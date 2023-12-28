Экскурсия в Нилову Пустынь — это прекрасная возможность отдохнуть и сделать красивые фотографии. Предлагаем вам изучить один из живописнейших районов юга Сибири — Восточный Саян. Вы увидите его впечатляющие достопримечательности и услышите завораживающие рассказы о них. Гарантируем, что эта поездка надолго запомнится Вам позитивными эмоциями!

Описание

Что вас ждет Мы проедем по живописному Култукскому тракту. Первой остановкой на маршруте будет поселок Моты. Прогуляемся по подвесному мосту через Иркут, откуда открывается красивый вид на мыс 33 богатыря и на панораму поселка. Далее наш путь лежит к поселку Култук, где мы остановимся на смотровой площадке с видом на озеро Байкал и Шаманский мыс. И затем направимся в Тункинский национальный парк — в Нилову Пустынь. По пути я расскажу вам историю этих мест, легенды Тункинской долины. Вы узнаете, как здесь уживаются три религии. В Ниловой Пустыни посетим буддийский дацан Бурхан Баабай, а также прогуляемся по эко-тропе Саянай Зурхэн, что в переводе означает Сердце Саян. Это живописная тропа по лесу в окружении величественных хребтов с удивительно красивыми видами, смотровыми площадками и беседками для отдыха.