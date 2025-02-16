Путешествие по ближнему Алтаю откроет для вас мир живописных локаций и культурных традиций.
Вы посетите старинное село Сростки, увидите стелу на границе Алтайского края и Республики Алтай, насладитесь видами с Ороктойского
Вы посетите старинное село Сростки, увидите стелу на границе Алтайского края и Республики Алтай, насладитесь видами с Ороктойского
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные локации
- 🏛️ Посещение храмов и святых мест
- 🗺️ Знакомство с культурой и традициями
- 🍽️ Дегустация местной кухни
- 📸 Фотогеничные виды для фото
Что можно увидеть
- Село Сростки
- Стела на границе
- Остров Патмос
- Долина горных духов
- Ороктойский мост
Описание экскурсии
- Старинное село Сростки, гору Пикет и памятник Шукшину вы увидите по пути из Барнаула
- Стела на границе Алтайского края и Республики Алтай — вы узнаете о символике коновязи и значении лунного календаря в жизни современных алтайцев
- Остров Патмос и храм Иоанна Богослова. Обитель расположена на скале с высокими обрывистыми берегами, в окружении живописной алтайской природы. Вы рассмотрите одну из главных реликвий храма — самовосстанавливающуюся икону. А также сможете прокатиться на гидроцикле до смотровой площадки
- Долина горных духов. Далее мы совершим небольшой треккинг в урочище Че-Чкыш, где находится самая известная смотровая площадка в окрестностях. По пути можно попробовать у местных торговцев халву с кедровыми орешками
- Храм звука. По желанию зайдём на территорию акустического арт-объекта, где создали необычную лабораторию звука
- Еландинские пороги — посетим место, где планировалось строительство крупнейшей ГЭС на Катуни. Вы увидите большой пляж со шлифованными округлыми валунами
- Ороктойский мост — в завершение вы побываете в одной из самых фотогеничных локаций Горного Алтая, полюбуетесь причудливыми лавовыми скалами и бирюзовой Катунью
Вы узнаете:
- О быте, жизни и традициях местных жителей, о том, как играют свадьбы и устраивают похороны сейчас, и как это было раньше
- Тайне алтайских курганов и загадочной находке на плато Укок — знаменитой алтайской принцессе
- Шаманизме на Алтае и ритуале «кормление костра»
- Национальной кухне и еде кочевников, которые жили на тюркской земле
- Геологии алтайских склонов, флоре и фауне края, включая краснокнижных животных
- А также о том, как обнаружили места, ставшие самыми популярными достопримечательностями Алтая
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в урочище Че-Чкыш — 150 ₽ за человека, Храм звука — 500 ₽ за человека, питание (средний чек 800 ₽), катание на гидроцикле — 1000 ₽ за человека
- Мы встретим вас по вашему адресу в Барнауле, в аэропорту или на ж/д вокзале
- Поездка проходит на автомобиле «ниссан»
- По договорённости можем встретить вас в Горно-Алтайске — стоимость экскурсии та же
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Барнауле
Наша команда — это семья, объединённая духом гор и сплочённая любовью к Алтаю! Наша цель — сохранить первозданную красоту родной республики и щедро поделиться радостью от пребывания в горах соЗадать вопрос
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