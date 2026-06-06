Как это работает Это не обычная экскурсия с гидом. Вы сами выбираете время и темп прогулки. Всё, что нужно, — смартфон и наушники. Увлекательный аудиоряд и интерактивные элементы превратят знакомство с Барнаулом в нескучное приключение, где факты переплетаются с легендами. Маршрут: от нулевого километра до загадочного артефакта Экскурсия начинается на нулевом километре на проспекте Ленина. Вы заглянете в Дунькину рощу — место, овеянное легендами, остановитесь у Дома архитектора, где смешались классика и модерн, и пройдёте по улице Анатолия — единственной в России улице, названной в честь человека по имени. По пути вы узнаете неожиданные факты о Барнаульском метрополитене и развитии городского транспорта, увидите дом, который переехал с одной улицы на другую, и услышите историю о привидениях. А в финале — найдёте артефакт, который есть в Барселоне и… в Барнауле! Организационные детали 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будет доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться также автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).