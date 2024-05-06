1 чел.
По популярности
Индивидуальная
39 минут
Популярное предложение
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Начало: Город Балтийск памятник Петру 1
Расписание: 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Начало: По договоренности с экскурсантами
Расписание: По договоренности
3 июля в 09:00
10 июля в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийская коса и Балтийск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Балтийск - Пиллау
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: каждую среду в 12:00
12 июня в 12:00
19 июня в 12:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис6 мая 2024очень интересно и познавательно про Балтийск, Косу и крепости. Много познавательно, а если вы возьмете еще и кораблик по заливу, то и наглядно Евгений расскажет про флот. По времени успели всё посмотреть по программе.
- ННаталья5 октября 2023Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.
- ZZev09737 сентября 2023Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!
- ЮЮлия8 августа 2023Классная прогулка на катере, Александр прекрасно рассказал о достопримечательностях, веселый парень, поднял настроение
- ЕЕвгений5 июля 2023Сплав на байдарках на Зелёный островПотрясающий опыт и море впечатлений! Спасибо огромное Сергею за гостеприимство, профессионализм и позитивные эмоции! Настоятельно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в июне 2024
Сейчас в Балтийске в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Балтийске на 2024 год по теме «Необычные», 12 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август