1 чел.
По популярности
Индивидуальная
30 минут
В тренде
Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
Начало: Г. Балтийск, ул. Морской бульвар, д. 7
«Подарите себе увлекательное морское приключение, отправившись в тур по акватории Балтийска на комфортабельном скоростном катере»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
39 минут
Популярное предложение
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Начало: Город Балтийск памятник Петру 1
«На индивидуальном комфортном катере (только ваша компания) вы отправитесь в плавание по Калининградскому судоходному каналу, где находятся западные морские ворота России»
Расписание: 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийская коса и Балтийск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
«В самой западной точке России, перед тем как попасть на косу, мы с вами отправимся в незабываемое путешествие на индивидуальном катере по всей гавани, где увидим одну из ключевых баз военно-морского флота, корабли и флагман Балтийского флота»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и дикая балтийская коса
Начало: Приеду за вами в любой город
«Прокатиться на катере по военно-морской гавани и услышать полувековые тайны формирования портового города»
Расписание: Ежедневно в 9:30
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей19 мая 2024Отличная прогулка с опытным моряком. Интересно рассказывал о балтийске
- ВВячеслав7 мая 2024Вадим - молодец! Дети и взрослые довольны! Спасибо
- ЮЮлия19 февраля 2024Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!
- ННаталья5 ноября 2023Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.
- ННаталья5 октября 2023Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.
- ННаталия23 августа 2023Спасибо большое гиду Юлии за увлекательную и познавательную прогулку по Балтийской косе и Балтийску! Балтийская коса - это музей под
- ЮЮлия8 августа 2023Классная прогулка на катере, Александр прекрасно рассказал о достопримечательностях, веселый парень, поднял настроение
- ЕЕвгений5 июля 2023Сплав на байдарках на Зелёный островПотрясающий опыт и море впечатлений! Спасибо огромное Сергею за гостеприимство, профессионализм и позитивные эмоции! Настоятельно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в июне 2024
Сейчас в Балтийске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 3 300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Балтийске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024