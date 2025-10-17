читать дальше

бы самое-самое в историческом центре.

Гид строит экскурсию с учетом того, что путешественники уже посмотрели самостоятельно. Так как в Нагорном парке мы побывали до экскурсии, то Оксана нам рассказала о нем, а провела взамен по той части проспекта Ленина, которая, вероятно, обычно остается за рамками экскурсии. Оксана - эрудированный историк и прекрасный рассказчик.



Если вы едете на Алтай через Барнаул, уделите время городу, он того стоит. Мы успели совершить прогулку по Оби и пешеходную экскурсию. Был бы у нас второй день в распоряжении - сходили бы в музеи, в том числе рекомендованные Оксаной.