Замечательная экскурсия. По дороге в Листвянку заехали в Тальцы. Очень качественное воспроизведение крепости-острога. Есть здесь и оригинальные постройки, есть и новодел. Гид рассказала и об общем плане и о назначении каждой постройки. Везде можно зайти и посмотреть, в трактире ещё и вкусно поесть. Очень интересное место. В Байкальском музее от экскурсовода получено много полезной информации о прошлом и будущем Байкала, о рыбах населяющих его (посмотрели аквариумы), в том числе есть и очаровательная нерпа. В Листвянке много потрясающих видов,есть что посмотреть и с берега, и с возвышенности,можно пройти немножко и по Байкальском тропе, а весь путь по ней занимает несколько дней. По дороге туда и обратно можно просто любоваться видами из окна, а гид расскажет о местах, которые проходят мимо. Большое спасибо за интресное приключение!!