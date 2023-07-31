Рыбалка на Байкале: за хариусом

Рыбалка на хариуса в Байкале: сопровождение гидом и пикник на острове

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Однодневное путешествие по воде среди островов Байкала позволит вам насладиться удовольствием особого рода — рыбалкой на хариуса. Хариус — рыбка осторожная и сильная.

Вы будете целый день перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон, в поисках шустрых стай хариуса.

Вас будут сопровождать рыбаки с огромным опытом, которые расскажут вам о тонкостях рыбалки на хариуса.
Рыбалка на Байкале: за хариусом
Рыбалка на Байкале: за хариусом
Рыбалка на Байкале: за хариусом
Рыбалка на Байкале: за хариусом
Рыбалка на Байкале: за хариусом
Рыбалка на Байкале: за хариусом
Ближайшие даты:
31
июл
1
авг
2
авг
3
авг
4
авг
7
авг
8
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Ольхон
  • Огой
  • Замогой
  • Еленка
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Однодневное путешествие по воде среди островов БайкалаЦелый день будем перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон, в поисках шустрых стай хариуса. Немного удачи и практики и желанный трофей окажется у вас на крючке.
Ранним утром, мы встретимся с вами на причале в поселке Хужир. Здесь вас уже будут ждать моторные лодки. После небольшого инструктажа, занимаем места и отправляемся за трофеями. Объектом лова сегодня будет байкальский хариус.
В акватории Байкала можно встретить два вида хариуса — черный и белый. Первый из них ведет мигрирующий образ жизни и на лето поднимается вверх по руслам рек на откорм и икромет. Второй вид — белый байкальский хариус в начале лета сбивается в крупные стаи, чтобы передвигаться вдоль береговой линии в поисках корма. В летние периоды рыба предпочитает придерживаться придонных слоев.
Рыбалка на хариуса — это особого рода удовольствие. Рыба очень осторожная и сильная. Даже небольшие хариусы оказывают яростное сопротивление при подсечке. Поклевки как правило резкие и неожиданные. Часто при выживании совершаются свечки. Ловят хариуса на спининг с особым настроем, который придумали местные рыбаки еще в незапамятные времена. В качестве наживки используются мушки, изготовленные вручную, имитирующие насекомых, обитающих на побережье Ольхона. Обо всех тонкостях такой рыбалки вам расскажут наши гиды, большинство из которых местные жители, рыбаки с огромным опытом.
На обед вам приготовят ваш улов самым популярным способом на Байкале — методом горячего копчения. Хариус по мнению многих является одним из лучших деликатесов. Среди местных рыбаков постоянно идут споры какая рыба вкуснее хариус или омуль. При копчении, в рыбе сохраняется максимум сока и жира. Добавьте сюда ароматные специи. Ммм. Гарантируем, это блюдо запомнится вам надолго.
После обеда вы продолжите свой путь к следующей локации — к островам Огой, Замогой, Еленка. В зависимости от погодных условий и информации о наличии рыбы, вы будете перемещаться от острова к острову, любуясь невероятными пейзажами и испытывая рыбацкую удачу в поимке впечатляющего трофея. Так пройдет остаток дня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда моторной лодки класса “Казанка”, “Амур”
  • Сопровождение гидом
  • Питание по программе – обед пикник на острове
  • Все необходимые снасти и наживки для рыбалки
  • Аренда оборудования для организации пикника
Что не входит
  • Размещение в гостинице
  • Авиа/жд - билеты
  • Услуги и экскурсии, не указанные в программе
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Трансферы, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Встречаемся на причале в поселке Хужир
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На весь день
Рыбалка
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Животные

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