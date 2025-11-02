Барнаул - город с богатой историей и множеством легенд. Здесь выплавляли 90% российского серебра, а также производили моторы для танков Т-34.
На экскурсии по историческому центру вы увидите первое каменное здание
На экскурсии по историческому центру вы увидите первое каменное здание
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть исторические здания
- 🗺️ Прогуляться по старейшему бульвару
- 🏞️ Посетить Нагорный парк
- 🛤️ Узнать о барнаульских легендах
- 🏙️ Окунуться в купеческую эпоху
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Дом начальника Алтайского горного округа
- Дом купца Полякова
- Улица Льва Толстого
- Центральный парк
- Нагорный парк
Описание экскурсии
- Дом начальника Алтайского горного округа — первое жилое каменное здание города.
- Дом купца Полякова 1911 года постройки — хорошо сохранился до наших дней.
- Улица Льва Толстого — главная торговая улица Барнаула.
- Центральный парк — старейший в городе.
- Нагорный парк с макетом исторической части города.
В ходе экскурсии мы:
- Прогуляемся по историческому центру и поговорим о появлении Барнаула.
- Увидим огромное количество очень красивых зданий.
- Посмотрим, что стало с Барнаульским сереброплавильным заводом.
- Окунёмся в купеческую эпоху и обсудим таких известных дельцов, как Суховы и Морозовы.
- Прогуляемся по старейшему в Сибири бульвару.
- Поговорим о судьбах известных барнаульцев.
- Познакомимся с миром барнаульских легенд.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Барнауле
Провела экскурсии для 82 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я — ваш проводник в мир истории Барнаула! Я родилась и выросла в этом городе, а также получила историческое образование, поэтому знаю о нём не понаслышке. С моими экскурсиями вы не просто увидите город — вы почувствуете его душу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
о
оксана
2 ноя 2025
Безусловно рекомендуем Ольгу для прогулок по городу. Грамотный экскурсовод, внимательный и позитивный. Экскурсия была очень познавательной и интересной.
Г
Галина
26 сен 2025
Экскурсия была очень познавательна. Ольга прирожденный эквскурсовод! Её знания историии города поражают глубиной. Рассказ не только познавателен, но и информативен с учетом настоящего дня. Ольга показала старый город, его историю. Она внимательна и доброжелательна. Рассказала где и что можно приобрести. Встречей с Ольгой я осталась довольна на все 100%!!!
Елена
17 сен 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию, получили позитивный заряд положительных эмоций. Рекомендуем всем очаровательного гида. Еще раз поздравляем с юбилеем бракосочетания. Всех благ, огромное спасибо
Д
Дмитрий
17 сен 2025
Большая благодарность Ольге за проведенную экскурсию. Мне понравилась прогулка по центральным улицам города. Ольга рассказала мне про историю города, про его становление и историю. Поразительно начало создания города от завода,
Константин
4 сен 2025
Отлично!
Познавательная экскурсия с неравнодушным гидом.
Рекомендую!
Познавательная экскурсия с неравнодушным гидом.
Рекомендую!
Svet
24 авг 2025
Прекрасная подача материала. Лёгкая в общении экскурсовод. Думаю детям будет легко транслировать информацию в школьных сочинениях. Однозначно рекомендую.
Полина
21 авг 2025
Доброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занять себя чем-то полезным в Барнауле, это было лучшее решение. Спасибо огромное
Т
Татьяна
16 авг 2025
Спасибо большое Ольге. Было интересно и познавательно. Познакомились с историей Барнаула, прогулялись по городу в приятной компании.
Дмитрий
9 авг 2025
Экскурсия понравилась. Ольга интересно рассказала про город, проводила по основным достопримечательностям, показала репродукции прошлых видов города. Рекомендую для быстрого знакомства с городом.
Владимир
4 авг 2025
Ольга - хороший рассказчик, позитивный человек, любящий и знающий свой город. Первое знакомство с Барнаулом прошло для нас благодаря Ольге легко и непринуждённо. Прогулка по центру была интересной и позволила не только посмотреть на знаковые здания города, но и узнать местные истории и нюансы. Заказывайте экскурсии с Ольгой смело - не пожалеете!
Elena
30 июл 2025
Спонтанно собрались на экскурсию, так как были проездом. Ольга очень милая, доброжелательная, с трепетом и любовью рассказала о городе, показала знаковые места, старые фото. Однозначно, рекомендую!
Екатерина
23 июл 2025
Сегодня мы с Ольгой прогулялись по улочкам Барнаула. Мы придирчивые путешественники, но Ольге можем сказать только слова благодарности. Спасибо за чудесно проведенное время. Ольга прекрасно знает свой город, на все наши каверзные вопросы ответила, построилась под наш ритм, повторила все даты столько раз, сколько мы переспросили - и всё это позитивно, обаятельно. Спасибо большое за чудесную прогулку! Однозначно рекомендуем!
Светлана
19 июл 2025
Была в Барнауле одним днем и не пожалела, что взяла экскурсию с Ольгой!
Очень интересно и комфортно. Ольга приятный рассказчик и легкий человек, было ощущение, что гуляю по городу с приятельницей.
Барнаул удивил, взяла себе на заметку несколько мест, ради которых стоит вернуться.
Очень интересно и комфортно. Ольга приятный рассказчик и легкий человек, было ощущение, что гуляю по городу с приятельницей.
Барнаул удивил, взяла себе на заметку несколько мест, ради которых стоит вернуться.
К
Константин
19 июл 2025
Все отлично прошло!
Ольга очень приятная девушка, познакомила нас с городом,рассказала много интересного,порекомендовала куда можно сходить.
Однозначно рекомендую!
Ольга очень приятная девушка, познакомила нас с городом,рассказала много интересного,порекомендовала куда можно сходить.
Однозначно рекомендую!
A
Anna
24 июн 2025
Содержательная интересная экскурсия,много интересного,без лишнего материала. С удовольствием провели это время 🌺🌺🌺
Входит в следующие категории Барнаула
Похожие экскурсии из Барнаула
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Погрузитесь в историю Барнаула, прогуливаясь по его старинным улицам. Откройте для себя архитектурные шедевры и узнайте, как город стал центром Сибири
Начало: На Демидовской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽
6250 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистика и легенды Барнаула
Прикоснуться к таинственной стороне города на авторской экскурсии
Начало: У планетария
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽
6250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
14 ноя в 10:30
15 ноя в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.