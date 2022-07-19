Самое интересное в Листвянке за один день

5
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Выбрав эту экскурсию, вы проведете замечательный день на Байкале: насладитесь панорамными видами, отведаете омуля, познакомитесь с главными обитателями озера, узнаете о быте отважных переселенцев и коренных народов, немного пройдетесь по знаменитой байкальской тропе.
Самое интересное в Листвянке за один день
Самое интересное в Листвянке за один день
Самое интересное в Листвянке за один день
Самое интересное в Листвянке за один день
Самое интересное в Листвянке за один день
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Листвянка
  • Тальцы
  • Исток Ангары
  • Байкальский Музей Рыбный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Выбрав эту экскурсию, вы проведете замечательный день на Байкале:

насладитесь панорамными видами на камне Черского,

•прокатитесь на катере с прозрачным дном:

•попробуете на вкус рыбку голомянку:

  • познакомитесь с главными обитателями озера в Байкальском Музее,
  • узнаете о быте отважных переселенцев и коренных народов в «Тальцах»,
узнаете о быте отважных переселенцев и коренных народов в «Тальцах»,
•узнаете о быте отважных переселенцев и коренных народов в «Тальцах»,

Программа:

  • Старт от гостиницы.
  • Посещение музей «Тальцы».
  • Подъемник на камень Черского.
  • Байкальский музей.
  • Обед.
  • Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка.
  • по желанию катание на катере с прозрачным дном, посещение нерпинария, церкви, ретромузея.

Ежедневно с 10.00 или по договоренности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от вашей гостиницы и до вашей гостиницы (или другого нужного вам места по согласованию)
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Входные билеты в Байкальский Музей (400р)
  • Подъемник на камень Черского (400р спуск-подъем)
  • Музей Тальцы (250р)
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00 или по договоренности.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
19 июля 2022
Экскурсия очень понравилась. Мы давно мечтали попасть семьёй на Байкал. Удачно все сложилось. И организация поездки,и с погодой повезло
К
14 июля 2022
Великолепная экскурсия, замечательный гид! Отлично провёл целый день в компании интересной девушки! Всем советую! Море интересного и положительных эмоций гарантированно! Елене еще раз огромное спасибо!))
К
13 апр 2022
Замечательная экскурсия. По дороге в Листвянку заехали в Тальцы. Очень качественное воспроизведение крепости-острога. Есть здесь и оригинальные постройки, есть и новодел. Гид рассказала и об общем плане и о назначении каждой постройки. Везде можно зайти и посмотреть, в трактире ещё и вкусно поесть. Очень интересное место. В Байкальском музее от экскурсовода получено много полезной информации о прошлом и будущем Байкала, о рыбах населяющих его (посмотрели аквариумы), в том числе есть и очаровательная нерпа. В Листвянке много потрясающих видов,есть что посмотреть и с берега, и с возвышенности,можно пройти немножко и по Байкальском тропе, а весь путь по ней занимает несколько дней. По дороге туда и обратно можно просто любоваться видами из окна, а гид расскажет о местах, которые проходят мимо. Большое спасибо за интресное приключение!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

Индивидуальные
Летние
На весь день

Похожие туры из Байкала

День у «славного моря», Байкал в поселке Листвянка
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
День у «славного моря», Байкал в поселке Листвянка
Заберу Вас у отеля в Иркутске
Сегодня
Завтра
29 апр
30 апр
от 11 500 за человека
Путешествие в Листвянку. Знакомство с Байкалом
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Путешествие в Листвянку. Знакомство с Байкалом
Центральная часть города Иркутска
Завтра
30 апр
1 мая
2 мая
от 11 250 за всё до 3 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Листвянка - знакомство с Байкалом
Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
29 апр
30 апр
2 мая
5 мая
10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Байкале
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