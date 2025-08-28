Мои заказы

По Калининградской области – экскурсии в Балтийске

Найдено 3 экскурсии в категории «По Калининградской области» в Балтийске, цены от 3150 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Лучшие локации побережья: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск
На автобусе
9 часов
-
10%
1 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Лучшие локации побережья
Откройте для себя Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Уникальные достопримечательности и природа ждут вас на этой экскурсии
Начало: На улице Кронштадтская
Расписание: в четверг и воскресенье в 08:00
31 авг в 08:00
4 сен в 08:00
3150 ₽3500 ₽ за человека
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Балтийска)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Узнайте секреты янтаря и насладитесь атмосферой Светлогорска. Прогулка по пляжам и паркам, история и творчество ждут вас
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
19 600 ₽ за всё до 4 чел.
Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск (из Балтийска)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск
Погрузитесь в мир природы на Куршской косе и насладитесь уютом Зеленоградска. Откройте для себя дюны, леса и морские просторы
Начало: У вашего места проживания
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «По Калининградской области»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лучшие локации побережья: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск
  2. Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Балтийска)
  3. Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск (из Балтийска)
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Балтийская коса
  2. Крепость Пиллау
  3. Самое главное
  4. Куршская Коса
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в августе 2025
Сейчас в Балтийске в категории "По Калининградской области" можно забронировать 3 экскурсии от 3150 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Балтийске на 2025 год по калининградской области, 1 ⭐ отзыв, цены от 3150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь