Приглашаются все желающие на индивидуальную экскурсию по живописным местам Калининградской области. В Светлогорске посетите органный зал и водонапорную башню. Янтарный удивит парком Морриса Беккера и музеем «Янтарный замок». В Балтийске увидите кирху и маяк. Погрузитесь в атмосферу истории и культуры, прогуливаясь по променаду и наслаждаясь видами Филинской бухты. Это уникальная возможность за один день посетить самые интересные места региона

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Туристический маршрут по Светлогорску, Янтарному и Балтийску

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по живописным местам Калининградской области! В этом маршруте вы сможете познакомиться с тремя уникальными городами: Светлогорском, Янтарным и Балтийском. Каждый из них полон историй и достопримечательностей, которые не оставят вас равнодушными.

Светлогорск: начало приключения

Наше путешествие начинается в Светлогорске. Здесь вы сможете:

Посетить органный зал и насладиться великолепной музыкой.

Прогуляться по лиственному парку, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь природой.

Увидеть водонапорную башню и познакомиться с Домом охотника.

Пройтись по променаду, вспомнив о персонажах Э. Т. А. Гофмана.

Открыть для себя другие интересные достопримечательности города.

Янтарный: город янтаря

Далее наш маршрут приведет нас в Янтарный. Здесь вы сможете:

Посетить парк Морриса Беккера и насладиться его красотой.

Увидеть водонапорную башню и музей «Янтарный замок».

При желании, посетить Храм Иконы Божьей Матери.

Узнать о процессе добычи янтаря на янтарно-добывающем комбинате и в карьере.

Провести время на широком песчаном пляже, который входит в топ российских пляжей!

Балтийск: портовый город с историей

Завершим наше путешествие в Балтийске, самом западном портовом городе России. Здесь вас ждут:

Посещение кирхи и действующего маяка.

Экскурсия в музей Балтийского флота.

Знакомство со зданием пехотных казарм.

Увидеть памятники Петру I и Елизавете Петровне.

Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать больше о культуре и истории региона. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Калининградской области!