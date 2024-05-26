Экскурсии выходного дня в Барнауле

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Барнауле, цены от 5 334 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Первое знакомство с Барнаулом
🚶 Пешая
76 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
11 июля в 09:30
12 июля в 09:00
5 334 за всё до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула
🚶 Пешая
29 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
6 670 за всё до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
🚶 Пешая
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
13 июля в 06:00
14 июля в 06:00
5 450 за всё до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
🚗 На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
Погрузитесь в удивительный мир Алтая, путешествуя по Чуйскому тракту. Вас ждут незабываемые пейзажи и впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 июля в 16:00
34 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
    Наше путешествие из Барнаула до места впадения Чуи в Катунь и обратно - 19 часов. Проехали по городу Бийску, в
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    Сростках поднялись к памятнику Шукшину и поели вкуснейших пирогов. Семинский перевал, перевал Чике-Таман, место впадения Чуи в Катунь. Прекраснейшие виды, горный воздух, цветущие жарки и первоцветы - незабываемые впечатления. Повезло с гидом, Олег не только отлично знает трассу и интересно рассказывает, но и всегда учитывал наши пожелания, а его безопасный стиль вождения сделал нашу поездку комфортной. Проехать по Чуйскому тракту стоит, чтобы увидеть красоту Алтая и прикоснуться к месту силы, отдохнуть от суеты будней.

  • M
    Maria
    17 мая 2024
    Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
    Виталий, действительно, самый душевный гид! Еще до поездки, я задала кучу уточняющих вопросов и мне на все подробно и своевременно ответили. С
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    ним было очень комфортно и спокойно, всю дорогу он прислушивался к нашим пожеланиям и показал даже чуточку больше чем было заявлено! Дружелюбный, улыбающийся, владеет информацией и историей края, преподносит интересно и увлекательно! Знает локации для красивых фоточек и умеет красиво сфоткать в тысячный раз! А главное с чувством юмора и прекрасно поет - ну как же без этого в долгой дороге?!

    Виталий, действительно, самый душевный гид!Виталий, действительно, самый душевный гид!Виталий, действительно, самый душевный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Демидовская площадь
  2. Нагорный парк
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в июле 2024
Сейчас в Барнауле в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 5 334 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2024 год на выходные, 131 ⭐ отзыв, цены от 5334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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