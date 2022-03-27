Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки

Для проведения Новогодних каникул Хамар-Дабан - прежде уникальное место

4.7
3 отзыва
Для проведения Новогодних каникул Хамар-Дабан – прежде уникальное место в Восточной Сибири! Древнейший массив планеты, протянувшийся с запада на восток более чем на 350 км, образующий горную страну на юге Байкала.

Температура днем, в начале января, в среднем 7-10 градусов мороза, в то время как в Улан-Удэ она достигает минус 35.

Там очень много чистого, сияющего снега и солнца, река не замерзает и поэтому все в кружевах, от этого все кругом становится как в сказке, и эта сказка возле Байкала.
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

Активный отдых
Активный отдых
Покатаемся на Байкальском горнолыжном комплексе.
Зимние забавы
Зимние забавы
Поучаствуем в строительстве пещер или игл, пройдемся по сугробам в снегоступах!
Весело встретим Рождество
Весело встретим Рождество
Баня, праздничный стол на Рождество и гадания.

Программа тура по дням

1 день
Встреча в п. Слюдянка. Трансфер до базы Хамар-Дабан

Встречаемся в 5.00 часов утра на железнодорожном вокзале п. Слюдянка, во время знакомства пьем чай, получаем инструктаж и отправляемся на машине до начала маршрута.

Маршрут начнется в раннее время суток поэтому на лбу должен быть фонарик.

Идем по живописной снежной тропе, деревья в кружевах, чистый и блестящий снег.

По дороге перекус в приюте.

После обеда мы поднимаемся до туристского приюта.

Размещение и отдых.

Настольные игры, конкурсы на смекалку и т.п.

Весело проводим время!

Приют Хамар-Дабан представляет собой огороженную территорию с 6 домами.

Имеется газовая плита, дрова, свет.

Домики неблагоустроенные. В домиках тепло.

В основном 8-ми местные со спальными местами из досок с матрасами.

Спим в спальниках.

2 день
Восхождение на Пик Черского

Спим до рассвета. Завтрак.

Прогулка и разминка.

Можно сделать отличные фотографии, когда солнце освещает нашу поляну, заснеженные елки и дома.

Восхождение для желающих на Пик Черского (2090).

На восхождение уйдет около 5-6 часов.

С вершины открывается панорама на озеро Байкал и на весь хребет.

Особенно красиво на вершине в солнечную погоду.

Отсутствие людей, много снега и тишина делает это место поистине прекрасным.

В случае ухудшения погоды, восхождение может быть перенесено на 3 день.

Возможно не подниматься на саму вершину, а пройти половину, так, как и оттуда уже открывается отличный вид.

Перекус на вершине. Спуск к приюту.

Ужин и игры, конкурсы.

3 день
Свободный день

Завтрак с рассветом.

День отдыха, игр или запасной день на случай непогоды.

Во время отдыха можно пройтись как по тропе до Чертовых ворот, подробнее узнать о зимнем снаряжении, разучить узлы, поучаствовать в строительстве пещер или игл.

Особенно интересно будет пройтись по сугробам в снегоступах!

Вечером опять игры и развлечения и конечно настольные игры, на реакцию, смешные, умные!

4 день
Переезд в г. Байкальск. Празднование Рождества

Завтрак с рассветом.

Спуск до поселка Слюдянка.

Перекус в пути.

Переезд с пересадкой до города Байкальск.

Размещения в коттедже, хостеле или гостинице (в зависимости от наличия мест).

Баня по желанию или возможности.

После бани, праздничный стол! Рождество! Гадание!

Размещение в тихом уютном месте, по 2 -3 человека в номере.

Все номера благоустроенные.

5 день
Город Байкальск

Завтрак.

Для желающих — катание на горных лыжах (ски-пасс, прокат лыж и трансфер до горнолыжных склонов – оплачивается самостоятельно).

Можно полдня на лыжах + бассейн.

Вечером ужин и конкурсы: на самую лучший зимний пейзаж, самый веселый портрет в горах и конечно лучшая, активная – фотография на лыжах!

Голосуем выбираем!

Победителей ждут отличные призы!

Байкальский горнолыжный комплекс сегодня – это сеть сертифицированных трасс и подъемников, квалифицированные инструкторы и лыжный патруль, прокат горнолыжного и сноубордического инвентаря и камера хранения, спортивный магазин, охраняемая автостоянка, сеть ski-баров и ресторанов.

6 день
Отъезд

Завтрак с рассветом.

Самостоятельно или все вместе – посещение бассейна.

Катание на горных лыжах.

Отъезд домой или гостиницу.

Проживание

Размещение 1 человека   руб.
Хамар-Дабан приют (3 ночи) дом на 8 - 12 человек без удобств 37 200
в районе г. Байкальск  (2 ночи) хостел, база или коттедж
Приют Хамар-Дабан 

В приют входят 6 домов (8 - 12 местные). 
Домики неблагоустроенные, удобства на улице. 
В домах тепло, есть газовая плита, дрова, свет. 
Спальное место: доски с матрасами. Спим в спальниках.  
Можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.

г. Байкальск 

Размещение в благоустроенном доме, хостеле или коттедже по 2 - 3 человека в номере. Удобства на этаже.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (в коттедже, приюте)
  • Питание по программе (на базе отдыха в Байкальске или Утулик – 2-хразовое)
  • Работа гида
  • Прокат группового снаряжения
  • Переезды по программе
Что не входит
  • Проезд до поселка Слюдянка и обратно
  • Посещение Байкальского горнолыжного комплекса
  • Прокат лыж
  • Трансфер до горнолыжных склонов
  • Абонемент на подъемник
Место начала и завершения?
п. Слюдянка
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение и аксессуары:

  • рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
  • коврик полиуретановый;
  • фонарь налобный;
  • очки и крем солнцезащитные;
  • спальник (комфорт -5гр.);
  • ложка, кружка, ножик;
  • спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, зажигалку.
  • индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
  • фотоаппарат;
  • термос или пластиковая бутылка;
  • средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде).

Одежда:

  • нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
  • термобелье (зимний комплект. Кофта + трико) — 1-2 шт.;
  • брюки спортивные, для ежедневной носки в зависимости от времени года;
  • футболка 1-2 шт.
  • кофта, флиска или т. п. для ежедневной носки 1-2 шт. (желательно из современных материалов ветрозащитных и непромокаемых);
  • пуховка + утепленые брюки (Как правило в горах в это время и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра и влаги при взаимодействии со снегом).
  • носки (или трекинговые) — 2–4 пары;
  • термоноски или шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
  • обувь 2 пары (теплые трекинговые ботинки и обувь для хождения в домиках. Кроссовки или тапочки с шерстяным носком.
  • бахилы, фонарики – обязательно (если нет на брюках)
  • шапочка теплая спортивная — 2 шт.
  • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
  • перчатки –2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара.
Правила для участников тура
  1. участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
  2. заготавливают дрова;
  3. осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
  4. помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Сопровождение на маршруте

На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.

Питание на маршруте

На маршруте пища готовится на костре.
Питание на маршруте: завтрак, обед или перекус, ужин.
Продукты усиленные по калорийности: тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее 20 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечет изменения в стоимости тура.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Скидки
  • Скидки детям до 12 лет 10%.
  • Скидки детям до 5 лет 20%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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