Вас ждет увлекательное однодневное путешествие в Бурятию, в поселок Танхой.
Вы посетите Байкальский природный биосферный заповедник, где увидите первозданную красоту уникальной флоры и фауны Южного Прибайкалья.
На экскурсии в Байкальском визит-центре познакомитесь
Вы посетите Байкальский природный биосферный заповедник, где увидите первозданную красоту уникальной флоры и фауны Южного Прибайкалья.
На экскурсии в Байкальском визит-центре познакомитесь
Описание экскурсииОб экскурсии Вас ждет увлекательное однодневное путешествие в Бурятию, в поселок Танхой. Вы посетите Байкальский природный биосферный заповедник, где увидите первозданную красоту уникальной флоры и фауны Южного Прибайкалья. На экскурсии в Байкальском визит-центре познакомитесь с историей самого древнего и глубокого озера планеты, узнаете о жизни баргузинского соболя, прогуляетесь по эко-тропе, ведущей к озеру. Увидите старинные причалы Байкальской переправы и узнаете, как был устроен один из крупнейших транспортных портов России. И, конечно, сделаете отличные фотографии в живописных местах у Байкала. Программа • Выезд в 09:00. Отправляемся на автомобиле по живописному тракту вдоль южного побережья озера Байкал.
- Завтрак в кафе по дороге, по запросу.
- Смотровая площадка в поселке Култук.
- Прибытие в Танхой, посещение визит-центра.
- Прогулка по эко-тропе, свободное время • Возвращение в Иркутск. Прибытие ориентировочно в 20:00. Важная информация: Выходной день в музее - понедельник. Учитывайте это при заказе экскурсии. Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту.
Ежедневно, по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка в п. Култук
- Южное побережье Байкала
- Байкальский заповедник
- Визит-центр в Танхое
- Эко-тропа и дикая природа
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в музей (500 руб. /чел)
- Питание (заказ и оплата в кафе, по меню)
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по запросу
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Выходной день в музее - понедельник. Учитывайте это при заказе экскурсии
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Байкала
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