1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный город Барнаул
Прикоснуться к истории горнозаводского центра Сибири с мистическими легендами и реальными судьбами
Начало: На Демидовской площади
9 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Марс? Горный Алтай
Побывать в отдалённых районах республики, вдохновиться красотой природы и узнать о местной культуре
Начало: В любое место в Центральном районе
«Ещё одна захватывающая локация — озеро с кристальной водой в окружении гор»
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
52 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Водная прогулка
Бирюзовые глаза Катуни
Индивидуальная водная прогулка по Алтаю: Голубые озёра, Зубы дракона и смотровая площадка ждут вас в увлекательном путешествии
«По канатной дороге поднимемся на панорамную площадку горнолыжного курорта и полюбуемся с высоты горной системой Ближнего Алтая»
Завтра в 09:00
9 ноя в 09:00
34 000₽ за всё до 4 чел.
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