Мы увидим шведскую цитадель, старейший маяк области, единственный в мире женский конный памятник, заброшенные подземелья. Обсудим, как на гербе появился осётр и почему его не ели рыбаки. Поговорим о Петре I и его дочери, подводной торпедной батарее и закрытом статусе города при СССР. А если повезёт — на пустынных пляжах отыщем янтарь.
Описание экскурсии
Балтийск
- Памятники основателю российского флота и маячного дела Петру I и императрице Елизавете Петровне.
- Старейший действующий маяк Калининградской области.
- Военные корабли Балтийского флота и лебеди.
- Шведская цитадель Пиллау.
Балтийская коса
- Немецкий аэродром Нойтиф для гидросамолётов.
- Заброшенные бункеры и ДОТы, береговая артиллерийская батарея.
- Руины Западного форта 19 века.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается переправа на Балтийскую косу: на пароме — 250 ₽ в обе стороны, на водном такси — 200 ₽ в одну сторону.
- При желании можно посетить Балтийскую крепость, заказать прогулку на катере, пообедать, увеличить время экскурсии. Подробности уточняйте в переписке.
- Будем много гулять не только по асфальту — обувайтесь удобно.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Балтийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 226 туристов
Мы команда гидов, влюблённых в Янтарный край. С 2018 года мы проводим автомобильные, пешие и вело-байдарочные экскурсии по Калининградской области. Мы познакомим вас с историческими и архитектурными памятниками, покажем регион с необычного ракурса и поможем вам влюбиться в Калининград.
от 9900 ₽ за экскурсию