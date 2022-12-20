Иркутск и Байкал в Листвянке + музей в «Тальцах»

Едем на Байкал! Всего в 65 километрах от Иркутска расположен живописный посёлок Листвянка

5
4 отзыва
Едем на Байкал! Всего в 65 километрах от Иркутска расположен живописный посёлок Листвянка, где вы познакомитесь с Байкалом во всём его разнообразии и красоте.

Вас ждёт посещение этнографического музея под открытым небом «Тальцы», интерактивное путешествие по дну озера в «Батискафе» и подъём на пик Черского с одним из лучших видов на Байкал и его окрестности. А ещё при желании можно будет посетить шоу байкальских нерп.
Иркутск и Байкал в Листвянке + музей в «Тальцах»
Иркутск и Байкал в Листвянке + музей в «Тальцах»
Иркутск и Байкал в Листвянке + музей в «Тальцах»
Иркутск и Байкал в Листвянке + музей в «Тальцах»
Иркутск и Байкал в Листвянке + музей в «Тальцах»
Иркутск и Байкал в Листвянке + музей в «Тальцах»
Ближайшие даты:
14
янв
21
янв
28
янв
4
фев

Что вас ожидает 🤩

  • Музей «Тальцы»
  • Смотровая площадка у устья Ангары
  • Байкальский лимнологический музей
  • Рыбный рынок
  • Канатная дорога, подъем на смотровую площадку «Камень Черского»
  • Вид на исток Ангары, Шаман-камень и горы Хамар-Дабан
  • Памятник-обелиск драматургу А. В. Вампилову
  • Свято-Никольская церковь XVIII века
  • Нерпинарий
  • Колесо обозрения
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О локациях

Вас ждет увлекательная поездка в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала в 65 км. от Иркутска. Основанный в XVIII веке, он получил свое название от лиственниц, растущих только в наших краях на ближнем Лиственничном мысе.
Листвянка — ворота Байкала, именно сюда приезжает большинство туристов, здесь находится музей Байкала. В последние годы поселок все больше приобретает черты курортной зоны, где можно прекрасно отдохнуть и поесть свежайшей рыбы, которая водится только в Байкале.
В рамках экскурсии вас ждёт посещение архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Тальцы», известного также под названием «Сибирская деревня». Музей расположен в 47 км. от Иркутска на территории более 67 га. Экспонаты музея – это подлинные деревянные постройки народов Сибири в XVII – XIX вв. Всего свыше 8000 экспонатов деревянного зодчества и старинной утвари в пяти этнографических зонах.

О маршруте

Будем двигаться в направлении Иркутск – Тальцы – п. Листвянка – Иркутск.

Подробнее о программе:

  • В нашем первом остановочном пункте – музее «Тальцы» проводятся тематические экскурсии, которые вы сможете посетить в сопровождении гида. Здесь же действуют выставки-продажи народных промыслов и кузнечного мастерства, где можно найти массу интересного.
  • Остановка на смотровой площадке у истока Ангары, где вы сможете созерцать живописные виды и Шаман-камень.
  • Посещение Байкальского музея, где вы познакомитесь с флорой и фауной Байкала, и, возможно, виртуальное погружение на дно Байкала в «Батискафе» (по желанию).
  • Прогулка по рыбному рынку, где можно купить рыбу с собой (омуль, хариус, сиг) и приобрести байкальские сувениры.
  • Подъем на фуникулере на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид сверху на исток Ангары, Шаман-камень и горы Хамар-Дабан.
  • Памятник-обелиск драматургу А. В. Вампилову;
  • Свято-Никольская церковь XVIII века. Эта церковь, как гласит легенда, построена русским купцом в знак благодарности святому Николаю – покровителю мореплавателей, за спасение при шторме.
  • Нерпинарий, где можно увидеть уникальное представление байкальской нерпы.
  • Обед в одном из ресторанов Листвянки (по желанию).

Дополнительно по желанию:

  • Кратковременная прогулка вдоль берега Листвянки на теплоходе (летом).
  • Подъем на колесе обозрения.
  • Катание на квадроциклах/снегоходах/собачьих упряжках по льду Байкала (зимой).
  • Посещение ледяного городка, катание с ледяных горок (зимой).

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
  • Входные билеты в музей "Тальцы"
Что не входит
  • Экскурсия в Байкальский музей (400 руб/чел.)
  • Экскурсия в Нерпинарий (1000 руб/чел.)
  • Прокат на колесе обозрения (350 руб)
  • Подъем на смотровую площадку (400 руб)
  • Услуги переводчика для иностранных туристов
  • Водное путешествие вдоль берега Листвянки на теплоходе или на хивусе
  • Катание на квадроциклах/снегоходах/собачьих упряжках по льду Байкала
  • Обед в одном из кафе поселка Листвянка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Просьба одеваться по погоде - прогулка по территория музея "Тальцы" может занять до двух часов. На берегу Байкала в Листвянке может быть ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
20 дек 2022
Большое спасибо за поездку. Нам все очень понравилось. Хочу отметить высокую квалификацию гида (Алла) и водителя Александра. В следующем году обязательно воспользуемся Вашими услугами.
М
17 ноя 2022
Отличная экскурсия, грамотный, профессиональный экскурсовод, красивые места. Ну и сам Байкал удивительный и великий. Советую эту экскурсию к посещению.
Л
15 ноя 2022
Ездили в музей Тальцы и на озеро Байкал в Листвянку. Экскурсия понравилась. Гид Александр интересно рассказывал - узнали много нового о жизни на Байкале, профессионально и аккуратно вел автомобиль. И хотя погода была хмурой, всю красоту Байкала удалось посмотреть, а дружелюбие Александра создало приятную атмосферу а нашей маленькой группе. Спасибо!
К
7 янв 2021
Нам не очень повезло с погодой, пошел снег, но нас это не остановило. Очень интересная и познавательная экскурсия, гид Анна, как всегда, на высшем уровне)) всю дорогу до Листвянки рассказывала об истории, старалась показать и рассказать как можно больше всего!

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