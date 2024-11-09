Найдено 3 экскурсии в категории « Горы » в Барнауле, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Горный город Барнаул Прикоснуться к истории горнозаводского центра Сибири с мистическими легендами и реальными судьбами Начало: На Демидовской площади 6 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Это Марс? Горный Алтай Побывать в отдалённых районах республики, вдохновиться красотой природы и узнать о местной культуре Начало: В любое место в Центральном районе «Ещё одна захватывающая локация — озеро с кристальной водой в окружении гор» 52 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 11 часов Водная прогулка Бирюзовые глаза Катуни Индивидуальная водная прогулка по Алтаю: Голубые озёра, Зубы дракона и смотровая площадка ждут вас в увлекательном путешествии «По канатной дороге поднимемся на панорамную площадку горнолыжного курорта и полюбуемся с высоты горной системой Ближнего Алтая» 34 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Барнаула

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Горы»

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