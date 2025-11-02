о оксана Безусловно рекомендуем Ольгу для прогулок по городу. Грамотный экскурсовод, внимательный и позитивный. Экскурсия была очень познавательной и интересной.

Г Галина Экскурсия была очень познавательна. Ольга прирожденный эквскурсовод! Её знания историии города поражают глубиной. Рассказ не только познавателен, но и информативен с учетом настоящего дня. Ольга показала старый город, его историю. Она внимательна и доброжелательна. Рассказала где и что можно приобрести. Встречей с Ольгой я осталась довольна на все 100%!!!

Елена Спасибо за прекрасную экскурсию, получили позитивный заряд положительных эмоций. Рекомендуем всем очаровательного гида. Еще раз поздравляем с юбилеем бракосочетания. Всех благ, огромное спасибо

Д Дмитрий читать дальше которые существовал впоследствии многие годы. Надеюсь, со временем его самого или пространство восстановят. Интересна была местная легенда о метро и о необычных фигурках-буквах, из которых можно сложить название города. Спасибо за интересную экскурсию! Большая благодарность Ольге за проведенную экскурсию. Мне понравилась прогулка по центральным улицам города. Ольга рассказала мне про историю города, про его становление и историю. Поразительно начало создания города от завода,

Константин Отлично!

Познавательная экскурсия с неравнодушным гидом.

Рекомендую!

Svet Прекрасная подача материала. Лёгкая в общении экскурсовод. Думаю детям будет легко транслировать информацию в школьных сочинениях. Однозначно рекомендую.

Полина Доброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занять себя чем-то полезным в Барнауле, это было лучшее решение. Спасибо огромное

Т Татьяна Спасибо большое Ольге. Было интересно и познавательно. Познакомились с историей Барнаула, прогулялись по городу в приятной компании.

Дмитрий Экскурсия понравилась. Ольга интересно рассказала про город, проводила по основным достопримечательностям, показала репродукции прошлых видов города. Рекомендую для быстрого знакомства с городом.

Владимир Ольга - хороший рассказчик, позитивный человек, любящий и знающий свой город. Первое знакомство с Барнаулом прошло для нас благодаря Ольге легко и непринуждённо. Прогулка по центру была интересной и позволила не только посмотреть на знаковые здания города, но и узнать местные истории и нюансы. Заказывайте экскурсии с Ольгой смело - не пожалеете!

Elena Спонтанно собрались на экскурсию, так как были проездом. Ольга очень милая, доброжелательная, с трепетом и любовью рассказала о городе, показала знаковые места, старые фото. Однозначно, рекомендую!

Екатерина Сегодня мы с Ольгой прогулялись по улочкам Барнаула. Мы придирчивые путешественники, но Ольге можем сказать только слова благодарности. Спасибо за чудесно проведенное время. Ольга прекрасно знает свой город, на все наши каверзные вопросы ответила, построилась под наш ритм, повторила все даты столько раз, сколько мы переспросили - и всё это позитивно, обаятельно. Спасибо большое за чудесную прогулку! Однозначно рекомендуем!

Светлана Была в Барнауле одним днем и не пожалела, что взяла экскурсию с Ольгой!

Очень интересно и комфортно. Ольга приятный рассказчик и легкий человек, было ощущение, что гуляю по городу с приятельницей.

Барнаул удивил, взяла себе на заметку несколько мест, ради которых стоит вернуться.

К Константин Все отлично прошло!

Ольга очень приятная девушка, познакомила нас с городом,рассказала много интересного,порекомендовала куда можно сходить.

Однозначно рекомендую!