См. календарь

ДЕНЬ 1: Иркутск — остров Ольхон

Уважаемые путешественники! Наша экскурсия начинается в 10:00 — мы выезжаем из аэропорта г. Иркутска на остров Ольхон; Если Вы приезжаете ранее даты начала тура, пожалуйста, сообщите нам адрес Вашей гостиницы и наш водитель заберет Вас с 09:00-09:40 утра.

10:00 — встреча с гидом и водителем, выезд на остров Ольхон. Время в пути — примерно 6 часов

11:00 — остановка в поселке Усть-Ордынский

Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь, а п. Усть-Ордынский славится традиционной бурятской культурой, которая передается из поколения в поколение. Экскурсия даст Вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину

13:30 — Обед в кафе бурятской кухни

15:00 — Прибытие в п. Хужир (остров Ольхон), размещение в гостинице.

Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. Самый крупный населенный пункт, а заодно и центр туристической жизни — поселок Хужир, где проживает 80% всех жителей острова (примерно 1500 человек). На окраине Хужира находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан.

16:00-17:30 — Экскурсия в одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале — скалу Шаманка (также известную как мыс Бурхан).

Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.

Гостиница: Байкальские Узоры/Таёжная Сказка/Мини-отель Байкал (двухместный номер с ванной комнатой)

Питание: обед

​​ДЕНЬ 2: экскурсия по северу острова Ольхон

​• 10:00-16:00 — экскурсия начинается в 10 утра: на проходит на внедорожниках по чистейшему льду Байкала

Места, которые мы посетим:

​• Харанцы: смотровая площадка на берегу. Отсюда видны два острова — Лев и Крокодил

​• Песчанка: красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключенных

​• Мыс Сааган-Хушун (Три Брата): мраморные скалы, покрытые красными лишайниками

​• Мыс Хобой: самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала

​• Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!

16:00 — возвращение в Хужир

Гостиница: Байкальские Узоры/Таёжная Сказка/Мини-отель Байкал (двухместный номер с ванной комнатой)

​• Питание: обед

ДЕНЬ 3: Остров Ольхон — Иркутск

​• 09:00 — завтрак в отеле

10:00-12:00 — экскурсия по южной части острова Ольхон. Сегодня мы посетим Сад Камней, мыс Трезубец и озеро Ялга

​• 13:00 — обед в кафе бурятской кухни

​• 16:00-16:40 — посещение Храма Казанской иконы Божией Матери, одного из красивейших мест в г. Иркутске

​• 17:00 — заселение в гостиницу

Гостиница: Северное Море 4* Иркутск (двухместный номер с ванной комнатой)

Питание: завтрак, обед

ДЕНЬ 4: Иркутск — Тальцы — Листвянка — Иркутск

​​• 10:00 — отправление из Иркутска в архитектурно-этнографический музей Тальцы (время в пути около 40 минут), где Вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества, а так же узнаете о жизни, быте, культуре и верованиях коренных народов Сибири.

​​• 10:40-12:30 время посещения музея

Далее по Байкальскому тракту мы отправляемся в п. Листвянка. По пути остановимся на смотровой площадке, где можно увидеть исток реки Ангары и легендарный Шаман-Камень. Наша следующая остановка — Байкальский Лимнологический музей — единственный в России музей о Байкале! Время посещения музея 13:00-14:00

​​• 14:30-15:00 После посещения Байкальского музея обед в ресторане отеля «Маяк», одном из лучших ресторанов Листвянки.

После обеда мы посетим, пожалуй, самое знаменитое место в посёлке — местный рыбный рынок, где возможна дегустация различных видов байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и приобретение байкальских сувениров.

​​• Свободное время до 17:30

*По желанию возможно организовать поездки по льду Байкала на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) или на снегоходах/автомобилях/собачьих упряжках. Так же, есть возможность посетить Нерпинарий, где можно увидеть замечательное представление байкальских нерп, а так же познакомиться с единственной в мире нерпой, которая умеет рисовать картины.

​​• 17:30 отправление обратно в Иркутск

​​• Гостиница: Северное Море 4* Иркутск (двухместный номер с ванной комнатой)

​​• Питание: завтрак, обед

​ДЕНЬ 5: Экскурсия по Иркутску

​​​• 11:00-15:00 Обзорная экскурсия по Иркутску. Сегодня мы посетим:

​​​• Памятник Александру III и памятник В. И. Ленину - одни из достопримечательностей г. Иркутска

​​• Собор Богоявления — православный храм в Иркутске, расположенный в историческом центре города, одно из старейших каменных зданий города;

​​• Сквер им. Кирова — главная площадь Иркутска, расположенная в историческом центре города

​• Памятник Якову Похабову и Триумфальная арка Московские ворота достопримечательности на набережной реки Ангары

​​• 130-й квартал — специально созданная зона исторической застройки в Иркутске, включает в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города

​​• 13:00-14:00 обед в одном из ресторанов 130-го кварала

​​• Скульптура Бабр — символ Иркутска и Иркутской области

​​• Гостиница: Северное Море 4* Иркутск (двухместный номер с ванной комнатой)

​​• Питание: завтрак, обед

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