Канатная дорога, подъем на смотровую площадку «Камень Черского»
Вид на исток Ангары, Шаман-камень и горы Хамар-Дабан
Памятник-обелиск драматургу А. В. Вампилову
Свято-Никольская церковь XVIII века
Нерпинарий
Колесо обозрения
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Описание
О локациях
Вас ждет увлекательная поездка в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала в 65 км. от Иркутска. Основанный в XVIII веке, он получил свое название от лиственниц, растущих только в наших краях на ближнем Лиственничном мысе.
Листвянка — ворота Байкала, именно сюда приезжает большинство туристов, здесь находится музей Байкала. В последние годы поселок все больше приобретает черты курортной зоны, где можно прекрасно отдохнуть и поесть свежайшей рыбы, которая водится только в Байкале.
В рамках экскурсии вас ждёт посещение архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Тальцы», известного также под названием «Сибирская деревня». Музей расположен в 47 км. от Иркутска на территории более 67 га. Экспонаты музея – это подлинные деревянные постройки народов Сибири в XVII – XIX вв. Всего свыше 8000 экспонатов деревянного зодчества и старинной утвари в пяти этнографических зонах.
О маршруте
Будем двигаться в направлении Иркутск – Тальцы – п. Листвянка – Иркутск.
Подробнее о программе:
В нашем первом остановочном пункте – музее «Тальцы» проводятся тематические экскурсии, которые вы сможете посетить в сопровождении гида. Здесь же действуют выставки-продажи народных промыслов и кузнечного мастерства, где можно найти массу интересного.
Остановка на смотровой площадке у истока Ангары, где вы сможете созерцать живописные виды и Шаман-камень.
Посещение Байкальского музея, где вы познакомитесь с флорой и фауной Байкала, и, возможно, виртуальное погружение на дно Байкала в «Батискафе» (по желанию).
Прогулка по рыбному рынку, где можно купить рыбу с собой (омуль, хариус, сиг) и приобрести байкальские сувениры.
Подъем на фуникулере на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид сверху на исток Ангары, Шаман-камень и горы Хамар-Дабан.
Памятник-обелиск драматургу А. В. Вампилову;
Свято-Никольская церковь XVIII века. Эта церковь, как гласит легенда, построена русским купцом в знак благодарности святому Николаю – покровителю мореплавателей, за спасение при шторме.
Нерпинарий, где можно увидеть уникальное представление байкальской нерпы.
Обед в одном из ресторанов Листвянки (по желанию).
Дополнительно по желанию:
Кратковременная прогулка вдоль берега Листвянки на теплоходе (летом).
Подъем на колесе обозрения.
Катание на квадроциклах/снегоходах/собачьих упряжках по льду Байкала (зимой).
Посещение ледяного городка, катание с ледяных горок (зимой).
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Транспорт
Входные билеты в музей "Тальцы"
Что не входит
Экскурсия в Байкальский музей (400 руб/чел.)
Экскурсия в Нерпинарий (1000 руб/чел.)
Прокат на колесе обозрения (350 руб)
Подъем на смотровую площадку (400 руб)
Услуги переводчика для иностранных туристов
Водное путешествие вдоль берега Листвянки на теплоходе или на хивусе
Катание на квадроциклах/снегоходах/собачьих упряжках по льду Байкала
Обед в одном из кафе поселка Листвянка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Просьба одеваться по погоде - прогулка по территория музея "Тальцы" может занять до двух часов. На берегу Байкала в Листвянке может быть ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
20 дек 2022
Большое спасибо за поездку. Нам все очень понравилось. Хочу отметить высокую квалификацию гида (Алла) и водителя Александра. В следующем году обязательно воспользуемся Вашими услугами.
М
Мария
17 ноя 2022
Отличная экскурсия, грамотный, профессиональный экскурсовод, красивые места. Ну и сам Байкал удивительный и великий. Советую эту экскурсию к посещению.
Л
Людмила
15 ноя 2022
Ездили в музей Тальцы и на озеро Байкал в Листвянку. Экскурсия понравилась. Гид Александр интересно рассказывал - узнали много нового о жизни на Байкале, профессионально и аккуратно вел автомобиль. И хотя погода была хмурой, всю красоту Байкала удалось посмотреть, а дружелюбие Александра создало приятную атмосферу а нашей маленькой группе. Спасибо!
К
Катя
7 янв 2021
Нам не очень повезло с погодой, пошел снег, но нас это не остановило. Очень интересная и познавательная экскурсия, гид Анна, как всегда, на высшем уровне)) всю дорогу до Листвянки рассказывала об истории, старалась показать и рассказать как можно больше всего!
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