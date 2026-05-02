Квест
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
«События в квесте можно пропускать, но помните, что за каждое пропущенное задание вы теряете бонусные очки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
Квест
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Погрузитесь в мир сибирского Петербурга, гуляя по Барнаулу с интерактивным гидом. Узнайте, как архитектура столицы оживает в сибирских улицах
Начало: На Демидовской площади
«Это аудиоэкскурсия с элементами квеста, не предполагающая участие и сопровождение гида»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
Квест
Барнаул: историческая аудиоэкскурсия-квест в приложении
Начало: Проспект Ленина, 56, Барнаул
«Приглашаем вас на увлекательную аудиоэкскурсию-квест по Барнаулу»
790 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Интересные факты о городе Замечательный формат для тех, кто хочет погулять по городу и узнать факты о его истории Часть пути простроена на общественном транспорте (быстро и дёшево)
Из минусов: артефакты, которые нужно было сканировать - не нашла((
Из минусов: артефакты, которые нужно было сканировать - не нашла((
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия понравилась. Не сразу разобрались, что нужно идти к точке на карте) Поэтому немного поплутали) Итого 3ч. 42 м. Погода была прекрасная, поэтому гулялось отлично и познавательно
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через архитектуру об истории и
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад - узнала новое. Особенно
+4
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее увиденное оживало на глазах.
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Три часа ходьбы по улицам Барнаула по нетривиальному маршруту, дали возможность посмотреть на наш город с новой стороны. Приложение всё время висло, приходилось постоянно перезапускать приложение, но это не испортило впечатление от квеста.
Вам был полезен этот отзыв?
Большая благодарность организатору, быстро вышел на связь, дал понятные инструкции! Интересная экскурсия, оставляет приятное ощущение и желание вернуться в город Барнаул для дальнейшего знакомства!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Отличная экскурсия для интересного знакомства с городом. Удобно, что можно выбрать самостоятельно день и время и не быть привязанным к
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 11 отзывов в Барнауле в категории "Квесты"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барнауле
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в июне 2026
Сейчас в Барнауле в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 790. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2026 год по теме «Квесты», 11 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август