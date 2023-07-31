Однодневное путешествие по воде среди островов БайкалаЦелый день будем перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон, в поисках шустрых стай хариуса. Немного удачи и практики и желанный трофей окажется у вас на крючке.

Ранним утром, мы встретимся с вами на причале в поселке Хужир. Здесь вас уже будут ждать моторные лодки. После небольшого инструктажа, занимаем места и отправляемся за трофеями. Объектом лова сегодня будет байкальский хариус.

В акватории Байкала можно встретить два вида хариуса — черный и белый. Первый из них ведет мигрирующий образ жизни и на лето поднимается вверх по руслам рек на откорм и икромет. Второй вид — белый байкальский хариус в начале лета сбивается в крупные стаи, чтобы передвигаться вдоль береговой линии в поисках корма. В летние периоды рыба предпочитает придерживаться придонных слоев.

Рыбалка на хариуса — это особого рода удовольствие. Рыба очень осторожная и сильная. Даже небольшие хариусы оказывают яростное сопротивление при подсечке. Поклевки как правило резкие и неожиданные. Часто при выживании совершаются свечки. Ловят хариуса на спининг с особым настроем, который придумали местные рыбаки еще в незапамятные времена. В качестве наживки используются мушки, изготовленные вручную, имитирующие насекомых, обитающих на побережье Ольхона. Обо всех тонкостях такой рыбалки вам расскажут наши гиды, большинство из которых местные жители, рыбаки с огромным опытом.

На обед вам приготовят ваш улов самым популярным способом на Байкале — методом горячего копчения. Хариус по мнению многих является одним из лучших деликатесов. Среди местных рыбаков постоянно идут споры какая рыба вкуснее хариус или омуль. При копчении, в рыбе сохраняется максимум сока и жира. Добавьте сюда ароматные специи. Ммм. Гарантируем, это блюдо запомнится вам надолго.

После обеда вы продолжите свой путь к следующей локации — к островам Огой, Замогой, Еленка. В зависимости от погодных условий и информации о наличии рыбы, вы будете перемещаться от острова к острову, любуясь невероятными пейзажами и испытывая рыбацкую удачу в поимке впечатляющего трофея. Так пройдет остаток дня.