Д Денис Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее очень интересно и познавательно про Балтийск, Косу и крепости. Много познавательно, а если вы возьмете еще и кораблик по заливу, то и наглядно Евгений расскажет про флот. По времени успели всё посмотреть по программе.

Н Наталья На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.

Z Zev0973 Балтийск - Пиллау Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!

Ю Юлия На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска Классная прогулка на катере, Александр прекрасно рассказал о достопримечательностях, веселый парень, поднял настроение