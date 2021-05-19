Полезная информация о Барнауле
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Барнаул
Популярные экскурсии в Барнауле
15000
₽
за чел.
Наша экскурсия начнется с Демидовской площади, она известна как уголок Санкт-Петербурга в Барнауле. Далее мы пройдём к руинам сереброплавильного завод...
4.9
12 отзывов
3250
₽
за чел.
Увидеть самые красивые здания сибирского города от деревянного зодчества до конструктивизма
4.8
25 отзывов
2600
₽
за чел.
Исторические вехи, особенности зодчества и лучшие панорамы столицы Алтая