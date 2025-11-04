Мои заказы

Развлечения в Барнауле

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Барнауле, цены от 713 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Барнаул сто лет назад
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Пешая
2 часа
6 отзывов
Квест
Увлекательный квест-тур по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Пешая
1.5 часа
-
5%
3 отзыва
Квест
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Погрузитесь в мир сибирского Петербурга, гуляя по Барнаулу с интерактивным гидом. Узнайте, как архитектура столицы оживает в сибирских улицах
Начало: На Демидовской площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
713 ₽750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Клименко
    4 ноября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
    Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
  • I
    IRINA
    23 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили
    читать дальше

    нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!!

  • А
    Анна
    22 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2025
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Экскурсия понравилась. Не сразу разобрались, что нужно идти к точке на карте) Поэтому немного поплутали) Итого 3ч. 42 м. Погода была прекрасная, поэтому гулялось отлично и познавательно
  • Е
    Екатерина
    9 августа 2025
    «Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
    Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через архитектуру об истории и
    читать дальше

    особенностях города. Иногда чувствовала себя героем игры, в поисках локации и делая задания. Очень круто! Да, приложение вылетало иногда, но ничего страшного, когда заново открывала, не надо было все перелистывать, возвращалось туда, на чем остановилась. Спасибо разработчикам за интересный опыт!

    Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через архитектуру об истории и особенностях города. Иногда чувствовала себя героем игры, в поисках локации и делая задания. Очень круто! Да, приложение вылетало иногда, но ничего страшного, когда заново открывала, не надо было все перелистывать, возвращалось туда, на чем остановилась. Спасибо разработчикам за интересный опыт!
  • М
    Мария
    4 августа 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
    Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
  • А
    Анастасия
    31 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
    читать дальше

    современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.

    Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время!

    Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.

Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время!
  • Е
    Евгений
    30 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.
  • П
    Петровская
    25 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.
  • А
    Антонина
    20 июля 2025
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад - узнала новое. Особенно
    читать дальше

    меня впечатлил архив! И сюрприз на вокзале!
    Очень вовлекает. Сделала кучу фоток! Формат понятный - нужно дойти до точки и откроется информация и аудио-дорожка.
    Оооочень приятно, что в родном городе возникают такие современные инициативы как квест-экскурсия. Планирую пройти еще одну.
    ВАЖНО! телефон быстро разряжается от работы приложения, обязательно зарядить устройство ПОЛНОСТЬЮ.

    Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад - узнала новое. Особенно меня впечатлил архив! И сюрприз на вокзале!
Очень вовлекает. Сделала кучу фоток! Формат понятный - нужно дойти до точки и откроется информация и аудио-дорожка.
Оооочень приятно, что в родном городе возникают такие современные инициативы как квест-экскурсия. Планирую пройти еще одну.
ВАЖНО! телефон быстро разряжается от работы приложения, обязательно зарядить устройство ПОЛНОСТЬЮ.
  • Е
    Евгений
    15 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей
    читать дальше

    эрудицией и энергией. Желанием влюбить в историю и людей, составивших славу алтайской земли. И это не односторонне – чувствовали большое внимание, искренний интерес к городу, откуда приехали. А самое главное, с таким гидом учишься ценить уходящую красоту старого города, отличать важное от наносного. Отдельная благодарность за помощь в поиске алтайских корней.

    Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей эрудицией и энергией. Желанием влюбить в историю и людей, составивших славу алтайской земли. И это не односторонне – чувствовали большое внимание, искренний интерес к городу, откуда приехали. А самое главное, с таким гидом учишься ценить уходящую красоту старого города, отличать важное от наносного. Отдельная благодарность за помощь в поиске алтайских корней.
  • А
    Анна
    3 июля 2025
    «Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
    Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее увиденное оживало на глазах.
    читать дальше

    Старинный город Барнаул теперь навсегда в моём сердце. Уважаешь людей, которые в не простых условиях создавали город, и город хранит эти воспоминания) Я из Петербурга и во время экскурсии действительно находила параллели. Спасибо большое!

    Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее увиденное оживало на глазах. Старинный город Барнаул теперь навсегда в моём сердце. Уважаешь людей, которые в не простых условиях создавали город, и город хранит эти воспоминания) Я из Петербурга и во время экскурсии действительно находила параллели. Спасибо большое!
  • Б
    Беседина
    27 июня 2025
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Три часа ходьбы по улицам Барнаула по нетривиальному маршруту, дали возможность посмотреть на наш город с новой стороны. Приложение всё время висло, приходилось постоянно перезапускать приложение, но это не испортило впечатление от квеста.
  • Ю
    Юлия
    15 июня 2025
    «Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
    Большая благодарность организатору, быстро вышел на связь, дал понятные инструкции! Интересная экскурсия, оставляет приятное ощущение и желание вернуться в город Барнаул для дальнейшего знакомства!
  • Ю
    Юлиана
    5 июня 2025
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Отличная экскурсия для интересного знакомства с городом. Удобно, что можно выбрать самостоятельно день и время и не быть привязанным к
    читать дальше

    расписанию. Можно прогуливаться, делать остановки при желании, заходить по пути за любимыми напитками и снова продолжать экскурсию.
    Я в Барнауле впервые, узнала любопытные факты о городе, побывала в местах, о которых сама бы не узнала.

  • М
    Мешалкин
    28 мая 2025
    Барнаул сто лет назад
    Как по мне, madame Светлана-легенда Барнаула.

    Рекомендую.
    Люблю увлеченных людей!
  • Д
    Дмитрий
    30 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо огромное за экскурсию. Теперь смотрю на Барнаул другим взглядом, из серого города он превратился в интересный с богатой историей.
  • Е
    Елена
    14 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо за любовь к своему городу, которую нам передали.
    Душевный и открытый человек.
    Академические знания по своему краю.
  • А
    Анна
    10 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!
    Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!
  • А
    Анатолий
    9 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана - кладезь информации! Барнаул показывается через истории семей, которые тут жили. Очень здорово, что Светлана делится авторскими материалами и
    читать дальше

    всегда готова что-то посоветовать. Когда буду собираться в те края - обязательно свяжусь снова с ней. Из пожеланий (не из критики!): придумать формат экскурсии с переездами на такси, что бы охватить больший пласт архитектуры в городе (это пожелания от плохоходящих). В целом: спасибо и еще раз спасибо. Надеюсь, до новых встреч.

