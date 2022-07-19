Выбрав эту экскурсию, вы проведете замечательный день на Байкале: насладитесь панорамными видами, отведаете омуля, познакомитесь с главными обитателями озера, узнаете о быте отважных переселенцев и коренных народов, немного пройдетесь по знаменитой байкальской тропе.
Ближайшие даты:
28
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даты
Что вас ожидает:
- Листвянка
- Тальцы
- Исток Ангары
- Байкальский Музей Рыбный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Выбрав эту экскурсию, вы проведете замечательный день на Байкале:
насладитесь панорамными видами на камне Черского,
•прокатитесь на катере с прозрачным дном:
•попробуете на вкус рыбку голомянку:
- познакомитесь с главными обитателями озера в Байкальском Музее,
- узнаете о быте отважных переселенцев и коренных народов в «Тальцах»,
узнаете о быте отважных переселенцев и коренных народов в «Тальцах»,
•узнаете о быте отважных переселенцев и коренных народов в «Тальцах»,
Программа:
- Старт от гостиницы.
- Посещение музей «Тальцы».
- Подъемник на камень Черского.
- Байкальский музей.
- Обед.
- Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка.
- по желанию катание на катере с прозрачным дном, посещение нерпинария, церкви, ретромузея.
Ежедневно с 10.00 или по договоренности.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от вашей гостиницы и до вашей гостиницы (или другого нужного вам места по согласованию)
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Входные билеты в Байкальский Музей (400р)
- Подъемник на камень Черского (400р спуск-подъем)
- Музей Тальцы (250р)
- Обед
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10.00 или по договоренности.Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
19 июля 2022
Экскурсия очень понравилась. Мы давно мечтали попасть семьёй на Байкал. Удачно все сложилось. И организация поездки,и с погодой повезло
К
Кукив200
14 июля 2022
Великолепная экскурсия, замечательный гид! Отлично провёл целый день в компании интересной девушки! Всем советую! Море интересного и положительных эмоций гарантированно! Елене еще раз огромное спасибо!))
К
Кондренко
13 апр 2022
Замечательная экскурсия. По дороге в Листвянку заехали в Тальцы. Очень качественное воспроизведение крепости-острога. Есть здесь и оригинальные постройки, есть и новодел. Гид рассказала и об общем плане и о назначении каждой постройки. Везде можно зайти и посмотреть, в трактире ещё и вкусно поесть. Очень интересное место. В Байкальском музее от экскурсовода получено много полезной информации о прошлом и будущем Байкала, о рыбах населяющих его (посмотрели аквариумы), в том числе есть и очаровательная нерпа. В Листвянке много потрясающих видов,есть что посмотреть и с берега, и с возвышенности,можно пройти немножко и по Байкальском тропе, а весь путь по ней занимает несколько дней. По дороге туда и обратно можно просто любоваться видами из окна, а гид расскажет о местах, которые проходят мимо. Большое спасибо за интресное приключение!!
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