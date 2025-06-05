Индивидуальная
до 7 чел.
Балтийское ожерелье
Балтийск, Светлогорск и Янтарный - за 1 день
5 июн в 08:00
9 июн в 08:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнайте историю Балтийска, посетите памятники и военные корабли, а также насладитесь природой Балтийской косы. Ощутите дух истории и свежесть моря
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
31 мая в 08:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
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Куршская коса вдоль и поперёк
Исследуйте чудо Калининградской области: от кольцевания птиц до загадок Танцующего леса и белоснежных дюн. Ощутите дух Куршской косы
Сегодня в 08:00
31 мая в 08:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «На машине»
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