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В моей команде такие же увлеченные гиды, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае. Все наши туры гарантированы, отмен не бывает! У нас нет скрытых платежей, дополнительных оплат за проживание (кроме услуги одноместного размещения). В наши туры всё включено, не нужно будет платить за входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе. Мы живем на Алтае, знаем свой регион и будем рады провести для вас экскурсии! Всего в нашей команде 10 человек. Татьяна — высшее образование по специальности «Туризм» Алтайского Государственного Университета географического факультета. Прошла путь от гида-экскурсовода по Алтаю до местного жителя. За восемь лет гидом в туризме провела по тропам Горного Алтая 1780 человек. Евгений — любит путешествовать, горы, природу, увлекается сноубордом и автотематикой, всегда находит общий язык с группой, организует конкурсы. Леся — бывала на Алтае и зимой и летом, любит природу во всех её проявлениях. Необычный гид-экскурсовод со знанием психологии, астрологии, эзотерики и других схожих наук. Сергей — родился в горах, занимается туризмом, горными лыжами, опытный водитель и механик, ко всему относится серьезно и ответственно. Павел — всегда располагает к себе всех туристов, ничего не упустит, очень тактичный человек, любит готовить, всем уделит внимание и поможет. Игорь — влюблен в Алтай, родился в горах, уже много лет работает гидом-инструктором по туризму, опытный охотник и рыболов. Филипп — занимается туризмом, альпинизмом, сноубордом. Любит горы, природу, и с радостью делится этой любовью с каждым. Инна — одной ногой в офисе, одной в горах, была во всех походах, поездках и на всех базах, даст всегда самую точную и исчерпывающую информацию по маршрутам. Виктор — опытный гид по Горному Алтаю, выпускник Алтайского Государственного Университета исторического факультета. Не только расскажет об истории Алтая, покажет его природные красоты, но и познакомит с героями алтайского фольклора (в мифах и сказках).