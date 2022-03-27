Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха, потрогать чистый песок и поискать янтарь — эта экскурсия идеально подходит тем, кто за один день хочет получить максимум информации и впечатлений!

Программа

Калининград

Увидите главные достопримечательности города, включая Рыбную деревню, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы.

Балтийск

Посмотрим живописную панораму судоходного канала, множество военных кораблей, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк, интереснейший Музей ВМФ, пехотные казармы, Шведскую крепость, лодку сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века.

Янтарный

Побываем в цехе по производству янтаря (нам продемонстрируют процесс изготовления изделий, расскажут, как отличить настоящий от поддельного). Мы увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье.

Светлогорск

Погуляем по узким улочкам, увидим старинное здание водогрязелечебницы, самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, увидим крутые склоны Балтийского побережья и побываем в Музее Мирового океана (по желанию).

Зеленоградск

Погуляем по главным улицам этого красивейшего городка, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое.

По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фото достопримечательностей на электронную почту.

Организационные детали