На буханке – туры на Байкале

Найдено 4 тура в категории «На буханке» на Байкале, цены от 62 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Летний драйв» за 6 дней
На автобусе
11 отзывов
6 дней
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
5 авг в 09:30
12 авг в 09:30
89 000 за человека
Сказка Байкала
На автобусе
На катере
9 дней
Сказка Байкала
Начало: г. Иркутск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
77 000 за человека
Ледовая сказка Байкала
Пешая
5 дней
Ледовая сказка Байкала
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Расписание: с 3 января по 29 марта, прдолжительность каждого тура 5 дней
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 2.0»
На автобусе
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
Завтра в 09:30
1 авг в 09:30
62 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Таня
    12 сентября 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
  • Л
    Лариса
    1 сентября 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
  • Т
    Тамара
    18 августа 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой
    читать дальше

    долгое время, и с Вашей помощью, в том числе, она реализовалась самым лучшим образом! Вы даже не представляете, как это важно для меня было именно сейчас! Все было просто замечательно, и размещение в домике, и все экскурсии, и питание (придётся теперь отвыкать от такого обильного и вкусного)) Олег очень профессиональный гид, и просто очень хороший человек. Желаю процветания, благополучия Вашему агентству, всем его сотрудникам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На буханке»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. «Летний драйв» за 6 дней
  2. Сказка Байкала
  3. Ледовая сказка Байкала
  4. Тур выходного дня «Medium 2.0»
Какие места ещё посмотреть на Байкале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Бухта Песчаная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Тункинская долина
  6. Мыс Хобой
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "На буханке" можно забронировать 4 тура от 62 000 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур на Байкале на 2024 год на буханке, 11 ⭐ отзывов, цены от 62000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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