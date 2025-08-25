Мои заказы

Музеи и искусство Балтийска

Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Пешая
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Погрузитесь в атмосферу Балтийска: крепость Пиллау, памятники Петру I и Елизавете, а также дикая природа Балтийской косы ждут вас
Начало: На Елизаветинской парковке
«Музей «Старый Люнет», в котором сохранена атмосфера довоенного оборонительного сооружения»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
На самый запад России
На машине
5 часов
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
На самый запад России
Индивидуальная экскурсия в Балтийск предлагает погружение в историю, морскую романтику и природу. Пройдите по молу, посетите форты и соберите янтарь
«Зайдёте на чашечку кофе в музей «Старый Люнет» — осмотрите экспозицию и познакомитесь с историей косы»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
На машине
6 часов
3 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
«Музей Пиллау — частное собрание предметов и историй о прошлом города»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 августа 2025
    Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
    Отличная экскурсия. Мы остались всем довольны. Подача материала в умеренном темпе, чёткая, ясная, интересная. Спасибо, Галина, за прекрасную организацию экскурсии.
  • И
    Ирина
    22 августа 2025
    Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
    Мы были на экскурсии всей семьёй. Двое взрослых и дочь 10 лет. Каждый для себя узнал что-то новое и интересное.
    читать дальше

    Когда коллеги узнали, что мы едем на экскурсию в Балтийск, были удивлены: что там можно смотреть в течение нескольких часов. Но… Насколько эти часы пролетели незаметно! Даже с учетом того, что экскурсия длилась дольше, мы этого не заметили. Подробные ответы на вопросы, личные знания, приятный бонус дочери (наклейки Тетрика:)), отличная погода… В процессе обсуждали варианты маршрута: по какой дюне пойдем, вдоль моря или нет, сразу видны не только профессионализм, но и человеческая заинтересованность в комфорте для всех членов команды. Всё вместе превзошло наши ожидания. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине.

  • В
    Вера
    17 августа 2025
    Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
    Очень интересная и атмосферная экскурсия! Спасибо, Галина! Рекомендую!
  • Д
    Денис
    12 августа 2025
    Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
    Поехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную северную природу:) И даже представить
    читать дальше

    не могли, что и город, и окрестности окажутся настолько интересными, что уезжать не захочется. Сам Балтийск с набережной, переправа на косу, аэродром Нойтиф - хочется приехать туда снова и насладиться этими видами, чтобы никуда не спешить.

    Мы с самого начала попали с женой в хорошие руки. Мы два интроверта, и с людьми бывает общаться тяжеловато. Но с Нусратом с первой минуты было легко. Он общительный, вежливый, хорошо чувствует людей и неплохо шутит. Мы сразу расслабились и поездка прошла по ощущениям очень быстро, хотя мы провели на экскурсии несколько часов.

    Отдельное спасибо Нусрату за прекрасные фотографии. Уже в моменте было видно, как ему важно, чтобы на выходе получились качественные снимки. Он находил интересные ракурсы, показывал как удачнее встать или сесть, чтобы выигрышнее смотреться в кадре. И даже я, деревянный и нефотогеничный, смотрюсь на фото как герой иностранного фильма. Мне так мама сказала:)

    В общем, горячо рекомендую экскурсию всем, кто хочет оставить в памяти прекрасные часы в прекрасном месте с прекрасным организатором) Нусрат, спасибо!

  • Д
    Дарья
    11 августа 2025
    Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
    Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё, конечно, сделать красивые фотографии.)
    читать дальше

    И я рада, что мы нашли это предложение, где поездка в Балтийск совмещена с фотосессией.
    С нами был Нусрат, мы сразу нашли общий язык - было нескучно в дороге.) А когда останавливались для фотографий, Нусрат давал очень чёткие и понятные советы: как встать, куда смотреть, где повернуться и закрыть глаза. Я обычно теряюсь перед фотографами, потому что не знаю, что изобразить и как так сделать, чтобы результат понравился мне самой. А у Нусрата взгляд видеографа, из получившейся серии фотографий можно легко сделать клип или романтичную короткометражку. Кадры нежные и атмосферные, хорошо подобраны локации, дорога очень посильная и не утомительная. Плюс интересные факты о городе, а ещё бытовые истории от местного жителя - всегда любопытно, как живут люди в других городах.

    Спасибо за эту лёгкую и позитивную поездку, за яркие фотографии и приятные воспоминания, которые у нас остались.)
    Прикрепляю и фото от команды, и мои дорожные кадры.

  • K
    Kristina
    4 августа 2025
    Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
    Постоянно беру экскурсии от Сахалина до Карелии на этом ресурсе, но пожалуй данная экскурсия самая впечатляющая по сохранению ее в
    читать дальше

    своей душе и воспоминаниям, ибо профессиональные фото на долгую память однозначно решают! Нусрат супер талант и творческая личность с одного взгляда! Так держать!

  • А
    Анна
    7 июля 2025
    Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
    Отлично выстроенный маршрут и наполнение экскурсии. Устали, конечно, но оно того стоит, компактно и все увидели. Галина очень комфортна в общении. Очень рекомендую.
  • А
    Анна
    29 июня 2025
    Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
    Галина - отличный рассказчик, приятный интеллигентный гид. Прогулка прошла не затянуто. В нашей компании были люди всех возрастов, включая семилетнего ребенка, от всех положительные эмоции.
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
  2. На самый запад России
  3. Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Балтийская коса
  2. Крепость Пиллау
  3. Самое главное
  4. Куршская Коса
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в августе 2025
Сейчас в Балтийске в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 17 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
