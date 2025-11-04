К Клименко Барнаул сто лет назад Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.

I IRINA Барнаул сто лет назад читать дальше нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!! Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили

А Анна Барнаул сто лет назад Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.

Т Татьяна Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу Экскурсия понравилась. Не сразу разобрались, что нужно идти к точке на карте) Поэтому немного поплутали) Итого 3ч. 42 м. Погода была прекрасная, поэтому гулялось отлично и познавательно

Е Екатерина «Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест читать дальше особенностях города. Иногда чувствовала себя героем игры, в поисках локации и делая задания. Очень круто! Да, приложение вылетало иногда, но ничего страшного, когда заново открывала, не надо было все перелистывать, возвращалось туда, на чем остановилась. Спасибо разработчикам за интересный опыт! Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через архитектуру об истории и

М Мария Барнаул сто лет назад Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!

А Анастасия Барнаул сто лет назад читать дальше современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.



Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время! Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и

Е Евгений Барнаул сто лет назад Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.

П Петровская Барнаул сто лет назад Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.

А Антонина Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу читать дальше меня впечатлил архив! И сюрприз на вокзале!

Очень вовлекает. Сделала кучу фоток! Формат понятный - нужно дойти до точки и откроется информация и аудио-дорожка.

Оооочень приятно, что в родном городе возникают такие современные инициативы как квест-экскурсия. Планирую пройти еще одну.

ВАЖНО! телефон быстро разряжается от работы приложения, обязательно зарядить устройство ПОЛНОСТЬЮ. Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад - узнала новое. Особенно

Е Евгений Барнаул сто лет назад читать дальше эрудицией и энергией. Желанием влюбить в историю и людей, составивших славу алтайской земли. И это не односторонне – чувствовали большое внимание, искренний интерес к городу, откуда приехали. А самое главное, с таким гидом учишься ценить уходящую красоту старого города, отличать важное от наносного. Отдельная благодарность за помощь в поиске алтайских корней. Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей

А Анна «Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест читать дальше Старинный город Барнаул теперь навсегда в моём сердце. Уважаешь людей, которые в не простых условиях создавали город, и город хранит эти воспоминания) Я из Петербурга и во время экскурсии действительно находила параллели. Спасибо большое! Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее увиденное оживало на глазах.

Б Беседина Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу Три часа ходьбы по улицам Барнаула по нетривиальному маршруту, дали возможность посмотреть на наш город с новой стороны. Приложение всё время висло, приходилось постоянно перезапускать приложение, но это не испортило впечатление от квеста.

Ю Юлия «Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест Большая благодарность организатору, быстро вышел на связь, дал понятные инструкции! Интересная экскурсия, оставляет приятное ощущение и желание вернуться в город Барнаул для дальнейшего знакомства!

Ю Юлиана Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу читать дальше расписанию. Можно прогуливаться, делать остановки при желании, заходить по пути за любимыми напитками и снова продолжать экскурсию.

Я в Барнауле впервые, узнала любопытные факты о городе, побывала в местах, о которых сама бы не узнала. Отличная экскурсия для интересного знакомства с городом. Удобно, что можно выбрать самостоятельно день и время и не быть привязанным к

М Мешалкин Барнаул сто лет назад Как по мне, madame Светлана-легенда Барнаула.



Рекомендую.

Люблю увлеченных людей!

Д Дмитрий Барнаул сто лет назад Спасибо огромное за экскурсию. Теперь смотрю на Барнаул другим взглядом, из серого города он превратился в интересный с богатой историей.

Е Елена Барнаул сто лет назад Спасибо за любовь к своему городу, которую нам передали.

Душевный и открытый человек.

Академические знания по своему краю.

А Анна Барнаул сто лет назад Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!