играет огонь в печи и быстро работают молотки-отбойники! В нашу программу также включен обед в ресторане с панорамным видом на Байкал (оплачивается самостоятельно). И надышавшись воздухом Байкала, мы вернемся в Иркутск.

Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.

Обратите внимание! Услуги автотранспорта, входные билеты, обед оплачиваются отдельно. Для просмотра этой информации прокрутите страницу вниз до разделов:"Что включено" и "Что не включено".

До встречи на Байкале!