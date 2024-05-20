Описание

Что вас ждет Отправляемся в незабываемое приключение по Байкалу! Сначала мы поедем в Листвянку, где начинается наш треккинг по Большой Байкальской Тропе (ББТ) до Больших Котов. Нас ждут 22 километра пути вдоль берега Байкала, где каждый миг открываются захватывающие панорамы и прекрасные виды на побережье. Мы пройдём одну из самых красивых троп мира и насладимся неизведанными красотами природы. Во второй день тура мы отправимся в прогулку до горы Скрипер. На протяжении 4 километров наша тропа будет окружена живописными пейзажами, а восхитительные виды открываются на каждом шагу. После этого мы вернёмся в Большие Коты и проведём свободное время, наслаждаясь тишиной и красотой природы. Вечером нас ждёт отправление в Иркутск на теплоходе. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.