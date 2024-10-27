Путешествие в Балтийск - это уникальная возможность посетить древнюю крепость Pillau, действующую военную гавань и историческую часть города. Вы увидите самый большой памятник женщине в Европе и прогуляетесь по Морскому бульвару. Изюминкой станет поездка на пароме до Балтийской косы, где расположены немецкий аэродром и музейный комплекс. Не забудьте паспорт для посещения косы! Транспорт не включен в стоимость, уточняйте детали при бронировании

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 8 чел.)

Описание экскурсии

Экскурсия по историческим местам

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете познакомиться с богатой историей и культурой нашего региона. Мы посетим множество интересных мест, каждое из которых расскажет свою уникальную историю.

Что мы увидим:

Крепость Pillau — это великолепное сооружение, основанное шведами в XVII веке, которое до сих пор выполняет свои военные функции.

— это великолепное сооружение, основанное шведами в XVII веке, которое до сих пор выполняет свои военные функции. Историческая часть города — здесь вы сможете насладиться архитектурными памятниками и атмосферой старины.

— здесь вы сможете насладиться архитектурными памятниками и атмосферой старины. Военная гавань — уникальное место, где история и современность переплетаются.

— уникальное место, где история и современность переплетаются. Морской бульвар — прогулка вдоль берега, мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня, подарит вам незабываемые впечатления.

— прогулка вдоль берега, мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня, подарит вам незабываемые впечатления. Елизаветинский форт — здесь находится самый большой памятник женщине в Европе, который впечатляет своим масштабом и красотой.

— здесь находится самый большой памятник женщине в Европе, который впечатляет своим масштабом и красотой. Балтийская коса — изюминка нашей экскурсии! Мы отправимся туда на пароме, чтобы увидеть ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и множество других интересных объектов.

Важная информация

Для посещения Балтийской косы обязательно возьмите с собой паспорт. Обратите внимание, что транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии. Мы можем отправиться на вашем автомобиле или на автомобиле гида — в этом случае уточняйте стоимость при переписке.

В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени вашей экскурсии.

Не упустите возможность погрузиться в историю и насладиться красотой нашего региона!