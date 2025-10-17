Мои заказы

Гастрономические экскурсии Барнаула

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Барнауле, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Барнаула - в Манжерок
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Барнаула - в Манжерок
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением старинного Бийска и курорта Манжерок. Легенды, история и захватывающие виды ждут вас
«Дополнительно оплачивается обед и канатная дорога — 1200 ₽ за чел»
12 дек в 08:30
13 дек в 08:30
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
Прочувствовать Барнаул через его вкусы - традиционные и креативные (всё включено)
Начало: На улице Максима Горького
«дегустация крафтового пива и пивных напитков (миды, сидры, брагготы, сауэры — то, что будет в наличии)»
11 дек в 16:00
12 дек в 16:00
от 6500 ₽ за человека
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    17 октября 2025
    От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
    Друзья, это была невероятно крутая экскурсия" От купцов до Крафта". Спасибо Юлии нашему экскурсоводу и руководителю крафтовой пивоварни Арт'А за
    читать дальше

    этот неповторимый вечер! Юлия нас окунула в историю зарождения производства алкогольных напитков и ресторанного бизнеса города Барнаул. Александр - настоящий профессионал своего дела, с ним было очень интересно и познавательно общаться в его замечательном гастропабе и на производстве крафтового пива. Мы узнали и попробовали много нового, познакомились с удивительными людьми и прониклись культурой пивоварения. 100% рекомендуем - это было невероятно!

  • Т
    Татьяна
    14 октября 2025
    От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
    Интересная экскурсия об истории становления пивоваренного дела в Барнауле, Юля заинтересовала рассказом и не заметили как время прошло, а при
    читать дальше

    дегустации Александр был выше всяких похвал увлекая нас своими знаниями о производстве пива.
    В целом познавательная экскурсия, которая закончилась вкусным ужином, за что организаторам большое спасибо. Однозначно советую данную экскурсию, время не будет проведено напрасно!

  • С
    Сергей
    19 сентября 2025
    От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
    Очень интересно и с необычного ракурса Юля рассказывала о возникновении купечества на Алтае. Мы обнаружили связь поколений. Современные методы похожи
    читать дальше

    на старину!
    Закончилась экскурсия посещением настоящего крафтового производства в истинном значении этого слова, которое не имеет ничего общего с местностью, как это обычно пытаются представить торгаши.
    Этот небольшой завод создаёт истинный крафт, означающий создание новых вкусов на основе классики с помощью различных добавок в процессе производства и не зависит от места.
    Больше не скажу, лучше попробовать самим.

  • П
    Павел
    31 декабря 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение.
    Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам.
    Впечатление от экскурсии прекрасное.
    Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
    читать дальше

    перестроила маршрут более оптимальным образом. Экскурсия даёт такое объёмное восприятие города,что позволяет впоследствии самостоятельно ориентироваться в нём.
    А противоречивое впечатление от Барнаула зависит не от гида.

  • В
    Виктор
    24 августа 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    В путешествии по Горному Алтаю один день посвятили Барнаулу. Большое спасибо Оксане за интересную познавательную экскурсию по городу. Очень интересно
    читать дальше

    и со знанием она рассказала об истории и быте жителей города. Время экскурсии пролетело незаметно, было сделано много интересных фото.
    Гостям и жителям города рекомендую экскурсию и гида. Узнаете много интересного.

  • М
    Максим
    31 июля 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    В Барнауле не так много можно увидеть глазами, но много интересного можно услышать - экскурсовод с этим справилась хорошо, все 4 часа было интересно
  • Е
    Екатерина
    29 июля 2022
    Архитектурные образы Барнаула
    Огромное спасибо, Оксане! Интересный рассказчик, не сложный, но очень познавательный маршрут! Город открылся с новой стороны. Всем рекомендую, и барнаульцам тоже!
  • Л
    Любовь
    19 июня 2022
    Архитектурные образы Барнаула
    Так получилось, что по пути в горный Алтай базировалась в Барнауле. Были свободные дни, хотелось посмотреть город. Поэтому выбрвла данную
    читать дальше

    экскурсию, чтобы не просто так гулять, а с пользой. Всё понравилось, Оксана местный житель, интересно рассказывает про достопримечательности. Маршрут хороший, в принципе можно что то изменить по вашему желанию.

