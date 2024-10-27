Путешествие в Балтийск - это уникальная возможность посетить древнюю крепость Pillau, действующую военную гавань и историческую часть города. Вы увидите самый большой памятник женщине в Европе и прогуляетесь по Морскому бульвару.
Изюминкой станет поездка на пароме до Балтийской косы, где расположены немецкий аэродром и музейный комплекс.
Не забудьте паспорт для посещения косы! Транспорт не включен в стоимость, уточняйте детали при бронировании
Изюминкой станет поездка на пароме до Балтийской косы, где расположены немецкий аэродром и музейный комплекс.
Не забудьте паспорт для посещения косы! Транспорт не включен в стоимость, уточняйте детали при бронировании
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение древней крепости Pillau
- 🚢 Поездка на пароме до Балтийской косы
- 🗿 Самый большой памятник женщине в Европе
- 🛡 Историческая часть Балтийска
- ✈️ Немецкий военный аэродром
- 🎨 Музейный комплекс «Старый люнет»
Что можно увидеть
- Крепость Pillau
- Елизаветинский форт
- Морской бульвар
- Балтийская коса
- Музейный комплекс «Старый люнет»
Описание экскурсии
Экскурсия по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете познакомиться с богатой историей и культурой нашего региона. Мы посетим множество интересных мест, каждое из которых расскажет свою уникальную историю.
Что мы увидим:
- Крепость Pillau — это великолепное сооружение, основанное шведами в XVII веке, которое до сих пор выполняет свои военные функции.
- Историческая часть города — здесь вы сможете насладиться архитектурными памятниками и атмосферой старины.
- Военная гавань — уникальное место, где история и современность переплетаются.
- Морской бульвар — прогулка вдоль берега, мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня, подарит вам незабываемые впечатления.
- Елизаветинский форт — здесь находится самый большой памятник женщине в Европе, который впечатляет своим масштабом и красотой.
- Балтийская коса — изюминка нашей экскурсии! Мы отправимся туда на пароме, чтобы увидеть ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и множество других интересных объектов.
Важная информация
Для посещения Балтийской косы обязательно возьмите с собой паспорт. Обратите внимание, что транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии. Мы можем отправиться на вашем автомобиле или на автомобиле гида — в этом случае уточняйте стоимость при переписке.
В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени вашей экскурсии.
Не упустите возможность погрузиться в историю и насладиться красотой нашего региона!
Ежедневно 9:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Pillau
- Историческая часть Балтийска с архитектурой XIX века
- Военная гавань
- Елизаветинский форт
- Балтийская коса (аэродром Нойтиф, форт Западный)
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный минивен с водителем
Что не входит в цену
- Билет на катер// паром до косы: 200р
- Билет в крепость Пиллау: /n взрослый - 500 рублей/n льготный - 300 рублей/n дети до 7 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Сквер Мать-Россия
Завершение: Калининград, Площадь победы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Для посещения Балтийской косы нужно взять с собой Паспорт
- В стоимость не входит транспорт, мы можем отправиться на экскурсию на вашем автомобиле, или на автомобиле гида (в таком случае уточняйте стоимость при переписке)
- В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
27 окт 2024
Было очень интересно!
С
Светлана
31 июл 2023
Были 2 августа в Балтийске и на Балтийской косе. Очень понравилось! Экскурсовод Семён-мастер своего дела, прекрасно разбирается в истории, очень грамотно и интересно излагает, так что сам погружаешься в прошедшие события. Благодаря Семёну, отличная организация всей экскурсии, всё очень понравилось. Обязательно порекомендую и экскурсию и гида всем знакомым и друзьям! Спасибо большое!
А
Алена
25 июн 2023
Отлично провели время! Семен - историк, поэтому информация была исчерпывающей. Экскурсия началась не с Балтийска, а с посадки в трансфер в Калининграде и на протяжении всего времени. Все рассказали, показали,
Ю
Юлия
18 мая 2023
Экскурсию проводил коллега Семёна Дмитрий! Спасибо большое. Пока ехали по Калининграду, он постоянно что-то рассказывал, обращал внимание на то или иное здание или улицу. В самом Балтийске всё было так
А
Алина
23 апр 2023
Сегодня гуляли по Балтийску с Семёном, и это оказался лучший способ провести один из отпускных дней:)
Интереснейшие рассказы, грамотно спланированный ход экскурсии, выдержанный хронометраж, даже когда мы меняли и перестраивали маршрут
Интереснейшие рассказы, грамотно спланированный ход экскурсии, выдержанный хронометраж, даже когда мы меняли и перестраивали маршрут
B
Boyko
20 апр 2023
Хотели бы поблагодарить нашего экскурсовода Семена. Он провел для нас незабываемую по впечатлениям прогулку по Балтийску и окрестностям. Были заброшки, был чай у старинного камина, балтийская коса с катера. Это был наш самый весёлый день за отпуск))) Огромное спасибо!!!
Ю
Юнина
7 дек 2022
Очень интересная, хорошо продуманная экскурсия. Чувствуется, что гид всерьёз увлечён историей Балтийска и вообще Калининградской области. Огромный объём материала, но хорошо структурированный и очень легко доступный к восприятию. Увидели очень
А
Александр
5 дек 2022
Очень приятный в общений и начитанный экскурсовод. Потраченных денег не жалею. И ещё раз благодарю.
Побывать в самой западной точке Родины, увидеть Балтийский флот, новые впечатления - готово ✔️
Побывать в самой западной точке Родины, увидеть Балтийский флот, новые впечатления - готово ✔️
А
Алена
5 дек 2022
Очень интересная и познавательная экскурсия! Семён составил грамотный маршрут, много рассказал о городе Балтийск, провёл нас по всем достопримечательностям города, организовал переплаву на Балтийскую косу, нам не пришлось долго ждать
О
Ольга
7 окт 2022
Были на экскурсии в Балтийск 11.05.2021. Семёну большое спасибо за экскурсию. Посмотрели сам город. Была поездка на катере по проливу, посмотрели военные корабли. Переправились на Балтийскую косу. Осмотрели форт, ангары,
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