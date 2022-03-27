Для проведения Новогодних каникул Хамар-Дабан – прежде уникальное место в Восточной Сибири! Древнейший массив планеты, протянувшийся с запада на восток более чем на 350 км, образующий горную страну на юге Байкала. Температура днем, в начале января, в среднем 7-10 градусов мороза, в то время как в Улан-Удэ она достигает минус 35. Там очень много чистого, сияющего снега и солнца, река не замерзает и поэтому все в кружевах, от этого все кругом становится как в сказке, и эта сказка возле Байкала.

Баня, праздничный стол на Рождество и гадания.

Поучаствуем в строительстве пещер или игл, пройдемся по сугробам в снегоступах!

Программа тура по дням

1 день Встреча в п. Слюдянка. Трансфер до базы Хамар-Дабан

Встречаемся в 5.00 часов утра на железнодорожном вокзале п. Слюдянка, во время знакомства пьем чай, получаем инструктаж и отправляемся на машине до начала маршрута. Маршрут начнется в раннее время суток поэтому на лбу должен быть фонарик. Идем по живописной снежной тропе, деревья в кружевах, чистый и блестящий снег. По дороге перекус в приюте. После обеда мы поднимаемся до туристского приюта. Размещение и отдых. Настольные игры, конкурсы на смекалку и т.п. Весело проводим время! Приют Хамар-Дабан представляет собой огороженную территорию с 6 домами. Имеется газовая плита, дрова, свет. Домики неблагоустроенные. В домиках тепло. В основном 8-ми местные со спальными местами из досок с матрасами. Спим в спальниках.

2 день Восхождение на Пик Черского

Спим до рассвета. Завтрак. Прогулка и разминка. Можно сделать отличные фотографии, когда солнце освещает нашу поляну, заснеженные елки и дома. Восхождение для желающих на Пик Черского (2090). На восхождение уйдет около 5-6 часов. С вершины открывается панорама на озеро Байкал и на весь хребет. Особенно красиво на вершине в солнечную погоду. Отсутствие людей, много снега и тишина делает это место поистине прекрасным. В случае ухудшения погоды, восхождение может быть перенесено на 3 день. Возможно не подниматься на саму вершину, а пройти половину, так, как и оттуда уже открывается отличный вид. Перекус на вершине. Спуск к приюту. Ужин и игры, конкурсы.

3 день Свободный день

Завтрак с рассветом. День отдыха, игр или запасной день на случай непогоды. Во время отдыха можно пройтись как по тропе до Чертовых ворот, подробнее узнать о зимнем снаряжении, разучить узлы, поучаствовать в строительстве пещер или игл. Особенно интересно будет пройтись по сугробам в снегоступах! Вечером опять игры и развлечения и конечно настольные игры, на реакцию, смешные, умные!

4 день Переезд в г. Байкальск. Празднование Рождества

Завтрак с рассветом. Спуск до поселка Слюдянка. Перекус в пути. Переезд с пересадкой до города Байкальск. Размещения в коттедже, хостеле или гостинице (в зависимости от наличия мест). Баня по желанию или возможности. После бани, праздничный стол! Рождество! Гадание! Размещение в тихом уютном месте, по 2 -3 человека в номере. Все номера благоустроенные.

5 день Город Байкальск

Завтрак. Для желающих — катание на горных лыжах (ски-пасс, прокат лыж и трансфер до горнолыжных склонов – оплачивается самостоятельно). Можно полдня на лыжах + бассейн. Вечером ужин и конкурсы: на самую лучший зимний пейзаж, самый веселый портрет в горах и конечно лучшая, активная – фотография на лыжах! Голосуем выбираем! Победителей ждут отличные призы! Байкальский горнолыжный комплекс сегодня – это сеть сертифицированных трасс и подъемников, квалифицированные инструкторы и лыжный патруль, прокат горнолыжного и сноубордического инвентаря и камера хранения, спортивный магазин, охраняемая автостоянка, сеть ski-баров и ресторанов.

6 день Отъезд