Балтийск - город-порт на самом западе России, где сохранились фортификационные сооружения довоенных времен. Гостей встречают мощные корабли Балтийского флота.Во время экскурсии можно узнать о морской истории города, прогуляться к Западному

и Елизаветинскому форту, увидеть знаменитый маяк и полюбоваться красотой Балтийской косы. Это удивительное место, где кажется, что время остановилось. Посетите заброшенное здание аэропорта Нойтиф и окунитесь в атмосферу прошлого. Экскурсия идеально подходит для любителей истории и природы, желающих узнать больше о Калининградской области

Описание экскурсии