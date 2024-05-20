Познакомьтесь с красотами Байкала на экскурсии по Большой Байкальской Тропе
Исследуйте прекрасный мир природы и почувствуйте его близость на этой увлекательной экскурсии, где вас ждут захватывающие пейзажи и великолепные виды на Байкал.
Не упустите возможности ощутить настоящий дух приключения и познакомиться с удивительной красотой нашего региона!
Не упустите возможности ощутить настоящий дух приключения и познакомиться с удивительной красотой нашего региона!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Большая Байкальская Тропа
- Большие Коты
- Гора Скрипер
Описание
Что вас ждетОтправляемся в незабываемое приключение по Байкалу! Сначала мы поедем в Листвянку, где начинается наш треккинг по Большой Байкальской Тропе (ББТ) до Больших Котов. Нас ждут 22 километра пути вдоль берега Байкала, где каждый миг открываются захватывающие панорамы и прекрасные виды на побережье. Мы пройдём одну из самых красивых троп мира и насладимся неизведанными красотами природы. Во второй день тура мы отправимся в прогулку до горы Скрипер. На протяжении 4 километров наша тропа будет окружена живописными пейзажами, а восхитительные виды открываются на каждом шагу. После этого мы вернёмся в Большие Коты и проведём свободное время, наслаждаясь тишиной и красотой природы. Вечером нас ждёт отправление в Иркутск на теплоходе. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая Байкальская Тропа
- Большие Коты
- Гора Скрипер
Что включено
- Гид-проводник на протяжении всей программы
- Все трансферы и проезд на ракете/лодке
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание в гостевых домах (душ, туалет общий)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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