Прогулки на катере в Балтийске

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Балтийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
На катере
51 отзыв
30 минут
Водная прогулка
Увлекательный тур по акватории Балтийска на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие на скоростном катере, наслаждаясь видами Балтийска и его акватории. Ощутите дух приключений
Начало: Г. Балтийск, Морской бульвар, 7
«Подарите себе увлекательное морское приключение, отправившись в тур по акватории Балтийска на комфортабельном скоростном катере»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
3 300 за всё до 5 чел.
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
На катере
9 отзывов
39 минут
Водная прогулка
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Индивидуальная экскурсия на катере по Балтийску подарит вам незабываемые впечатления. Восхититесь красотой Балтийской косы и мощью военно-морской базы
Начало: Город Балтийск, памятник Петру I
«Бороздя морские просторы Балтийска На индивидуальном комфортном катере (только ваша компания) вы отправитесь в плавание по Калининградскому судоходному каналу, где находятся западные морские ворота России»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 11:00
25 ноя в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.
Балтийск и дикая Балтийская коса (с прогулкой на катере)
На катере
5 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Уникальная экскурсия по Балтийску и балтийской косе
Балтийск - самый западный город России, связанный с военно-морским флотом. Прогулка среди военных кораблей, тайны «Энигмы» и катание на катере по гавани
Начало: Калининград/Светлогорск/Зеленоградск/Янтарный
«Прокатиться на катере по военно-морской гавани и услышать полувековые тайны формирования портового города»
Расписание: Ежедневно в 9:30
25 ноя в 09:30
26 ноя в 09:30
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    1 ноября 2024
    Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
    Поездку была спонтанной. Но нам тут де подтвердили тур. Бронировали 30 минут, но поступило предложение от капитана на час прогулки,
    читать дальше

    программа интереснее. Согласились и не пожалели. Две мамы, подросток и мальчик. Капитан встретил, помог провести посадку. Экскурсия была интересной. Старший мальчик сидел рядом с капитаном и получил в подарок ракушки) 🐚. Увидели много интересного, услышали краткую историю. Остались очень-очень!!! Довольны.

  • А
    Алексей
    21 сентября 2024
    На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
    Отличный катер, капитан Денис лучший, все рассказал, все показал, было здорово, большое спасибо.
  • О
    Ольга
    24 августа 2024
    На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
    Отличная прогулка. Увидели самую западную точку России с воды, посетили немецкий аэродром на балтийской косе, полюбовались военными кораблями и гражданскими судами. Капитан Евгений - интересный собеседник. Очень атмосферная прогулка!
  • М
    Мария
    15 июля 2024
    На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
    Нам очень понравилось, экскурсовод замечательно все рассказал. Было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
  2. На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
  3. Балтийск и дикая Балтийская коса (с прогулкой на катере)
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Крепость Пиллау
  2. Балтийская коса
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в ноябре 2024
Сейчас в Балтийске в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Балтийске на 2024 год на катере, 65 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам