Балтийск и неизведанная Балтийская коса

Добро пожаловать в Балтийск - самую западную точку России! Фортификационные сооружения, природа и мощные корабли Балтийского флота ждут вас
Балтийск - город-порт на самом западе России, где сохранились фортификационные сооружения довоенных времен. Гостей встречают мощные корабли Балтийского флота.

Во время экскурсии можно узнать о морской истории города, прогуляться к Западному
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и Елизаветинскому форту, увидеть знаменитый маяк и полюбоваться красотой Балтийской косы. Это удивительное место, где кажется, что время остановилось. Посетите заброшенное здание аэропорта Нойтиф и окунитесь в атмосферу прошлого.

Экскурсия идеально подходит для любителей истории и природы, желающих узнать больше о Калининградской области

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Морская история города
  2. 🏰 Фортификационные сооружения
  3. 🚢 Корабли Балтийского флота
  4. 🌲 Природа Балтийской косы
  5. 🔦 Знаменитый маяк
  6. 🏞 Заброшенный аэропорт Нойтиф
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Западный форт
  • Елизаветинский форт
  • Балтийский маяк
  • Аэропорт Нойтиф

Описание экскурсии

Город на Западе

Добро пожаловать в город-порт Балтийск — самую западную точку России! Здесь вас встретят фортификационные сооружения довоенной эпохи, природа, и, конечно, мощные корабли Балтийского флота. Вы прикоснетесь к богатой морской истории и традициям города. В ходе нашей экскурсии мы исследуем заброшенное здание аэропорта Нойтиф, увидим уникальные форты — Елизаветинский и Западный — и прогуляемся к Балтийскому маяку. Также мы посетим Балтийскую косу — удивительное, одно из самых красивых мест Калининградской области. Кажется, что время здесь остановилось.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Балтийская коса
  • Западный форт
  • Заброшенный аэропорт Нойтиф
  • Береговые зенитные батареи
  • Городской пляж
  • Балтийский маяк
  • Елизаветинский форт
  • Музей Балтийского флота
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Билет на паром
Что не входит в цену
  • Билет в музей Балтийского флота
Место начала и завершения?
Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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