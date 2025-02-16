Топ-локации ближнего Алтая

Погрузитесь в мир Алтая: храмы, горы и реки. Узнайте о местных традициях и культуре. Уникальное путешествие ждёт вас
Путешествие по ближнему Алтаю откроет для вас мир живописных локаций и культурных традиций.

Вы посетите старинное село Сростки, увидите стелу на границе Алтайского края и Республики Алтай, насладитесь видами с Ороктойского
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моста и узнаете о шаманизме и национальной кухне.

В Долине горных духов попробуете халву с кедровыми орешками, а на острове Патмос увидите самовосстанавливающуюся икону. Это уникальная возможность познакомиться с природой и культурой Алтая

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные локации
  • 🏛️ Посещение храмов и святых мест
  • 🗺️ Знакомство с культурой и традициями
  • 🍽️ Дегустация местной кухни
  • 📸 Фотогеничные виды для фото
Топ-локации ближнего Алтая
Топ-локации ближнего Алтая
Топ-локации ближнего Алтая
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Село Сростки
  • Стела на границе
  • Остров Патмос
  • Долина горных духов
  • Ороктойский мост

Описание экскурсии

  • Старинное село Сростки, гору Пикет и памятник Шукшину вы увидите по пути из Барнаула
  • Стела на границе Алтайского края и Республики Алтай — вы узнаете о символике коновязи и значении лунного календаря в жизни современных алтайцев
  • Остров Патмос и храм Иоанна Богослова. Обитель расположена на скале с высокими обрывистыми берегами, в окружении живописной алтайской природы. Вы рассмотрите одну из главных реликвий храма — самовосстанавливающуюся икону. А также сможете прокатиться на гидроцикле до смотровой площадки
  • Долина горных духов. Далее мы совершим небольшой треккинг в урочище Че-Чкыш, где находится самая известная смотровая площадка в окрестностях. По пути можно попробовать у местных торговцев халву с кедровыми орешками
  • Храм звука. По желанию зайдём на территорию акустического арт-объекта, где создали необычную лабораторию звука
  • Еландинские пороги — посетим место, где планировалось строительство крупнейшей ГЭС на Катуни. Вы увидите большой пляж со шлифованными округлыми валунами
  • Ороктойский мост — в завершение вы побываете в одной из самых фотогеничных локаций Горного Алтая, полюбуетесь причудливыми лавовыми скалами и бирюзовой Катунью

Вы узнаете:

  • О быте, жизни и традициях местных жителей, о том, как играют свадьбы и устраивают похороны сейчас, и как это было раньше
  • Тайне алтайских курганов и загадочной находке на плато Укок — знаменитой алтайской принцессе
  • Шаманизме на Алтае и ритуале «кормление костра»
  • Национальной кухне и еде кочевников, которые жили на тюркской земле
  • Геологии алтайских склонов, флоре и фауне края, включая краснокнижных животных
  • А также о том, как обнаружили места, ставшие самыми популярными достопримечательностями Алтая

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в урочище Че-Чкыш — 150 ₽ за человека, Храм звука — 500 ₽ за человека, питание (средний чек 800 ₽), катание на гидроцикле — 1000 ₽ за человека
  • Мы встретим вас по вашему адресу в Барнауле, в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Поездка проходит на автомобиле «ниссан»
  • По договорённости можем встретить вас в Горно-Алтайске — стоимость экскурсии та же
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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