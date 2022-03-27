Встречаемся в 5.00 часов утра на железнодорожном вокзале п. Слюдянка, во время знакомства пьем чай, получаем инструктаж и отправляемся на машине до начала маршрута.
Маршрут начнется в раннее время суток поэтому на лбу должен быть фонарик.
Идем по живописной снежной тропе, деревья в кружевах, чистый и блестящий снег.
По дороге перекус в приюте.
После обеда мы поднимаемся до туристского приюта.
Размещение и отдых.
Настольные игры, конкурсы на смекалку и т.п.
Весело проводим время!
Приют Хамар-Дабан представляет собой огороженную территорию с 6 домами.
Имеется газовая плита, дрова, свет.
Домики неблагоустроенные. В домиках тепло.
В основном 8-ми местные со спальными местами из досок с матрасами.
Спим в спальниках.
Спим до рассвета. Завтрак.
Прогулка и разминка.
Можно сделать отличные фотографии, когда солнце освещает нашу поляну, заснеженные елки и дома.
Восхождение для желающих на Пик Черского (2090).
На восхождение уйдет около 5-6 часов.
С вершины открывается панорама на озеро Байкал и на весь хребет.
Особенно красиво на вершине в солнечную погоду.
Отсутствие людей, много снега и тишина делает это место поистине прекрасным.
В случае ухудшения погоды, восхождение может быть перенесено на 3 день.
Возможно не подниматься на саму вершину, а пройти половину, так, как и оттуда уже открывается отличный вид.
Перекус на вершине. Спуск к приюту.
Ужин и игры, конкурсы.
Завтрак с рассветом.
День отдыха, игр или запасной день на случай непогоды.
Во время отдыха можно пройтись как по тропе до Чертовых ворот, подробнее узнать о зимнем снаряжении, разучить узлы, поучаствовать в строительстве пещер или игл.
Особенно интересно будет пройтись по сугробам в снегоступах!
Вечером опять игры и развлечения и конечно настольные игры, на реакцию, смешные, умные!
Завтрак с рассветом.
Спуск до поселка Слюдянка.
Перекус в пути.
Переезд с пересадкой до города Байкальск.
Размещения в коттедже, хостеле или гостинице (в зависимости от наличия мест).
Баня по желанию или возможности.
После бани, праздничный стол! Рождество! Гадание!
Размещение в тихом уютном месте, по 2 -3 человека в номере.
Все номера благоустроенные.
Завтрак.
Для желающих — катание на горных лыжах (ски-пасс, прокат лыж и трансфер до горнолыжных склонов – оплачивается самостоятельно).
Можно полдня на лыжах + бассейн.
Вечером ужин и конкурсы: на самую лучший зимний пейзаж, самый веселый портрет в горах и конечно лучшая, активная – фотография на лыжах!
Голосуем выбираем!
Победителей ждут отличные призы!
Байкальский горнолыжный комплекс сегодня – это сеть сертифицированных трасс и подъемников, квалифицированные инструкторы и лыжный патруль, прокат горнолыжного и сноубордического инвентаря и камера хранения, спортивный магазин, охраняемая автостоянка, сеть ski-баров и ресторанов.
Завтрак с рассветом.
Самостоятельно или все вместе – посещение бассейна.
Катание на горных лыжах.
Отъезд домой или гостиницу.
|Размещение 1 человека
|руб.
|Хамар-Дабан приют (3 ночи)
|дом на 8 - 12 человек без удобств
|37 200
|в районе г. Байкальск (2 ночи)
|хостел, база или коттедж
В приют входят 6 домов (8 - 12 местные).
Домики неблагоустроенные, удобства на улице.
В домах тепло, есть газовая плита, дрова, свет.
Спальное место: доски с матрасами. Спим в спальниках.
Можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Размещение в благоустроенном доме, хостеле или коттедже по 2 - 3 человека в номере. Удобства на этаже.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Снаряжение и аксессуары:
Одежда:
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.
На маршруте пища готовится на костре.
Питание на маршруте: завтрак, обед или перекус, ужин.
Продукты усиленные по калорийности: тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее 20 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечет изменения в стоимости тура.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.