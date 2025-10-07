Мои заказы

Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Балтийска)

Узнайте секреты янтаря и насладитесь атмосферой Светлогорска. Прогулка по пляжам и паркам, история и творчество ждут вас
Путешествие в Светлогорск и Янтарный открывает перед вами удивительный мир янтаря.

В Янтарном вы увидите, как добывают и обрабатывают солнечный камень, посетите мануфактуру и парк имени Морица Беккера. Светлогорск удивит вас архитектурой и уютными улочками, где сохранилась атмосфера довоенной эпохи.

Пляжи с наградой «Голубой флаг» и возможность создать уникальное украшение из янтаря делают это путешествие незабываемым
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Уникальная добыча янтаря
  • 🏖 Чистейшие пляжи
  • 🏛 Историческая архитектура
  • 🎨 Создание украшений
  • 🌲 Природные ландшафты
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Балтийска)© Анна
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Балтийска)© Анна
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Балтийска)© Анна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Парк имени Морица Беккера
  • Водонапорная башня
  • Театр эстрады «Янтарь-холл»
  • Скульптура «Солнечные часы»

Описание экскурсии

Секреты солнечного камня

Вы побываете в единственном в мире месте, где янтарь добывают промышленным способом. В посёлке с говорящим названием Янтарный вы узнаете о способах добычи камня, посетите частную мануфактуру, где понаблюдаете за обработкой «балтийского самоцвета» и созданием изделий. Кроме того, мы прогуляемся по парку имени Морица Беккера, основателя янтарной отрасли, заглянем на единственный российский пляж, получивший награду «Голубой флаг» за комфорт и чистоту. Увидим бывший немецкий карьер по добыче янтаря «Вальтер» (ныне — место паломничества дайверов) и сможем посетить интерактивную экспозицию комбината «Янтарная палата».

Светлогорск — «город шумящего моря»

Во второй части путешествия навестим один из самых живописных курортов Балтийского моря — Светлогорск, который совместил в себе целебный климат, минеральные воды, ландшафты хвойного леса и сохранившуюся довоенную архитектуру. Вы узнаете о прошлом города и временах, когда он носил имя Раушен, прогуляетесь по уютным улочкам и зеленым скверам. Увидите великолепную Водонапорную башню, единственный в России частный органный зал, открытый в здании бывшей католической капеллы, театр эстрады «Янтарь-холл», красивый променад, скульптуру «Солнечные часы» и канатную дорогу.

А ещё в Светлогорске мы побываем в студии «Второе солнце», где вы сможете выбрать приглянувшийся янтарь и вместе с мастером превратить его в уникальное украшение.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
  • Отдельно оплачиваются (по желанию): входные билеты на объекты Янтарного комбината, участие в мастер-классе по изготовлению изделий из янтаря, обед в одном из ресторанов Янтарного или Светлогорска

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Балтийске
Провела экскурсии для 1915 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла
читать дальше

профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области. Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
7 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Анне за замечательную экскурсию по Балтийску, Светлогорску и Янтарному! Это было незабываемое путешествие, полное интересных фактов и увлекательных историй.

Анна прекрасно владела информацией о каждом
читать дальше

месте, мы узнали много нового о культуре, истории и традициях этих прекрасных городов. Ее увлекательный стиль повествования сделал экскурсию не только познавательной, но и очень интересной.

Особенно запомнились живописные виды и атмосферные улочки Светлогорска, а также уникальные янтарные изделия в Янтарном. Спасибо за то, что помогли нам увидеть и понять эту удивительную часть России! Рекомендую всем, кто хочет получить яркие впечатления и массу положительных эмоций!

Входит в следующие категории Балтийска

Похожие экскурсии из Балтийска

Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Пешая
4.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Погрузитесь в атмосферу Балтийска: крепость Пиллау, памятники Петру I и Елизавете, а также дикая природа Балтийской косы ждут вас
Начало: На Елизаветинской парковке
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
На машине
6 часов
-
25%
4 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
14 625 ₽19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Балтийск: город с характером
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Балтийск: город с характером
Почувствовать особую атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в удивительном танце истории
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
5400 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Балтийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Балтийске