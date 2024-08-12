Балтийск - город-порт на самом западе России, где сохранились фортификационные сооружения довоенных времен. Гостей встречают мощные корабли Балтийского флота.
Во время экскурсии можно узнать о морской истории города, прогуляться к Западному
Во время экскурсии можно узнать о морской истории города, прогуляться к Западному
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Морская история города
- 🏰 Фортификационные сооружения
- 🚢 Корабли Балтийского флота
- 🌲 Природа Балтийской косы
- 🔦 Знаменитый маяк
- 🏞 Заброшенный аэропорт Нойтиф
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Западный форт
- Елизаветинский форт
- Балтийский маяк
- Аэропорт Нойтиф
Описание экскурсии
Город на ЗападеДобро пожаловать в город-порт Балтийск — самую западную точку России! Здесь вас встретят фортификационные сооружения довоенной эпохи, природа, и, конечно, мощные корабли Балтийского флота. Вы прикоснетесь к богатой морской истории и традициям города. В ходе нашей экскурсии мы исследуем заброшенное здание аэропорта Нойтиф, увидим уникальные форты — Елизаветинский и Западный — и прогуляемся к Балтийскому маяку. Также мы посетим Балтийскую косу — удивительное, одно из самых красивых мест Калининградской области. Кажется, что время здесь остановилось.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийская коса
- Западный форт
- Заброшенный аэропорт Нойтиф
- Береговые зенитные батареи
- Городской пляж
- Балтийский маяк
- Елизаветинский форт
- Музей Балтийского флота
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Билет на паром
Что не входит в цену
- Билет в музей Балтийского флота
Место начала и завершения?
Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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