1 день

Иркутск - Листвянка - камень Черского

Встреча участников группы в аэропорту г. Иркутск в 9:30. Автобусная экскурсия по городу: набережная Ангары, древние соборы, квартал с уникальным деревянным зодчеством. Выезд в поселок Листвянка на берегу Байкала. Заселение в отель.

Посещение Байкальского музея. Это место, где вы буквально погружаетесь в глубину самого древнего озера планеты и узнаёте, как формировался его уникальный мир. В аквариумах можно увидеть живых байкальских нерп и редких обитателей озера, а интерактивные экспозиции подробно рассказывают о флоре, фауне и научных исследованиях. Это обязательная точка маршрута для тех, кто хочет понять Байкал не только глазами туриста, но и с позиции науки.

Подъем на канатной дороге на панорамную площадку. Камень Черского — одна из самых впечатляющих смотровых площадок в Листвянке, откуда открывается панорама Байкала и истока Ангары. Поднявшись сюда, вы увидите, как прозрачная вода озера переходит в стремительное течение реки, и сможете сделать одни из самых эффектных фотографий путешествия.

Посещение рынка, где можно попробовать и купить вкусной копченной рыбы, в том числе знаменитого байкальского омуля.

Питание включенное в стоимость: обед.

