Экскурсии со скидкой в Балтийске до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Балтийске, цены от 3150 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
На самый запад России
На машине
5 часов
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
На самый запад России
Индивидуальная экскурсия в Балтийск предлагает погружение в историю, морскую романтику и природу. Пройдите по молу, посетите форты и соберите янтарь
26 авг в 08:00
28 авг в 08:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Балтийское ожерелье
На машине
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Балтийску и окрестностям
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью: от военного порта до янтарных сокровищ и курортного Светлогорска. История и природа в одном туре
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
16 200 ₽18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Лучшие локации побережья: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск
На автобусе
9 часов
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Лучшие локации побережья
Откройте для себя Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Уникальные достопримечательности и природа ждут вас на этой экскурсии
Начало: На улице Кронштадтская
Расписание: в четверг и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
24 авг в 08:00
3150 ₽3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    12 августа 2025
    Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
    Поехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную северную природу:) И даже представить
    читать дальше

    не могли, что и город, и окрестности окажутся настолько интересными, что уезжать не захочется. Сам Балтийск с набережной, переправа на косу, аэродром Нойтиф - хочется приехать туда снова и насладиться этими видами, чтобы никуда не спешить.

    Мы с самого начала попали с женой в хорошие руки. Мы два интроверта, и с людьми бывает общаться тяжеловато. Но с Нусратом с первой минуты было легко. Он общительный, вежливый, хорошо чувствует людей и неплохо шутит. Мы сразу расслабились и поездка прошла по ощущениям очень быстро, хотя мы провели на экскурсии несколько часов.

    Отдельное спасибо Нусрату за прекрасные фотографии. Уже в моменте было видно, как ему важно, чтобы на выходе получились качественные снимки. Он находил интересные ракурсы, показывал как удачнее встать или сесть, чтобы выигрышнее смотреться в кадре. И даже я, деревянный и нефотогеничный, смотрюсь на фото как герой иностранного фильма. Мне так мама сказала:)

    В общем, горячо рекомендую экскурсию всем, кто хочет оставить в памяти прекрасные часы в прекрасном месте с прекрасным организатором) Нусрат, спасибо!

  • Д
    Дарья
    11 августа 2025
    Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
    Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё, конечно, сделать красивые фотографии.)
    читать дальше

    И я рада, что мы нашли это предложение, где поездка в Балтийск совмещена с фотосессией.
    С нами был Нусрат, мы сразу нашли общий язык - было нескучно в дороге.) А когда останавливались для фотографий, Нусрат давал очень чёткие и понятные советы: как встать, куда смотреть, где повернуться и закрыть глаза. Я обычно теряюсь перед фотографами, потому что не знаю, что изобразить и как так сделать, чтобы результат понравился мне самой. А у Нусрата взгляд видеографа, из получившейся серии фотографий можно легко сделать клип или романтичную короткометражку. Кадры нежные и атмосферные, хорошо подобраны локации, дорога очень посильная и не утомительная. Плюс интересные факты о городе, а ещё бытовые истории от местного жителя - всегда любопытно, как живут люди в других городах.

    Спасибо за эту лёгкую и позитивную поездку, за яркие фотографии и приятные воспоминания, которые у нас остались.)
    Прикрепляю и фото от команды, и мои дорожные кадры.

  • K
    Kristina
    4 августа 2025
    Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
    Постоянно беру экскурсии от Сахалина до Карелии на этом ресурсе, но пожалуй данная экскурсия самая впечатляющая по сохранению ее в
    читать дальше

    своей душе и воспоминаниям, ибо профессиональные фото на долгую память однозначно решают! Нусрат супер талант и творческая личность с одного взгляда! Так держать!

