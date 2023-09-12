6 дней
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
5 авг в 09:30
12 авг в 09:30
89 000₽ за человека
9 дней
Сказка Байкала
Начало: г. Иркутск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
77 000₽ за человека
5 дней
Ледовая сказка Байкала
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Расписание: с 3 января по 29 марта, прдолжительность каждого тура 5 дней
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85 000₽ за человека
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
Завтра в 09:30
1 авг в 09:30
62 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТаня12 сентября 2023Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
- ЛЛариса1 сентября 2023Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
- ТТамара18 августа 2023Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На буханке»
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