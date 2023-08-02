Корабль класса «комфорт» (длина 25 м, ширина 4,5 метра) располагает четырьмя каютами: носовая «VIP», две каюты в средней части теплохода и одна каюта в кормовой части. Каюты

В носовой и средней части корпуса расположены 3 каюты и 2 совмещенных санузла (гальюна), вход в каюты и санузлы из коридора, ведущего из кают компании.

В каюте так же есть шкаф для одежды, рундуки для личных вещей, телевизор и DVD проигрыватель.

Все каюты оснащены системой вентиляции и отопления.

В гальюнах – душ, электрический унитаз, раковина, подогреваемые полы. Расход горячей воды неограничен.

В кормовой части теплохода расположены 2 каюты и совмещенный гальюн. Вход в каюты и санузлы из коридора ведущего с палубы.

Кают-компания теплохода расположена в надстройке и представляет из себя салон с входом с палубы, в кают компании мягкий диван и обеденный стол, плазменный телевизор, DVD проигрыватель.

В надстройке так же расположен камбуз, изолированный от салона и гальюн с входом с палубы.

Между надстройкой и тамбуром ведущим в кормовые каюты на палубе находится стол и скамейки для обедов на свежем воздухе. Обеденное пространство закрыто сверху тентом.

В кормовой части теплохода имеется сауна с отдельным входом с палубы. В сауне есть душ.

На корме оборудована площадка для ныряния и рыбалки, находится на уровне ватерлинии.

Примечание: рекомендуется взять с собой в путешествие банный халат и тапочки.

Отличия кают:

В улучшенной №1 есть собственный с/у, большая кровать DBL;

В стандартных №2 и №3 с/у на 3 каюты, 2 кровати как в вагоне купе одна под одной;

В Улучшенных №5 и №6 с/у на 2 каюты + они находятся отдельно, у них открываются окна и более удобный спуск в каюты. В каюте №5 большая каюта DBL + односпальная откидная койка-кровать над основной, как бы второй ярус. В каюте №6 2 кровати как в вагоне купе одна под одной;