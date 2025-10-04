Водная прогулка
По акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка на яхте с фотографом
Индивидуальная фотопрогулка на яхте в Балтийске подарит вам незабываемые эмоции и стильные фотографии на фоне живописных пейзажей Калининградского залива
Начало: В Балтийске
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
16 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООрлова4 октября 2025Супер! Спасибо)
- ЕЕлена16 сентября 2025Если вы хотите увидеть с моря Балтийск, Балтийскую косу, военные корабли, и это в сопровождении интересного рассказа с уникальными подробностями, то путешествие на катере с Вячеславом - та самая возможность.
- EElena28 августа 2025Все было отлично
- ССергей31 июля 2025Все хорошо
- ЭЭльвина17 мая 2025Всё прошло хорошо.
Экскурсия понравилась.
Единственный момент. Гид рассказывал всё настолько быстро, что информация не успевала перевариваться.
Гида, можно понять, он одну и
