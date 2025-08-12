читать дальше

не могли, что и город, и окрестности окажутся настолько интересными, что уезжать не захочется. Сам Балтийск с набережной, переправа на косу, аэродром Нойтиф - хочется приехать туда снова и насладиться этими видами, чтобы никуда не спешить.



Мы с самого начала попали с женой в хорошие руки. Мы два интроверта, и с людьми бывает общаться тяжеловато. Но с Нусратом с первой минуты было легко. Он общительный, вежливый, хорошо чувствует людей и неплохо шутит. Мы сразу расслабились и поездка прошла по ощущениям очень быстро, хотя мы провели на экскурсии несколько часов.



Отдельное спасибо Нусрату за прекрасные фотографии. Уже в моменте было видно, как ему важно, чтобы на выходе получились качественные снимки. Он находил интересные ракурсы, показывал как удачнее встать или сесть, чтобы выигрышнее смотреться в кадре. И даже я, деревянный и нефотогеничный, смотрюсь на фото как герой иностранного фильма. Мне так мама сказала:)



В общем, горячо рекомендую экскурсию всем, кто хочет оставить в памяти прекрасные часы в прекрасном месте с прекрасным организатором) Нусрат, спасибо!