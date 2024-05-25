Приглашаются все желающие на индивидуальную экскурсию по живописным местам Калининградской области. В Светлогорске посетите органный зал и водонапорную башню. Янтарный удивит парком Морриса Беккера и музеем «Янтарный замок». В Балтийске увидите кирху и маяк.
Погрузитесь в атмосферу истории и культуры, прогуливаясь по променаду и наслаждаясь видами Филинской бухты. Это уникальная возможность за один день посетить самые интересные места региона
Погрузитесь в атмосферу истории и культуры, прогуливаясь по променаду и наслаждаясь видами Филинской бухты. Это уникальная возможность за один день посетить самые интересные места региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🌊 Красивые пейзажи
- 🏛 Исторические памятники
- 🏖 Лучшие пляжи
- 🗺 Уникальный маршрут
Что можно увидеть
- Органный зал
- Водонапорная башня
- Дом охотника
- Променад
- Парк Морриса Беккера
- Музей «Янтарный замок»
- Кирха
- Маяк
- Музей Балтийского флота
Описание экскурсии
Туристический маршрут по Светлогорску, Янтарному и Балтийску
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по живописным местам Калининградской области! В этом маршруте вы сможете познакомиться с тремя уникальными городами: Светлогорском, Янтарным и Балтийском. Каждый из них полон историй и достопримечательностей, которые не оставят вас равнодушными.
Светлогорск: начало приключения
Наше путешествие начинается в Светлогорске. Здесь вы сможете:
- Посетить органный зал и насладиться великолепной музыкой.
- Прогуляться по лиственному парку, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь природой.
- Увидеть водонапорную башню и познакомиться с Домом охотника.
- Пройтись по променаду, вспомнив о персонажах Э. Т. А. Гофмана.
- Открыть для себя другие интересные достопримечательности города.
Янтарный: город янтаря
Далее наш маршрут приведет нас в Янтарный. Здесь вы сможете:
- Посетить парк Морриса Беккера и насладиться его красотой.
- Увидеть водонапорную башню и музей «Янтарный замок».
- При желании, посетить Храм Иконы Божьей Матери.
- Узнать о процессе добычи янтаря на янтарно-добывающем комбинате и в карьере.
- Провести время на широком песчаном пляже, который входит в топ российских пляжей!
Балтийск: портовый город с историей
Завершим наше путешествие в Балтийске, самом западном портовом городе России. Здесь вас ждут:
- Посещение кирхи и действующего маяка.
- Экскурсия в музей Балтийского флота.
- Знакомство со зданием пехотных казарм.
- Увидеть памятники Петру I и Елизавете Петровне.
Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать больше о культуре и истории региона. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Калининградской области!
Каждый день в 9-00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Пиллау
- Маяк Балтийск
- Гавань Балтийска
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Экскурсия на Янтарном производстве
Что не входит в цену
- Обед
- Прогулка на катере
Место начала и завершения?
Дом Советов, ул. Шевченко, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9-00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артём
25 мая 2024
6го мая побывал на индивидуальной экскурсии - Янтарный- Балтийск-Светлогорск с гидом Натальей. Рекомендую всем, очень позновательно и интересно. Мужчинам в глаза ей не смотреть, от красоты - слух пропадает. Наталья спасибо за восхетительную экскурсию - вы супер гид!)
В
Василий
25 дек 2023
Прекрасный гид Наталья! На комфортном авто мобиле проехали по трём городкам. Узнали их историю достопримечательности. Побывали на янтарной производстве. Прогулялись на катере по акватории Балтийска. Посетиои пляж на Янтарном. Познакомились с архетекиурой города Светлогорска. Прогулялись по его архитектурным памятникам. Посетиои дикую бухту с прекрасным видом на море.
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