Индивидуальная
до 4 чел.
Из Барнаула - в Манжерок
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением старинного Бийска и курорта Манжерок. Легенды, история и захватывающие виды ждут вас
«Дополнительно оплачивается обед и канатная дорога — 1200 ₽ за чел»
12 дек в 08:30
13 дек в 08:30
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
Прочувствовать Барнаул через его вкусы - традиционные и креативные (всё включено)
Начало: На улице Максима Горького
«дегустация крафтового пива и пивных напитков (миды, сидры, брагготы, сауэры — то, что будет в наличии)»
11 дек в 16:00
12 дек в 16:00
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 октября 2025Друзья, это была невероятно крутая экскурсия" От купцов до Крафта". Спасибо Юлии нашему экскурсоводу и руководителю крафтовой пивоварни Арт'А за
- ТТатьяна14 октября 2025Интересная экскурсия об истории становления пивоваренного дела в Барнауле, Юля заинтересовала рассказом и не заметили как время прошло, а при
- ССергей19 сентября 2025Очень интересно и с необычного ракурса Юля рассказывала о возникновении купечества на Алтае. Мы обнаружили связь поколений. Современные методы похожи
- ППавел31 декабря 2023Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
- ТТатьяна16 сентября 2023Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение.
Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам.
Впечатление от экскурсии прекрасное.
Рекомендую.
- ТТатьяна24 августа 2023Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
- ВВиктор24 августа 2023В путешествии по Горному Алтаю один день посвятили Барнаулу. Большое спасибо Оксане за интересную познавательную экскурсию по городу. Очень интересно
- ММаксим31 июля 2023В Барнауле не так много можно увидеть глазами, но много интересного можно услышать - экскурсовод с этим справилась хорошо, все 4 часа было интересно
- ЕЕкатерина29 июля 2022Огромное спасибо, Оксане! Интересный рассказчик, не сложный, но очень познавательный маршрут! Город открылся с новой стороны. Всем рекомендую, и барнаульцам тоже!
- ЛЛюбовь19 июня 2022Так получилось, что по пути в горный Алтай базировалась в Барнауле. Были свободные дни, хотелось посмотреть город. Поэтому выбрвла данную
- ИИрина2 июня 2022Большое спасибо Оксане за интересный рассказ и приятную прогулку по центру Барнаула. Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом, недолгое пребывание в котором после тура по Горному Алтаю также доставило нам большое удовольствие. Жаль, что Горная Аптека оказалась закрыта!
- ССергей21 декабря 2021Очень понравился увлекательный рассказ Оксаны об истории и архитектуре Барнаула. Несмотря на неважную погоду, два часа прлетели незаметно. Рекомендую всем.
- ААлександр29 ноября 2021Замечательная экскурсия по Барнаулу с гидом Оксаной. Немногим больше, чем за 2 часа, мы прогулялись по самым интересным и живописным
- ВВалентина20 сентября 2021В составе экскурсионной группы были жители Барнаула, неравнодушные к его и истории и бывавшие на разных экскурсиях. Иих удалось порадовать:
- ССветлана15 сентября 2021Оксана четко выделяет самое главное в Барнауле. Город большой, самостоятельно с путеводителем мы бы ушли за другим и отчасти упустили
- ААлександра12 сентября 2021Оксана! Спасибо огромное за знакомство с городом Барнаул. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Оказалось у Санкт-Петербург а и Барнаула есть общие архитектурные тенденции. После Вашей экскурсии в Барнаул хочется вернуться ещё раз и досмотреть то что мы не успели.
- ННаталья19 августа 2021Каждая поездка в новый для меня город начинается с поиска экскурсий, чтобы познакомится с городом получше. И Барнаул не стал
- ММарина8 августа 2021Спасибо за увлекательную экскурсию, которая была интересна как гостям, так и жителям Барнаула!
- ААлена26 июля 2021Были в Барнауле первый раз, проездом. Хотелось увидеть максимум за один день. Оксана показала основные достопримечательности, рассказала об истории Барнаула,
- ЕЕлена24 июня 2021Спасибо большое Оксане. Человек знает свое дело! Экскурсия была познавательной и интересной. Узнала много нового для себя.
