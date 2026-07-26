Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха, потрогать чистый песок и поискать янтарь — эта экскурсия идеально подходит тем, кто за один день хочет получить максимум информации и впечатлений! 5 2 отзыва

Андрей Ваш гид в Балтийске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 26 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 10 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Калининград Увидите главные достопримечательности города, включая Рыбную деревню, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы. Балтийск Посмотрим живописную панораму судоходного канала, множество военных кораблей, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк, интереснейший Музей ВМФ, пехотные казармы, Шведскую крепость, лодку сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века. Янтарный Побываем в мастерской по производству янтаря (нам продемонстрируют процесс изготовления изделий, расскажут, как отличить настоящий от поддельного и не только). Мы увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье. Светлогорск Погуляем по узким улочкам, увидим старинное здание водогрязелечебницы, полюбуемся крутыми склонами Балтийского побережья. Зеленоградск Погуляем по главным улицам этого красивейшего городка, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Калининград:

Рыбная деревня

Кафедральный собор

Немецкие казармы, бастионы, ворота

Старинные немецкие улочки и виллы

Балтийск:

Панорама судоходного канала

Множество военных кораблей

Памятники Петру I и императрице Елизавете

Старый действующий маяк

Интереснейший Музей ВМФ

Пехотные казармы

Шведская крепость

Лодка сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века

Янтарный:

Производство янтаря

Старая немецкая кирха

Водонапорная башня Пальмникена

Парк Беккера

Самый экологически чистый в России пляж

Светлогорск:

Старая водонапорная башня

Самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса

Променад

Склоны Балтийского побережья

Зеленоградск:

Кирха Святого Адальберта

Водонапорная башня Кранца Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Обед. Место начала и завершения? Балтийск, по договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.