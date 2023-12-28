Нилова Пустынь - Сердце Саян
Экскурсия в Нилову Пустынь — это прекрасная возможность отдохнуть и сделать красивые фотографии. Предлагаем вам изучить один из живописнейших районов юга Сибири — Восточный Саян. Вы увидите его впечатляющие достопримечательности и услышите завораживающие рассказы о них. Гарантируем, что эта поездка надолго запомнится Вам позитивными эмоциями!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Култукский тракт
- Шаманка
- Поселок Моты
- Култук — смотровая площадка
- Буддийская ступа Даши Гоман
- Восточные Саяны
- Тункинские гольцы
- Буддийский дацан Бурхан Баабай
- Экологическая тропа Саянай Зурхэн
Описание
Что вас ждет Мы проедем по живописному Култукскому тракту. Первой остановкой на маршруте будет поселок Моты. Прогуляемся по подвесному мосту через Иркут, откуда открывается красивый вид на мыс 33 богатыря и на панораму поселка. Далее наш путь лежит к поселку Култук, где мы остановимся на смотровой площадке с видом на озеро Байкал и Шаманский мыс. И затем направимся в Тункинский национальный парк — в Нилову Пустынь. По пути я расскажу вам историю этих мест, легенды Тункинской долины. Вы узнаете, как здесь уживаются три религии. В Ниловой Пустыни посетим буддийский дацан Бурхан Баабай, а также прогуляемся по эко-тропе Саянай Зурхэн, что в переводе означает Сердце Саян. Это живописная тропа по лесу в окружении величественных хребтов с удивительно красивыми видами, смотровыми площадками и беседками для отдыха.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер туда-обратно
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Обед, перекус
- Оплата за посещение национального парка — 200 руб. с человека
- Услуги профессионального фотографа (дополнительно 5000 р)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу из отеля в ИркутскеЗавершение: По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.