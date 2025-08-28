-
Групповая
до 18 чел.
Лучшие локации побережья
Откройте для себя Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Уникальные достопримечательности и природа ждут вас на этой экскурсии
Начало: На улице Кронштадтская
Расписание: в четверг и воскресенье в 08:00
31 авг в 08:00
4 сен в 08:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Узнайте секреты янтаря и насладитесь атмосферой Светлогорска. Прогулка по пляжам и паркам, история и творчество ждут вас
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
19 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск
Погрузитесь в мир природы на Куршской косе и насладитесь уютом Зеленоградска. Откройте для себя дюны, леса и морские просторы
Начало: У вашего места проживания
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