  • И
    Ирина
    2 июня 2022
    Архитектурные образы Барнаула
    Большое спасибо Оксане за интересный рассказ и приятную прогулку по центру Барнаула. Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом, недолгое пребывание в котором после тура по Горному Алтаю также доставило нам большое удовольствие. Жаль, что Горная Аптека оказалась закрыта!
  • С
    Сергей
    21 декабря 2021
    Архитектурные образы Барнаула
    Очень понравился увлекательный рассказ Оксаны об истории и архитектуре Барнаула. Несмотря на неважную погоду, два часа прлетели незаметно. Рекомендую всем.
  • А
    Александр
    29 ноября 2021
    Архитектурные образы Барнаула
    Замечательная экскурсия по Барнаулу с гидом Оксаной. Немногим больше, чем за 2 часа, мы прогулялись по самым интересным и живописным
    читать дальше

    частям города. Оксана очень увлекательно рассказала про историю Барнаула и каждого из посещаемых в рамках экскурсии мест, про известных уроженцев и жителей города и края, а также про современный быт барнаульцев. Время экскурсии прошло на одном дыхании - было получено огромное количество положительных впечатлений и сделано немало красивых фотографий (в частности, со смотровых площадок Нагорного парка). Рекомендую экскурсию и гида всем гостям города!

  • В
    Валентина
    20 сентября 2021
    Архитектурные образы Барнаула
    В составе экскурсионной группы были жители Барнаула, неравнодушные к его и истории и бывавшие на разных экскурсиях. Иих удалось порадовать:
    читать дальше

    экскурсия подготовлена на высоком уровне!
    2 часа пролетели совершенно незаметно.
    Язык гида универсален: понравилось и подростку, и взрослым с разными профессиями. Не думала, что это возможно, однако, факт.
    При спокойствии и лаконичности гида было уютно в старой части города и возникло ощущение сопричастности к истории этого места, которая творится и сегодня.
    Искренне рекомендую!

  • С
    Светлана
    15 сентября 2021
    Архитектурные образы Барнаула
    Оксана четко выделяет самое главное в Барнауле. Город большой, самостоятельно с путеводителем мы бы ушли за другим и отчасти упустили
    читать дальше

    бы самое-самое в историческом центре.
    Гид строит экскурсию с учетом того, что путешественники уже посмотрели самостоятельно. Так как в Нагорном парке мы побывали до экскурсии, то Оксана нам рассказала о нем, а провела взамен по той части проспекта Ленина, которая, вероятно, обычно остается за рамками экскурсии. Оксана - эрудированный историк и прекрасный рассказчик.

    Если вы едете на Алтай через Барнаул, уделите время городу, он того стоит. Мы успели совершить прогулку по Оби и пешеходную экскурсию. Был бы у нас второй день в распоряжении - сходили бы в музеи, в том числе рекомендованные Оксаной.

  • А
    Александра
    12 сентября 2021
    Архитектурные образы Барнаула
    Оксана! Спасибо огромное за знакомство с городом Барнаул. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Оказалось у Санкт-Петербург а и Барнаула есть общие архитектурные тенденции. После Вашей экскурсии в Барнаул хочется вернуться ещё раз и досмотреть то что мы не успели.
  • Н
    Наталья
    19 августа 2021
    Архитектурные образы Барнаула
    Каждая поездка в новый для меня город начинается с поиска экскурсий, чтобы познакомится с городом получше. И Барнаул не стал
    читать дальше

    исключением. У меня не возникло сомнений, что искать ее нужно именно на вашем сайте. Неоднократно я находила экскурсии на tripster.ru и все они были на высоте. И в этот раз мне посчастливилось узнать город благодаря прекрасному гиду Оксане. Приятная прогулка, интереснейшая история города, приятная беседа-все это украсило первый вечер в Барнауле. Спасибо и, надеюсь, до скорой встречи)

  • М
    Марина
    8 августа 2021
    Архитектурные образы Барнаула
    Спасибо за увлекательную экскурсию, которая была интересна как гостям, так и жителям Барнаула!
  • А
    Алена
    26 июля 2021
    Архитектурные образы Барнаула
    Были в Барнауле первый раз, проездом. Хотелось увидеть максимум за один день. Оксана показала основные достопримечательности, рассказала об истории Барнаула,
    читать дальше

    дала рекомендации, куда сходить и что посмотреть в оставшееся время. Очень познавательно и интересно. Сами мы бы столько не увидели и не узнали. Оксана пунктуальная, внимательная, хорошо продуман маршрут экскурсии, рекомендуем!

  • Е
    Елена
    24 июня 2021
    Архитектурные образы Барнаула
    Спасибо большое Оксане. Человек знает свое дело! Экскурсия была познавательной и интересной. Узнала много нового для себя.

