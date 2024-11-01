читать дальше программа интереснее. Согласились и не пожалели. Две мамы, подросток и мальчик. Капитан встретил, помог провести посадку. Экскурсия была интересной. Старший мальчик сидел рядом с капитаном и получил в подарок ракушки) 🐚. Увидели много интересного, услышали краткую историю. Остались очень-очень!!! Довольны.

Поездку была спонтанной. Но нам тут де подтвердили тур. Бронировали 30 минут, но поступило предложение от капитана на час прогулки,