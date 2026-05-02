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Экскурсии с элементами квеста в Барнауле

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Барнауле, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Пешая
2 часа
7 отзывов
Квест
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
«События в квесте можно пропускать, но помните, что за каждое пропущенное задание вы теряете бонусные очки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Квест
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Погрузитесь в мир сибирского Петербурга, гуляя по Барнаулу с интерактивным гидом. Узнайте, как архитектура столицы оживает в сибирских улицах
Начало: На Демидовской площади
«Это аудиоэкскурсия с элементами квеста, не предполагающая участие и сопровождение гида»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
Барнаул: историческая аудиоэкскурсия-квест в приложении
Пешая
2 часа
Квест
Барнаул: историческая аудиоэкскурсия-квест в приложении
Начало: Проспект Ленина, 56, Барнаул
«Приглашаем вас на увлекательную аудиоэкскурсию-квест по Барнаулу»
790 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Интересные факты о городе Замечательный формат для тех, кто хочет погулять по городу и узнать факты о его истории Часть пути простроена на общественном транспорте (быстро и дёшево)
Из минусов: артефакты, которые нужно было сканировать - не нашла((
Интересные факты о городе Замечательный формат для тех, кто хочет погулять по городу и узнать факты
Интересные факты о городе Замечательный формат для тех, кто хочет погулять по городу и узнать факты
Интересные факты о городе Замечательный формат для тех, кто хочет погулять по городу и узнать факты
Интересные факты о городе Замечательный формат для тех, кто хочет погулять по городу и узнать факты
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Татьяна
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Экскурсия понравилась. Не сразу разобрались, что нужно идти к точке на карте) Поэтому немного поплутали) Итого 3ч. 42 м. Погода была прекрасная, поэтому гулялось отлично и познавательно
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Е
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через архитектуру об истории и
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особенностях города. Иногда чувствовала себя героем игры, в поисках локации и делая задания. Очень круто! Да, приложение вылетало иногда, но ничего страшного, когда заново открывала, не надо было все перелистывать, возвращалось туда, на чем остановилась. Спасибо разработчикам за интересный опыт!

Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через
Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через
Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через
Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через+2
Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через
Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через
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Антонина
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад - узнала новое. Особенно
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меня впечатлил архив! И сюрприз на вокзале!
Очень вовлекает. Сделала кучу фоток! Формат понятный - нужно дойти до точки и откроется информация и аудио-дорожка.
Оооочень приятно, что в родном городе возникают такие современные инициативы как квест-экскурсия. Планирую пройти еще одну.
ВАЖНО! телефон быстро разряжается от работы приложения, обязательно зарядить устройство ПОЛНОСТЬЮ.

Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад
Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад
Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад
Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад+4
Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад
Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад
Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад
Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад
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Анна
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее увиденное оживало на глазах.
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Старинный город Барнаул теперь навсегда в моём сердце. Уважаешь людей, которые в не простых условиях создавали город, и город хранит эти воспоминания) Я из Петербурга и во время экскурсии действительно находила параллели. Спасибо большое!

Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее
Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее
Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее
Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее
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Б
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Три часа ходьбы по улицам Барнаула по нетривиальному маршруту, дали возможность посмотреть на наш город с новой стороны. Приложение всё время висло, приходилось постоянно перезапускать приложение, но это не испортило впечатление от квеста.
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Юлия
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Большая благодарность организатору, быстро вышел на связь, дал понятные инструкции! Интересная экскурсия, оставляет приятное ощущение и желание вернуться в город Барнаул для дальнейшего знакомства!
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Ю
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Отличная экскурсия для интересного знакомства с городом. Удобно, что можно выбрать самостоятельно день и время и не быть привязанным к
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расписанию. Можно прогуливаться, делать остановки при желании, заходить по пути за любимыми напитками и снова продолжать экскурсию.
Я в Барнауле впервые, узнала любопытные факты о городе, побывала в местах, о которых сама бы не узнала.

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Е
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила
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программу!

Была в Барнауле впервые и совсем ничего про него не знала. Поэтому показалось, что это хорошо, как дополнение к основной программе. Для знакомства я бы брала что-то более стандартное.

Понравились интерактивные вставки и интересные нестандартные факты. Благодарю за продукт😊

Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!
Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!
Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!
Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!+3
Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!
Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!
Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!
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Всего 11 отзывов в Барнауле в категории "Квесты"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барнауле
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу;
  2. «Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест;
  3. Барнаул: историческая аудиоэкскурсия-квест в приложении.
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Демидовская площадь;
  2. Усадьба Лесневкого;
  3. Дом Шадриных;
  4. Барнаульский Арбат;
  5. Нагорный парк;
  6. Набережная;
  7. Чуйский тракт.
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в июне 2026
Сейчас в Барнауле в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 790. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2026 год по теме «Квесты», 11 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август