Рыбалка на хариуса в Байкале: сопровождение гидом и пикник на острове
Однодневное путешествие по воде среди островов Байкала позволит вам насладиться удовольствием особого рода — рыбалкой на хариуса. Хариус — рыбка осторожная и сильная.
Вы будете целый день перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон, в поисках шустрых стай хариуса.
Вас будут сопровождать рыбаки с огромным опытом, которые расскажут вам о тонкостях рыбалки на хариуса.
Вы будете целый день перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон, в поисках шустрых стай хариуса.
Вас будут сопровождать рыбаки с огромным опытом, которые расскажут вам о тонкостях рыбалки на хариуса.
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Что вас ожидает:
- Ольхон
- Огой
- Замогой
- Еленка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Однодневное путешествие по воде среди островов БайкалаЦелый день будем перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон, в поисках шустрых стай хариуса. Немного удачи и практики и желанный трофей окажется у вас на крючке.
Ранним утром, мы встретимся с вами на причале в поселке Хужир. Здесь вас уже будут ждать моторные лодки. После небольшого инструктажа, занимаем места и отправляемся за трофеями. Объектом лова сегодня будет байкальский хариус.
В акватории Байкала можно встретить два вида хариуса — черный и белый. Первый из них ведет мигрирующий образ жизни и на лето поднимается вверх по руслам рек на откорм и икромет. Второй вид — белый байкальский хариус в начале лета сбивается в крупные стаи, чтобы передвигаться вдоль береговой линии в поисках корма. В летние периоды рыба предпочитает придерживаться придонных слоев.
Рыбалка на хариуса — это особого рода удовольствие. Рыба очень осторожная и сильная. Даже небольшие хариусы оказывают яростное сопротивление при подсечке. Поклевки как правило резкие и неожиданные. Часто при выживании совершаются свечки. Ловят хариуса на спининг с особым настроем, который придумали местные рыбаки еще в незапамятные времена. В качестве наживки используются мушки, изготовленные вручную, имитирующие насекомых, обитающих на побережье Ольхона. Обо всех тонкостях такой рыбалки вам расскажут наши гиды, большинство из которых местные жители, рыбаки с огромным опытом.
На обед вам приготовят ваш улов самым популярным способом на Байкале — методом горячего копчения. Хариус по мнению многих является одним из лучших деликатесов. Среди местных рыбаков постоянно идут споры какая рыба вкуснее хариус или омуль. При копчении, в рыбе сохраняется максимум сока и жира. Добавьте сюда ароматные специи. Ммм. Гарантируем, это блюдо запомнится вам надолго.
После обеда вы продолжите свой путь к следующей локации — к островам Огой, Замогой, Еленка. В зависимости от погодных условий и информации о наличии рыбы, вы будете перемещаться от острова к острову, любуясь невероятными пейзажами и испытывая рыбацкую удачу в поимке впечатляющего трофея. Так пройдет остаток дня.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда моторной лодки класса “Казанка”, “Амур”
- Сопровождение гидом
- Питание по программе – обед пикник на острове
- Все необходимые снасти и наживки для рыбалки
- Аренда оборудования для организации пикника
- Что не входит
- Размещение в гостинице
- Авиа/жд - билеты
- Услуги и экскурсии, не указанные в программе
- Алкогольная и табачная продукция
- Трансферы, не указанные в программе
- Место начала и завершения?
- Хужир
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Встречаемся на причале в поселке Хужир
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Природа и пейзажи
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