К Клименко Барнаул сто лет назад Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.

М Мария От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+) читать дальше этот неповторимый вечер! Юлия нас окунула в историю зарождения производства алкогольных напитков и ресторанного бизнеса города Барнаул. Александр - настоящий профессионал своего дела, с ним было очень интересно и познавательно общаться в его замечательном гастропабе и на производстве крафтового пива. Мы узнали и попробовали много нового, познакомились с удивительными людьми и прониклись культурой пивоварения. 100% рекомендуем - это было невероятно! Друзья, это была невероятно крутая экскурсия" От купцов до Крафта". Спасибо Юлии нашему экскурсоводу и руководителю крафтовой пивоварни Арт'А за

Т Татьяна От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+) читать дальше дегустации Александр был выше всяких похвал увлекая нас своими знаниями о производстве пива.

В целом познавательная экскурсия, которая закончилась вкусным ужином, за что организаторам большое спасибо. Однозначно советую данную экскурсию, время не будет проведено напрасно! Интересная экскурсия об истории становления пивоваренного дела в Барнауле, Юля заинтересовала рассказом и не заметили как время прошло, а при

I IRINA Барнаул сто лет назад читать дальше нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!! Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили

А Анна Барнаул сто лет назад Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.

С Сергей От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+) читать дальше на старину!

Закончилась экскурсия посещением настоящего крафтового производства в истинном значении этого слова, которое не имеет ничего общего с местностью, как это обычно пытаются представить торгаши.

Этот небольшой завод создаёт истинный крафт, означающий создание новых вкусов на основе классики с помощью различных добавок в процессе производства и не зависит от места.

Больше не скажу, лучше попробовать самим. Очень интересно и с необычного ракурса Юля рассказывала о возникновении купечества на Алтае. Мы обнаружили связь поколений. Современные методы похожи

М Мария Барнаул сто лет назад Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!

А Анастасия Барнаул сто лет назад читать дальше современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.



Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время! Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и

Е Евгений Барнаул сто лет назад Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.

П Петровская Барнаул сто лет назад Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.

Е Евгений Барнаул сто лет назад читать дальше эрудицией и энергией. Желанием влюбить в историю и людей, составивших славу алтайской земли. И это не односторонне – чувствовали большое внимание, искренний интерес к городу, откуда приехали. А самое главное, с таким гидом учишься ценить уходящую красоту старого города, отличать важное от наносного. Отдельная благодарность за помощь в поиске алтайских корней. Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей

М Мешалкин Барнаул сто лет назад Как по мне, madame Светлана-легенда Барнаула.



Рекомендую.

Люблю увлеченных людей!

Д Дмитрий Барнаул сто лет назад Спасибо огромное за экскурсию. Теперь смотрю на Барнаул другим взглядом, из серого города он превратился в интересный с богатой историей.

Е Елена Барнаул сто лет назад Спасибо за любовь к своему городу, которую нам передали.

Душевный и открытый человек.

Академические знания по своему краю.

А Анна Барнаул сто лет назад Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!

А Анатолий Барнаул сто лет назад читать дальше всегда готова что-то посоветовать. Когда буду собираться в те края - обязательно свяжусь снова с ней. Из пожеланий (не из критики!): придумать формат экскурсии с переездами на такси, что бы охватить больший пласт архитектуры в городе (это пожелания от плохоходящих). В целом: спасибо и еще раз спасибо. Надеюсь, до новых встреч. Светлана - кладезь информации! Барнаул показывается через истории семей, которые тут жили. Очень здорово, что Светлана делится авторскими материалами и

А Анна Барнаул сто лет назад Светлана, огромное спасибо вам за экскурсию! Мне все очень понравилось! Ходили по старому Барнаулу и восхищались оставшимися жемчужинами, где наличник уникальный, где балкончик, где узор. Получили ответы на все свои три тысячи вопросов. Спасибо!!! Часто вспоминаем вас с радостью!

Д Дарья Барнаул сто лет назад Светлана – отличный гид, который покажет Барнаул с самых многогранных сторон. Очень понравился её рассказ и советы, а так же дополнительная литература, которой она поделилась.

М Маргарита Барнаул сто лет назад читать дальше увлеченным человеком, как Светлана. С такой любовью рассказывать о городе, столько информации держать в голове и с удовольствием делиться - это не каждому дано! С удовольствием прогулялись по городу, посетили много знаковых мест. С интересом прочитала подаренную книжечку (с автографом 😉). Почерпнула много нового. 👍 Была на экскурсии 24 августа. Первый день на Алтае. Очень рада, что знакомство с Краем началось со знакомства с таким