2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
11 июля в 09:30
12 июля в 09:00
5 334₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
13 июля в 06:00
14 июля в 06:00
5 450₽ за всё до 5 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
Погрузитесь в удивительный мир Алтая, путешествуя по Чуйскому тракту. Вас ждут незабываемые пейзажи и впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 июля в 16:00
34 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 мая 2024Наше путешествие из Барнаула до места впадения Чуи в Катунь и обратно - 19 часов. Проехали по городу Бийску, в
- MMaria17 мая 2024Виталий, действительно, самый душевный гид! Еще до поездки, я задала кучу уточняющих вопросов и мне на все подробно и своевременно ответили. С
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На выходные»
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