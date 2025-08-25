Индивидуальная
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Погрузитесь в атмосферу Балтийска: крепость Пиллау, памятники Петру I и Елизавете, а также дикая природа Балтийской косы ждут вас
Начало: На Елизаветинской парковке
«Музей «Старый Люнет», в котором сохранена атмосфера довоенного оборонительного сооружения»
На самый запад России
Индивидуальная экскурсия в Балтийск предлагает погружение в историю, морскую романтику и природу. Пройдите по молу, посетите форты и соберите янтарь
«Зайдёте на чашечку кофе в музей «Старый Люнет» — осмотрите экспозицию и познакомитесь с историей косы»
Балтийск и Балтийская коса
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
«Музей Пиллау — частное собрание предметов и историй о прошлом города»
- ССветлана25 августа 2025Отличная экскурсия. Мы остались всем довольны. Подача материала в умеренном темпе, чёткая, ясная, интересная. Спасибо, Галина, за прекрасную организацию экскурсии.
- ИИрина22 августа 2025Мы были на экскурсии всей семьёй. Двое взрослых и дочь 10 лет. Каждый для себя узнал что-то новое и интересное.
- ВВера17 августа 2025Очень интересная и атмосферная экскурсия! Спасибо, Галина! Рекомендую!
- ДДенис12 августа 2025Поехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную северную природу:) И даже представить
- ДДарья11 августа 2025Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё, конечно, сделать красивые фотографии.)
- KKristina4 августа 2025Постоянно беру экскурсии от Сахалина до Карелии на этом ресурсе, но пожалуй данная экскурсия самая впечатляющая по сохранению ее в
- ААнна7 июля 2025Отлично выстроенный маршрут и наполнение экскурсии. Устали, конечно, но оно того стоит, компактно и все увидели. Галина очень комфортна в общении. Очень рекомендую.
- ААнна29 июня 2025Галина - отличный рассказчик, приятный интеллигентный гид. Прогулка прошла не затянуто. В нашей компании были люди всех возрастов, включая семилетнего ребенка, от всех положительные эмоции.
