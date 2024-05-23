Индивидуальные экскурсии в Балтийске с личным гидом

Найдено 14 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Балтийске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
28 отзывов
В тренде
Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
Начало: Г. Балтийск, ул. Морской бульвар, д. 7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 300 за всё до 5 чел.
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
🚤 На катере
Индивидуальная
39 минут
4 отзыва
Популярное предложение
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Начало: Город Балтийск памятник Петру 1
Расписание: 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
59 отзывов
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Начало: Здание ЖД вокзала Балтийска
Расписание: ежедневно с 10.00 до 17.30
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 21:00
16 июня в 20:00
13 000 за всё до 4 чел.
Пять городов Калининградской области за один день
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Пять городов Калининградской области за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000 за всё до 4 чел.
Большая Балтийская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Большая Балтийская прогулка
Начало: Балтийск, проспект Ленина-12
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:30
14 июня в 09:30
5 000 за всё до 5 чел.
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Начало: По договоренности с экскурсантами
Расписание: По договоренности
3 июля в 09:00
10 июля в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Балтийская коса и Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Балтийская коса и Балтийск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и дикая балтийская коса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Балтийск и дикая балтийская коса
Начало: Приеду за вами в любой город
Расписание: Ежедневно в 9:30
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
12 500 за всё до 4 чел.
На самый запад россии - в Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
На самый запад россии - в Балтийск
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Пора по коням
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Пора по коням
Начало: По желанию заказчика
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Балтийска
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Балтийска
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 900 за всё до 4 чел.
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Индивидуальная
3 часа
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Начало: Я заберу Вас по любому адресу из Балтийска
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Индивидуальная
6 часов
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Балтийск город, экскурсия познавательная, спасибо огромное экскурсоводу Фанилю, было интересно не заметно пролетело время, а хотелось все больше и больше слушать и узнавать
  • А
    Андрей
    19 мая 2024
    Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
    Отличная прогулка с опытным моряком. Интересно рассказывал о балтийске
  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Очень хорошая, информативная и познавательная экскурсия. Гид - супер.
  • В
    Вячеслав
    7 мая 2024
    Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
    Вадим - молодец! Дети и взрослые довольны! Спасибо
  • Д
    Денис
    6 мая 2024
    Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
    очень интересно и познавательно про Балтийск, Косу и крепости. Много познавательно, а если вы возьмете еще и кораблик по заливу, то и наглядно Евгений расскажет про флот. По времени успели всё посмотреть по программе.
  • А
    Алина
    2 мая 2024
    Большая Балтийская прогулка
    Просто замечательный гид! Большое спасибо Фанилю за проваленное с ним время! Как много в себе таит интересного, казалось бы, небольшой город, в котором сочетается прусское и советское наследство. Очень рекомендую, получите большое удовольствие.
  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Пять городов Калининградской области за один день
    Масса впечатлений! Андрей -профи своего дела. Интересно, увлекательно и много нового узнали из этой экскурсии, были на обзорных, есть с чем сравнить. Отличная экскурсия! Большое спасибо 😉
  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2023
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.
    читать дальше

    Очень хочется отметить экскурсовода, его подготовку и отношение к работе. С ним поездка пройдёт на "отлично" в любую погоду. При необходимости оденет вас с головы от ног - не страшны ни дождь ни ветер. Ничто не помешает получить удовольствие от путешествия 👍

  • Н
    Наталья
    5 октября 2023
    На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
    Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Балтийску в июне 2024
Сейчас в Балтийске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 3 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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