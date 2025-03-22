Купеческая эпоха оставила незабываемый след на исторической карте Барнаула. Купцы-творцы вдохнули новую жизнь в прогресс бывшего горнозаводского центра.
Предприниматели, благотворители, городские головы, гласные, торговцы и инженеры — их судьбы переплелись с судьбами города и страны в самые сложные и переломные периоды. О самом интересном поговорим на авторской прогулке по купеческому Барнаулу.
Предприниматели, благотворители, городские головы, гласные, торговцы и инженеры — их судьбы переплелись с судьбами города и страны в самые сложные и переломные периоды. О самом интересном поговорим на авторской прогулке по купеческому Барнаулу.
Описание экскурсии
- Мы начнём прогулку с места, где шумел старый базар, шла бойкая уличная торговля с момента основания города.
- Поговорим о том, как назывались первые торговые центры города, что скрывается в закрытых дворах и арках торговых улиц Старого базара.
- Прогуляемся к усадьбам самых известных купеческих династий: Морозовых, Суховых, Поляковых.
- Полюбуемся жемчужинами купеческой архитектуры Барнаула — домом Шадриных и особняком Яковлева.
- Вспомним о трагичных событиях в Барнауле эпохи Первой мировой войны, Российской революции и гражданской войны.
Вы узнаете
- Какие коммерческие тайны хранили барнаульские предприниматели.
- На какие цели жертвовали барнаульские купцы-благотворители.
- Как богатые предприниматели спасались от революции.
- Как купцы помогали раненым на фронтах Первой мировой войны.
- Какие тайны хранит Дом Морозовых и что там находится сегодня.
Организационные детали
- Возможно изменение программы по вашему желанию.
- В зимний период время экскурсии может быть сокращено по согласованию с вами.
- Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Центральный»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Барнауле
Провела экскурсии для 1166 туристов
Меня зовут Оксана. Я профессиональный историк, давно занимаюсь историей Барнаула и Алтайского края. Имею опыт преподавания истории Алтая, а также истории архитектуры в высших учебных заведениях.Задать вопрос
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