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Полезная информация о Барнауле

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Местное время в Барнауле
02:5035
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБарнаул
По-английскиBarnaul
Столица регионаБарнаул является столицей региона
Население города599 579 чел.
АэропортБарнаул BAX
Часовой поясAsia/Barnaul
Средняя высота189 м. от уровня моря

Где находится Барнаул на карте

Барнаул фото города
Барнаул

Популярные экскурсии в Барнауле

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Наша экскурсия начнется с Демидовской площади, она известна как уголок Санкт-Петербурга в Барнауле. Далее мы пройдём к руинам сереброплавильного завод...
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Первое знакомство с Барнаулом
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