Экскурсии по барам Барнаула

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Барнауле, цены от 6200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Барнаул сто лет назад
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
«Стоя на горе вы полюбуетесь рекой Обь и раскинувшейся внизу громадой города, а я расскажу о возникновении Барнаула и его достоянии»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
Прочувствовать Барнаул через его вкусы - традиционные и креативные (всё включено)
Начало: На улице Максима Горького
«Исторический центр Барнаула, где стояли купеческие особняки и склады»
11 дек в 16:00
12 дек в 16:00
от 6500 ₽ за человека
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
«Архитектурные стили и контрасты Барнаула»
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Клименко
    4 ноября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
  • М
    Мария
    17 октября 2025
    От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
    Друзья, это была невероятно крутая экскурсия" От купцов до Крафта". Спасибо Юлии нашему экскурсоводу и руководителю крафтовой пивоварни Арт'А за
    этот неповторимый вечер! Юлия нас окунула в историю зарождения производства алкогольных напитков и ресторанного бизнеса города Барнаул. Александр - настоящий профессионал своего дела, с ним было очень интересно и познавательно общаться в его замечательном гастропабе и на производстве крафтового пива. Мы узнали и попробовали много нового, познакомились с удивительными людьми и прониклись культурой пивоварения. 100% рекомендуем - это было невероятно!

  • Т
    Татьяна
    14 октября 2025
    От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
    Интересная экскурсия об истории становления пивоваренного дела в Барнауле, Юля заинтересовала рассказом и не заметили как время прошло, а при
    дегустации Александр был выше всяких похвал увлекая нас своими знаниями о производстве пива.
    В целом познавательная экскурсия, которая закончилась вкусным ужином, за что организаторам большое спасибо. Однозначно советую данную экскурсию, время не будет проведено напрасно!

  • I
    IRINA
    23 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили
    нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!!

  • А
    Анна
    22 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.
  • С
    Сергей
    19 сентября 2025
    От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
    Очень интересно и с необычного ракурса Юля рассказывала о возникновении купечества на Алтае. Мы обнаружили связь поколений. Современные методы похожи
    на старину!
    Закончилась экскурсия посещением настоящего крафтового производства в истинном значении этого слова, которое не имеет ничего общего с местностью, как это обычно пытаются представить торгаши.
    Этот небольшой завод создаёт истинный крафт, означающий создание новых вкусов на основе классики с помощью различных добавок в процессе производства и не зависит от места.
    Больше не скажу, лучше попробовать самим.

    Очень интересно и с необычного ракурса Юля рассказывала о возникновении купечества на Алтае. Мы обнаружили связь
  • М
    Мария
    4 августа 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
  • А
    Анастасия
    31 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
    современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.

    Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время!

  • Е
    Евгений
    30 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.
  • П
    Петровская
    25 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.
  • Е
    Евгений
    15 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей
    эрудицией и энергией. Желанием влюбить в историю и людей, составивших славу алтайской земли. И это не односторонне – чувствовали большое внимание, искренний интерес к городу, откуда приехали. А самое главное, с таким гидом учишься ценить уходящую красоту старого города, отличать важное от наносного. Отдельная благодарность за помощь в поиске алтайских корней.

  • М
    Мешалкин
    28 мая 2025
    Барнаул сто лет назад
    Как по мне, madame Светлана-легенда Барнаула.

    Рекомендую.
    Люблю увлеченных людей!
  • Д
    Дмитрий
    30 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо огромное за экскурсию. Теперь смотрю на Барнаул другим взглядом, из серого города он превратился в интересный с богатой историей.
  • Е
    Елена
    14 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо за любовь к своему городу, которую нам передали.
    Душевный и открытый человек.
    Академические знания по своему краю.
  • А
    Анна
    10 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!
  • А
    Анатолий
    9 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана - кладезь информации! Барнаул показывается через истории семей, которые тут жили. Очень здорово, что Светлана делится авторскими материалами и
    всегда готова что-то посоветовать. Когда буду собираться в те края - обязательно свяжусь снова с ней. Из пожеланий (не из критики!): придумать формат экскурсии с переездами на такси, что бы охватить больший пласт архитектуры в городе (это пожелания от плохоходящих). В целом: спасибо и еще раз спасибо. Надеюсь, до новых встреч.

  • А
    Анна
    3 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана, огромное спасибо вам за экскурсию! Мне все очень понравилось! Ходили по старому Барнаулу и восхищались оставшимися жемчужинами, где наличник уникальный, где балкончик, где узор. Получили ответы на все свои три тысячи вопросов. Спасибо!!! Часто вспоминаем вас с радостью!
  • Д
    Дарья
    30 сентября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана – отличный гид, который покажет Барнаул с самых многогранных сторон. Очень понравился её рассказ и советы, а так же дополнительная литература, которой она поделилась.
  • М
    Маргарита
    7 сентября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Была на экскурсии 24 августа. Первый день на Алтае. Очень рада, что знакомство с Краем началось со знакомства с таким
    увлеченным человеком, как Светлана. С такой любовью рассказывать о городе, столько информации держать в голове и с удовольствием делиться - это не каждому дано! С удовольствием прогулялись по городу, посетили много знаковых мест. С интересом прочитала подаренную книжечку (с автографом 😉). Почерпнула много нового. 👍

  • Г
    Галина
    4 сентября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана - просто чудесный гид, историк и краевед! Я была в Барнауле уже второй раз, спустя семь лет, но тогда,
    проездом. В этот раз мы с друзьями направлялись в горы Алтая и у нас была возможность походить по городу, поэтому заказали экскурсию через мой любимый и надёжный "Трипстер". Это было замечательно! Встретились со Светланой "у танка", проехали на городском автобусе до начала исторической экскурсии (а она началась сразу, при встрече и не прекращалась ни на минуту). Увидели все достопримечательности, услышали рассказ о людях, которые создавали и приумножали сей замечательный край, закончили в красивейшем Нагорном парке и все вместе поехали обратно на трамвае. Мне кажется, у нас сложилось очень тёплое общение со Светланой, а иначе и быть не могло, она очень душевный, знающий и любящий свой край человек! Светлана, Вашу подаренную книжечку о Тистровых я прочла, думаю предложить её нашему местному краеведческому музею. Спасибо Вам большущее за экскурсию! Группа друзей из Сарова, Российский Федеральный Ядерный Центр.

