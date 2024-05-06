Необычные экскурсии по Балтийску

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Балтийске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
🚤 На катере
Индивидуальная
39 минут
4 отзыва
Популярное предложение
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Начало: Город Балтийск памятник Петру 1
Расписание: 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Начало: По договоренности с экскурсантами
Расписание: По договоренности
3 июля в 09:00
10 июля в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Балтийская коса и Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Балтийская коса и Балтийск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Балтийск - Пиллау
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Балтийск - Пиллау
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: каждую среду в 12:00
12 июня в 12:00
19 июня в 12:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    6 мая 2024
    Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
    очень интересно и познавательно про Балтийск, Косу и крепости. Много познавательно, а если вы возьмете еще и кораблик по заливу, то и наглядно Евгений расскажет про флот. По времени успели всё посмотреть по программе.
  • Н
    Наталья
    5 октября 2023
    На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
    Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.
  • Z
    Zev0973
    7 сентября 2023
    Балтийск - Пиллау
    Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!
  • Ю
    Юлия
    8 августа 2023
    На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
    Классная прогулка на катере, Александр прекрасно рассказал о достопримечательностях, веселый парень, поднял настроение
  • Е
    Евгений
    5 июля 2023
    Сплав на байдарках на Зелёный остров
    Потрясающий опыт и море впечатлений! Спасибо огромное Сергею за гостеприимство, профессионализм и позитивные эмоции! Настоятельно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
  2. Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
  3. Балтийская коса и Балтийск
  4. Балтийск - Пиллау
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Сколько стоит экскурсия по Балтийску в июне 2024
Сейчас в Балтийске в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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