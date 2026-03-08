Зимняя сказка Байкала

Приглашаем вас в наши авторские туры по Байкалу зимой. Это удивительное и очень красивое время на легендарном озере
Зимняя сказка БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Авторские туры на Байкал созданные профессиональными фотографами и гидами. Самые красивые места Байкала за 5 дней.

Зима — уникальное время на легендарном озере. Под ногами блестит прозрачный лед, гроты и пещеры окутаны волшебными наплесками застывшей воды, а закаты окрашены всеми красками жизни. Вы увидите фантастическую природу, покатаетесь на коньках, узнаете тайны шаманов, насладитесь вкусом ухи из омуля и ароматом чая на сибирских травах. Зарядитесь гормонами радости и позитивным настроением. Без спешки и суеты, вдали от толп туристов. Проживание в уютных отелях и дружеская атмосфера сделают ваше путешествие незабываемым. Ждем вас!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - камень Черского

Встреча участников группы в аэропорту г. Иркутск в 9:30. Автобусная экскурсия по городу: набережная Ангары, древние соборы, квартал с уникальным деревянным зодчеством. Выезд в поселок Листвянка на берегу Байкала. Заселение в отель.

Посещение Байкальского музея. Это место, где вы буквально погружаетесь в глубину самого древнего озера планеты и узнаёте, как формировался его уникальный мир. В аквариумах можно увидеть живых байкальских нерп и редких обитателей озера, а интерактивные экспозиции подробно рассказывают о флоре, фауне и научных исследованиях. Это обязательная точка маршрута для тех, кто хочет понять Байкал не только глазами туриста, но и с позиции науки.

Подъем на канатной дороге на панорамную площадку. Камень Черского — одна из самых впечатляющих смотровых площадок в Листвянке, откуда открывается панорама Байкала и истока Ангары. Поднявшись сюда, вы увидите, как прозрачная вода озера переходит в стремительное течение реки, и сможете сделать одни из самых эффектных фотографий путешествия.

Посещение рынка, где можно попробовать и купить вкусной копченной рыбы, в том числе знаменитого байкальского омуля.

Питание включенное в стоимость: обед.

2 день

Малое море - бухта Песчаная - Огой - Ольхон

Завтрак. В 9:00 садимся в хивус (судно на воздушной подушке) и выдвигаемся в сторону острова Ольхон. Протяженность маршрута составит около 180 км. В это время мы будем делать остановки в самых красивых местах, чтобы вы могли по полной насладиться красотой зимнего Байкала.

Одной из остановок будет бухта Песчаная. Здесь вы увидите танцующие или ходульные деревья. Из-за сильных байкальских ветров и выдувания песка корни сосен со временем оголяются, и деревья словно приподнимаются над землёй, стоя на причудливых ножках.

Полдник горячим трявяным чаем и омулем горячего копчения. Продолжаем переход на хивусе до Бугульдейки. Лед в этом месте славится своими застывшими во льду пузырями. Благодаря кристальной прозрачности байкальского льда пузыри выглядят как фантастические колонны или цепочки жемчуга, уходящие в глубину.

Пройдя пролив Ольхонские ворота вы окажетесь на Малом море Байкала. И первой достопримечательностью станет остров Огой с егокультовой скалой Коготь дракона. Осмотр буддистской Ступы просветления, дарующей спокойствие и исполняющую желания. Загадайте и они обязательно сбудутся, проверено!

Прибытие на остров Ольхон. Трансфер и заселение в отель.

Питание включенное в стоимость: завтрак, перекус во время поездки на хивусах.

3 день

Скала Шаманка - мыс Хобой - Харанцы

Завтрак. В 10:00 отправляемся на пешую прогулку до мыса Бурхан (скала Шаманка). Это один из самых узнаваемых символов Байкала и священное место, связанное с древними бурятскими легендами и шаманскими обрядами. Здесь можно будет завязать ритуальные ленточки на удачу.

