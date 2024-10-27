Балтийск - военная база на самом западе России (с посещением косы)

Путешествие в Балтийск: крепость Pillau, историческая часть и Балтийская коса. Уникальные объекты и военная гавань ждут вас в этом удивительном туре
Путешествие в Балтийск - это уникальная возможность посетить древнюю крепость Pillau, действующую военную гавань и историческую часть города. Вы увидите самый большой памятник женщине в Европе и прогуляетесь по Морскому бульвару.

Изюминкой станет поездка на пароме до Балтийской косы, где расположены немецкий аэродром и музейный комплекс.

Не забудьте паспорт для посещения косы! Транспорт не включен в стоимость, уточняйте детали при бронировании
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение древней крепости Pillau
  • 🚢 Поездка на пароме до Балтийской косы
  • 🗿 Самый большой памятник женщине в Европе
  • 🛡 Историческая часть Балтийска
  • ✈️ Немецкий военный аэродром
  • 🎨 Музейный комплекс «Старый люнет»
Балтийск - военная база на самом западе России (с посещением косы)
Балтийск - военная база на самом западе России (с посещением косы)
Балтийск - военная база на самом западе России (с посещением косы)
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Крепость Pillau
  • Елизаветинский форт
  • Морской бульвар
  • Балтийская коса
  • Музейный комплекс «Старый люнет»

Описание экскурсии

Экскурсия по историческим местам

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете познакомиться с богатой историей и культурой нашего региона. Мы посетим множество интересных мест, каждое из которых расскажет свою уникальную историю.

Что мы увидим:

  • Крепость Pillau — это великолепное сооружение, основанное шведами в XVII веке, которое до сих пор выполняет свои военные функции.
  • Историческая часть города — здесь вы сможете насладиться архитектурными памятниками и атмосферой старины.
  • Военная гавань — уникальное место, где история и современность переплетаются.
  • Морской бульвар — прогулка вдоль берега, мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня, подарит вам незабываемые впечатления.
  • Елизаветинский форт — здесь находится самый большой памятник женщине в Европе, который впечатляет своим масштабом и красотой.
  • Балтийская коса — изюминка нашей экскурсии! Мы отправимся туда на пароме, чтобы увидеть ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и множество других интересных объектов.

Важная информация

Для посещения Балтийской косы обязательно возьмите с собой паспорт. Обратите внимание, что транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии. Мы можем отправиться на вашем автомобиле или на автомобиле гида — в этом случае уточняйте стоимость при переписке.

В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени вашей экскурсии.

Не упустите возможность погрузиться в историю и насладиться красотой нашего региона!

Ежедневно 9:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Pillau
  • Историческая часть Балтийска с архитектурой XIX века
  • Военная гавань
  • Елизаветинский форт
  • Балтийская коса (аэродром Нойтиф, форт Западный)
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный минивен с водителем
Что не входит в цену
  • Билет на катер// паром до косы: 200р
  • Билет в крепость Пиллау: /n взрослый - 500 рублей/n льготный - 300 рублей/n дети до 7 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Сквер Мать-Россия
Завершение: Калининград, Площадь победы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Для посещения Балтийской косы нужно взять с собой Паспорт
  • В стоимость не входит транспорт, мы можем отправиться на экскурсию на вашем автомобиле, или на автомобиле гида (в таком случае уточняйте стоимость при переписке)
  • В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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Р
27 окт 2024
Было очень интересно!
С
31 июл 2023
Были 2 августа в Балтийске и на Балтийской косе. Очень понравилось! Экскурсовод Семён-мастер своего дела, прекрасно разбирается в истории, очень грамотно и интересно излагает, так что сам погружаешься в прошедшие события. Благодаря Семёну, отличная организация всей экскурсии, всё очень понравилось. Обязательно порекомендую и экскурсию и гида всем знакомым и друзьям! Спасибо большое!
А
25 июн 2023
Отлично провели время! Семен - историк, поэтому информация была исчерпывающей. Экскурсия началась не с Балтийска, а с посадки в трансфер в Калининграде и на протяжении всего времени. Все рассказали, показали,
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где хотелось остановились, пофотографировали. Конечно на индивидуальной экскурсии можно посмотреть то, что никогда не увидишь, особенно впечатлили заброшенные бункеры, всегда можно что-то спросить, уточнить. Очень рекомендую Семена, учел все пожелания и создал комфортную атмосферу. Спасибо.

Ю
18 мая 2023
Экскурсию проводил коллега Семёна Дмитрий! Спасибо большое. Пока ехали по Калининграду, он постоянно что-то рассказывал, обращал внимание на то или иное здание или улицу. В самом Балтийске всё было так
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чётко, моментально, и при этом насыщенно и многогранно! Переправа, поездки по косе, музей, улочки города - Дима всё знал. И постоянно делился тем, что знал, а знает он много! Такая яркая, насыщенная, интересная и очень объёмная программа получилась! Было супер! Рекомендую очень!!!!! Спасибо!

А
23 апр 2023
Сегодня гуляли по Балтийску с Семёном, и это оказался лучший способ провести один из отпускных дней:)
Интереснейшие рассказы, грамотно спланированный ход экскурсии, выдержанный хронометраж, даже когда мы меняли и перестраивали маршрут
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буквально на ходу (прогулка по приморскому городу без катера для меня не прогулка, но тут
Семён удачно для нас организовал небольшую экскурсию-в-экскурсии, мы заодно экспромтом посмотрели военный порт).
Прогулялись и по заброшкам, и по Балткосе. Было здорово!

B
20 апр 2023
Хотели бы поблагодарить нашего экскурсовода Семена. Он провел для нас незабываемую по впечатлениям прогулку по Балтийску и окрестностям. Были заброшки, был чай у старинного камина, балтийская коса с катера. Это был наш самый весёлый день за отпуск))) Огромное спасибо!!!
Ю
7 дек 2022
Очень интересная, хорошо продуманная экскурсия. Чувствуется, что гид всерьёз увлечён историей Балтийска и вообще Калининградской области. Огромный объём материала, но хорошо структурированный и очень легко доступный к восприятию. Увидели очень
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много: и военный флот, и прусские старые дома, и действующую старинную крепость, и заброшенные фортификационные сооружения, и аэродром на косе, и красоту окружающей природы и многое другое. Небольшой городок Балтийск, но как же он нас впечатлил благодаря Семену!

А
5 дек 2022
Очень приятный в общений и начитанный экскурсовод. Потраченных денег не жалею. И ещё раз благодарю.
Побывать в самой западной точке Родины, увидеть Балтийский флот, новые впечатления - готово ✔️
А
5 дек 2022
Очень интересная и познавательная экскурсия! Семён составил грамотный маршрут, много рассказал о городе Балтийск, провёл нас по всем достопримечательностям города, организовал переплаву на Балтийскую косу, нам не пришлось долго ждать
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паром по расписанию, Спасибо) На косе подкрепились в кафе у дяди Гены, очень вкусные хот доги, и классная собачка Джек 👍 а красота которая открывается с форта неописуемая! Семён Спасибо вам большое!

О
7 окт 2022
Были на экскурсии в Балтийск 11.05.2021. Семёну большое спасибо за экскурсию. Посмотрели сам город. Была поездка на катере по проливу, посмотрели военные корабли. Переправились на Балтийскую косу. Осмотрели форт, ангары,
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музейный комплекс Старый люнет. Много интересной информации. Жаль не попали в крепость Пилау, вторник - выходной. Совет экскурсантам- если хотите получше осмотреть бункер, запаситесь хорошим фонарём! Нам понравилось!

Семёну за экскурсию 5!

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