Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Увлекательный квест-тур по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Квест
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Погрузитесь в мир сибирского Петербурга, гуляя по Барнаулу с интерактивным гидом. Узнайте, как архитектура столицы оживает в сибирских улицах
Начало: На Демидовской площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
713 ₽
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККлименко4 ноября 2025Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
- IIRINA23 сентября 2025Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили
- ААнна22 сентября 2025Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.
- ТТатьяна16 августа 2025Экскурсия понравилась. Не сразу разобрались, что нужно идти к точке на карте) Поэтому немного поплутали) Итого 3ч. 42 м. Погода была прекрасная, поэтому гулялось отлично и познавательно
- ЕЕкатерина9 августа 2025Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через архитектуру об истории и
- ММария4 августа 2025Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
- ААнастасия31 июля 2025Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
- ЕЕвгений30 июля 2025Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.
- ППетровская25 июля 2025Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.
- ААнтонина20 июля 2025Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад - узнала новое. Особенно
- ЕЕвгений15 июля 2025Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей
- ААнна3 июля 2025Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее увиденное оживало на глазах.
- ББеседина27 июня 2025Три часа ходьбы по улицам Барнаула по нетривиальному маршруту, дали возможность посмотреть на наш город с новой стороны. Приложение всё время висло, приходилось постоянно перезапускать приложение, но это не испортило впечатление от квеста.
- ЮЮлия15 июня 2025Большая благодарность организатору, быстро вышел на связь, дал понятные инструкции! Интересная экскурсия, оставляет приятное ощущение и желание вернуться в город Барнаул для дальнейшего знакомства!
- ЮЮлиана5 июня 2025Отличная экскурсия для интересного знакомства с городом. Удобно, что можно выбрать самостоятельно день и время и не быть привязанным к
- ММешалкин28 мая 2025Как по мне, madame Светлана-легенда Барнаула.
Рекомендую.
Люблю увлеченных людей!
- ДДмитрий30 октября 2024Спасибо огромное за экскурсию. Теперь смотрю на Барнаул другим взглядом, из серого города он превратился в интересный с богатой историей.
- ЕЕлена14 октября 2024Спасибо за любовь к своему городу, которую нам передали.
Душевный и открытый человек.
Академические знания по своему краю.
- ААнна10 октября 2024Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!
- ААнатолий9 октября 2024Светлана - кладезь информации! Барнаул показывается через истории семей, которые тут жили. Очень здорово, что Светлана делится авторскими материалами и
