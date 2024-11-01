30 минут
Водная прогулка
Увлекательный тур по акватории Балтийска на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие на скоростном катере, наслаждаясь видами Балтийска и его акватории. Ощутите дух приключений
Начало: Г. Балтийск, Морской бульвар, 7
«Подарите себе увлекательное морское приключение, отправившись в тур по акватории Балтийска на комфортабельном скоростном катере»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
3 300₽ за всё до 5 чел.
39 минут
Водная прогулка
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Индивидуальная экскурсия на катере по Балтийску подарит вам незабываемые впечатления. Восхититесь красотой Балтийской косы и мощью военно-морской базы
Начало: Город Балтийск, памятник Петру I
«Бороздя морские просторы Балтийска На индивидуальном комфортном катере (только ваша компания) вы отправитесь в плавание по Калининградскому судоходному каналу, где находятся западные морские ворота России»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 11:00
25 ноя в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Водная прогулка
Уникальная экскурсия по Балтийску и балтийской косе
Балтийск - самый западный город России, связанный с военно-морским флотом. Прогулка среди военных кораблей, тайны «Энигмы» и катание на катере по гавани
Начало: Калининград/Светлогорск/Зеленоградск/Янтарный
«Прокатиться на катере по военно-морской гавани и услышать полувековые тайны формирования портового города»
Расписание: Ежедневно в 9:30
25 ноя в 09:30
26 ноя в 09:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия1 ноября 2024Поездку была спонтанной. Но нам тут де подтвердили тур. Бронировали 30 минут, но поступило предложение от капитана на час прогулки,
- ААлексей21 сентября 2024Отличный катер, капитан Денис лучший, все рассказал, все показал, было здорово, большое спасибо.
- ООльга24 августа 2024Отличная прогулка. Увидели самую западную точку России с воды, посетили немецкий аэродром на балтийской косе, полюбовались военными кораблями и гражданскими судами. Капитан Евгений - интересный собеседник. Очень атмосферная прогулка!
- ММария15 июля 2024Нам очень понравилось, экскурсовод замечательно все рассказал. Было очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «На катере»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в ноябре 2024
Сейчас в Балтийске в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Балтийске на 2024 год на катере, 65 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь