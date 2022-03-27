Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии
Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха, потрогать чистый песок и поискать янтарь — эта экскурсия идеально подходит тем, кто за один день хочет получить максимум информации и впечатлений!
Программа
Калининград
Увидите главные достопримечательности города, включая Рыбную деревню, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы.
Балтийск
Посмотрим живописную панораму судоходного канала, множество военных кораблей, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк, интереснейший Музей ВМФ, пехотные казармы, Шведскую крепость, лодку сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века.
Янтарный
Побываем в цехе по производству янтаря (нам продемонстрируют процесс изготовления изделий, расскажут, как отличить настоящий от поддельного). Мы увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье.
Светлогорск
Погуляем по узким улочкам, увидим старинное здание водогрязелечебницы, самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, увидим крутые склоны Балтийского побережья и побываем в Музее Мирового океана (по желанию).
Зеленоградск
Погуляем по главным улицам этого красивейшего городка, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое.
По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фото достопримечательностей на электронную почту.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др.).
- Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)), Зеленоградске, Янтарном, Балтийске.
- Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно: Калининград (Московский район, южная часть города, от автовокзала) + 200 рублей, другие места – по договоренности.
- Продолжительность экскурсии – от 9 часов.