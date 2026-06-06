Приглашаем вас на увлекательную аудиоэкскурсию-квест по Барнаулу. Всё, что нужно, — смартфон и наушники.
Вы гуляете в своём темпе, а аудиогид рассказывает истории о городе: легенды Дунькиной рощи, тайны улицы Анатолия, загадки старого дома и секретный артефакт, который связывает Барнаул с Барселоной.
Вы гуляете в своём темпе, а аудиогид рассказывает истории о городе: легенды Дунькиной рощи, тайны улицы Анатолия, загадки старого дома и секретный артефакт, который связывает Барнаул с Барселоной.
Описание квеста
Как это работает Это не обычная экскурсия с гидом. Вы сами выбираете время и темп прогулки. Всё, что нужно, — смартфон и наушники. Увлекательный аудиоряд и интерактивные элементы превратят знакомство с Барнаулом в нескучное приключение, где факты переплетаются с легендами. Маршрут: от нулевого километра до загадочного артефакта Экскурсия начинается на нулевом километре на проспекте Ленина. Вы заглянете в Дунькину рощу — место, овеянное легендами, остановитесь у Дома архитектора, где смешались классика и модерн, и пройдёте по улице Анатолия — единственной в России улице, названной в честь человека по имени. По пути вы узнаете неожиданные факты о Барнаульском метрополитене и развитии городского транспорта, увидите дом, который переехал с одной улицы на другую, и услышите историю о привидениях. А в финале — найдёте артефакт, который есть в Барселоне и… в Барнауле! Организационные детали 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будет доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться также автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, 56, Барнаул
Завершение: Площадь Победы, 10 а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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