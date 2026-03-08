Описание тура
Авторские туры на Байкал созданные профессиональными фотографами и гидами. Самые красивые места Байкала за 5 дней.
Зима — уникальное время на легендарном озере. Под ногами блестит прозрачный лед, гроты и пещеры окутаны волшебными наплесками застывшей воды, а закаты окрашены всеми красками жизни. Вы увидите фантастическую природу, покатаетесь на коньках, узнаете тайны шаманов, насладитесь вкусом ухи из омуля и ароматом чая на сибирских травах. Зарядитесь гормонами радости и позитивным настроением. Без спешки и суеты, вдали от толп туристов. Проживание в уютных отелях и дружеская атмосфера сделают ваше путешествие незабываемым. Ждем вас!
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка - камень Черского
Встреча участников группы в аэропорту г. Иркутск в 9:30. Автобусная экскурсия по городу: набережная Ангары, древние соборы, квартал с уникальным деревянным зодчеством. Выезд в поселок Листвянка на берегу Байкала. Заселение в отель.
Посещение Байкальского музея. Это место, где вы буквально погружаетесь в глубину самого древнего озера планеты и узнаёте, как формировался его уникальный мир. В аквариумах можно увидеть живых байкальских нерп и редких обитателей озера, а интерактивные экспозиции подробно рассказывают о флоре, фауне и научных исследованиях. Это обязательная точка маршрута для тех, кто хочет понять Байкал не только глазами туриста, но и с позиции науки.
Подъем на канатной дороге на панорамную площадку. Камень Черского — одна из самых впечатляющих смотровых площадок в Листвянке, откуда открывается панорама Байкала и истока Ангары. Поднявшись сюда, вы увидите, как прозрачная вода озера переходит в стремительное течение реки, и сможете сделать одни из самых эффектных фотографий путешествия.
Посещение рынка, где можно попробовать и купить вкусной копченной рыбы, в том числе знаменитого байкальского омуля.
Питание включенное в стоимость: обед.
Малое море - бухта Песчаная - Огой - Ольхон
Завтрак. В 9:00 садимся в хивус (судно на воздушной подушке) и выдвигаемся в сторону острова Ольхон. Протяженность маршрута составит около 180 км. В это время мы будем делать остановки в самых красивых местах, чтобы вы могли по полной насладиться красотой зимнего Байкала.
Одной из остановок будет бухта Песчаная. Здесь вы увидите танцующие или ходульные деревья. Из-за сильных байкальских ветров и выдувания песка корни сосен со временем оголяются, и деревья словно приподнимаются над землёй, стоя на причудливых ножках.
Полдник горячим трявяным чаем и омулем горячего копчения. Продолжаем переход на хивусе до Бугульдейки. Лед в этом месте славится своими застывшими во льду пузырями. Благодаря кристальной прозрачности байкальского льда пузыри выглядят как фантастические колонны или цепочки жемчуга, уходящие в глубину.
Пройдя пролив Ольхонские ворота вы окажетесь на Малом море Байкала. И первой достопримечательностью станет остров Огой с егокультовой скалой Коготь дракона. Осмотр буддистской Ступы просветления, дарующей спокойствие и исполняющую желания. Загадайте и они обязательно сбудутся, проверено!
Прибытие на остров Ольхон. Трансфер и заселение в отель.
Питание включенное в стоимость: завтрак, перекус во время поездки на хивусах.
Скала Шаманка - мыс Хобой - Харанцы
Завтрак. В 10:00 отправляемся на пешую прогулку до мыса Бурхан (скала Шаманка). Это один из самых узнаваемых символов Байкала и священное место, связанное с древними бурятскими легендами и шаманскими обрядами. Здесь можно будет завязать ритуальные ленточки на удачу.
Далее садимся на уазики и отправляемся изучать Север острова Ольхон. По дороге у вас будет шанс увидеть яков и изюбрей. Остановка и осмотр необычной скульптуры Даши Намдакова Хранитель Байкала. Она символизирует дух озера и связь человека с природой. Могучая фигура с раскидистыми ветвями вместо волос словно оберегает Байкал от бед и напоминает о бережном отношении к его уникальной экосистеме. Обед на природе. Посещение мыса Хобой с верхней смотровой площадки. Фотостопы у самых высоких скал северной части острова. Виды отсюда настолько масштабны, что захватывают дух!
Посещение гротов с красивыми наплесками льда у острова Харанцы. Именно здесь расположены одни из самых красивых пещер, которые зимой превращаются в настоящее царство снежной королевы. Возвращение в отель в районе 18-00. По желанию, вечером вы сможете посетить сибирскую баню.
Питание включенное в стоимость: завтрак, обед на природе.
Юг Ольхона - массив Трезубец - Иркутск
Завтрак. В 10-00 отправление в заливы южной части острова Ольхон. Вы отправитесь к скальному массиву Трезубец, с которого открываются очень красивые панорамные виды. Сама геология этого места поражает своей красотой — желтые мхи на темных камнях создают отличный контраст. Обед на природе. Насладитесь ароматами приготовленной специально для вас ухи из омуля, согрейтесь горячим травяным чаем, вдохните запах соснового леса и просто скажите как же хорошо! .
В 16-00 трансфер на микроавтобусе до г. Иркутск. Заселение в отель. Питание включенное в программу: завтрак, обед на природе.
Иркутск
Завтрак. Выселение из отеля и самостоятельный трансфер на такси в аэропорт под время своей регистрации на рейс. Окончание программы.
Питание включенное в программу: завтрак.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельном гостевом комплексе в отдельных двухместных коттеджах
- Питание по программе. 1 день: обед 2 день: завтрак, полдник 3 день: завтрак, обед на природе 4 день: завтрак, обед на природе 5 день: завтрак
- Трансфер по маршруту Иркутск-Листвянка на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit
- Трансфер Хужир-Иркутск на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit
- Автомобильные экскурсии по острову Ольхон на автомобилях повышенной проходимости Уаз
- Экскурсии на судне на воздушной подушке (хивус)
- Входные билеты в Музей Байкала (Листвянка)
- Билеты на канатную дорогу (Камень Черского)
- Выезды для катания на коньках по льду Байкала
- Традиционный коктейль Поцелуй Байкала
- Ритуальный обряд с завязыванием ленточек
- Авторский обед с горячим глинтвейном на природе
- Услуги гида и водителей
Что не входит в цену
- Перелет до Иркутска и обратно - от 25 000 руб
- Ужины - от 6000 руб за весь тур
- Страховка. Вид, уровень и необходимость страховки каждый турист выбирает лично исходя из собственных пожеланий и состояния здоровья - от 500 руб
- Сибирская баня 1 час - 5500 руб. на 4 человек
- Аренда коньков - от 700 руб
Пожелания к путешественнику
Тур подходит всем людям в обычной физической форме. В отдельные дни запланированы прогулки продолжительностью до 2-3 часов. До всех основных достопримечательностей мы доставим вас на транспорте. Но где-то оптимально прогуляться пешком, ведь окружающие виды потрясают своей красотой. Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива и бесконечного ворчания крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)