Далее садимся на уазики и отправляемся изучать Север острова Ольхон. По дороге у вас будет шанс увидеть яков и изюбрей. Остановка и осмотр необычной скульптуры Даши Намдакова Хранитель Байкала. Она символизирует дух озера и связь человека с природой. Могучая фигура с раскидистыми ветвями вместо волос словно оберегает Байкал от бед и напоминает о бережном отношении к его уникальной экосистеме. Обед на природе. Посещение мыса Хобой с верхней смотровой площадки. Фотостопы у самых высоких скал северной части острова. Виды отсюда настолько масштабны, что захватывают дух!

Посещение гротов с красивыми наплесками льда у острова Харанцы. Именно здесь расположены одни из самых красивых пещер, которые зимой превращаются в настоящее царство снежной королевы. Возвращение в отель в районе 18-00. По желанию, вечером вы сможете посетить сибирскую баню.

Питание включенное в стоимость: завтрак, обед на природе.

4 день

Юг Ольхона - массив Трезубец - Иркутск

Завтрак. В 10-00 отправление в заливы южной части острова Ольхон. Вы отправитесь к скальному массиву Трезубец, с которого открываются очень красивые панорамные виды. Сама геология этого места поражает своей красотой — желтые мхи на темных камнях создают отличный контраст. Обед на природе. Насладитесь ароматами приготовленной специально для вас ухи из омуля, согрейтесь горячим травяным чаем, вдохните запах соснового леса и просто скажите как же хорошо! .

В 16-00 трансфер на микроавтобусе до г. Иркутск. Заселение в отель. Питание включенное в программу: завтрак, обед на природе.

5 день

Иркутск

Завтрак. Выселение из отеля и самостоятельный трансфер на такси в аэропорт под время своей регистрации на рейс. Окончание программы.

Питание включенное в программу: завтрак.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельном гостевом комплексе в отдельных двухместных коттеджах
  • Питание по программе. 1 день: обед 2 день: завтрак, полдник 3 день: завтрак, обед на природе 4 день: завтрак, обед на природе 5 день: завтрак
  • Трансфер по маршруту Иркутск-Листвянка на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit
  • Трансфер Хужир-Иркутск на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit
  • Автомобильные экскурсии по острову Ольхон на автомобилях повышенной проходимости Уаз
  • Экскурсии на судне на воздушной подушке (хивус)
  • Входные билеты в Музей Байкала (Листвянка)
  • Билеты на канатную дорогу (Камень Черского)
  • Выезды для катания на коньках по льду Байкала
  • Традиционный коктейль Поцелуй Байкала
  • Ритуальный обряд с завязыванием ленточек
  • Авторский обед с горячим глинтвейном на природе
  • Услуги гида и водителей
Что не входит в цену
  • Перелет до Иркутска и обратно - от 25 000 руб
  • Ужины - от 6000 руб за весь тур
  • Страховка. Вид, уровень и необходимость страховки каждый турист выбирает лично исходя из собственных пожеланий и состояния здоровья - от 500 руб
  • Сибирская баня 1 час - 5500 руб. на 4 человек
  • Аренда коньков - от 700 руб
Пожелания к путешественнику

Тур подходит всем людям в обычной физической форме. В отдельные дни запланированы прогулки продолжительностью до 2-3 часов. До всех основных достопримечательностей мы доставим вас на транспорте. Но где-то оптимально прогуляться пешком, ведь окружающие виды потрясают своей красотой. Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива и бесконечного ворчания крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! С 2016 года создаем лучшие путешествия для ценителей красоты. Маршруты каждого тура разработаны профессиональными фотографами и гидами. Мы долгое время занимались организацией фототуров для фотографов со всего мира, а последние
5 лет сделали этот формат путешествий доступным для любого желающего. Это значит, что вы увидите все самое красивое, яркое и необычное. А главное - окажетесь в нужное время в нужном месте. В наших турах нет экономии на качестве отелей, питания и трансферов. Путешествия — это мгновения жизни, в которых человек должен быть счастлив! Приглашаем вас стать нашими друзьями, присоединяйтесь!

