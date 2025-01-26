Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты

Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Мы побываем на двух горнолыжных курортах, где будем покорять лучшие трассы Сибири в будние дни, когда нет очередей на подъёмники.

Даже если вы раньше никогда не стояли на сноуборде или лыжах, опытный инструктор поможет освоить базовую технику.

Вы полюбуетесь живописной природой, вековыми кедрами и Телецким озером, прокатитесь на снегоходах, расслабитесь в бане с вениками и попрыгаете в пушистые сугробы.
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Это горнолыжный тур, лучше берите горные лыжи или сноуборды с собой, чтобы не пришлось подбирать их на месте в прокате (прокат инвентаря везде будет, но свое всегда удобнее). Не забудьте захватить горнолыжную маску и балаклаву — они защитят вас от снега и ветра. Еще возьмите купальники/плавки, полотенца и шлепки — вечером четвертого дня нас ждет организованная баня. По желанию баню можно заказать и в другие дни.

Удобные для тура рейсы (время местное):
Москва-Барнаул:
DP-6531. Вылет суббота 20:05, прилёт воскресенье 04:30
U6 651 Вылет суббота 22:05, прилёт воскресенье 06:20
S7 2601 Вылет суббота 22:40, прилёт воскресенье 06:55
Москва-Горно-Алтайск:
SU 1524 Вылет воскресенье 00:05, прилёт воскресенье 08:35
Барнаул-Москва:
DP 6532 Вылет суббота 05:30, прилёт суббота 06:10
U6-652. Вылет суббота 07:30, прилёт суббота 08:10
S7 2602 Вылет суббота 08:05, прилёт суббота 08:35
SU 1431 Вылет суббота 09:55, прилёт суббота 10:25

Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.

Проживание. Уютные базы с 2- и 3-местным размещением на Телецком озере и Шерегеше.

Питание. В программу включены горячие завтраки и ужины. На обеды заезжаем в проверенные кафе.

Программа тура по дням

1 день

Родина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озеро

Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем наше путешествие. По Чуйскому тракту, одной из красивейших автодорог мира, доедем до старинного сибирского села Сростки, где родился и вырос советский кинорежиссёр, актёр и писатель В. М. Шукшин. Здесь создан Всероссийский мемориальный музей-заповедник его имени, включающий здание школы, в которой учился и преподавал Василий Макарович, и дом, где прошли его детские годы.

На границе Республики Алтай посмотрим на комплекс памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнедеятельность алтайского народа. Пересечём прителецкую тайгу, полюбуемся рекой Бия, а вечером разместимся на уютной турбазе у Телецкого озера.

Родина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озероРодина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озероРодина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озероРодина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озеро
2 день

На лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курорта

Сегодня будем кататься на горнолыжном курорте «Телецкий», где более 17 км трасс разного уровня сложности, а максимальная длина трассы — 6 км, что соответствует уровню мировых курортов. Здесь очень живописно: открывается вид на озеро, а вокруг горы — идеальное место, чтобы познакомиться с новым видом спорта и впервые встать на доску. У новичков будет возможность позаниматься с инструктором и освоить азы катания на сноуборде (занятие с инструктором длится 2 часа), а более опытные участники смогут покататься самостоятельно — на это у нас будет целый день.

Вечером вернёмся на базу, поужинаем и отдохнём.

На лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курортаНа лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курортаНа лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курортаНа лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курорта
3 день

На снегоходах по Телецкому озеру, переезд в Шрегеш

После завтрака отправимся в путешествие на снегоходах прямо по льду Телецкого озера! Увидим Каменный залив, о котором сложено множество легенд. По одной из версий, залив образовался в результате падения метеорита. Другие считают, что самая глубокая впадина на озере — результат обвалившейся скалы.

После обеда соберём вещи и поедем в Шерегеш — самый большой горнолыжный курорт Сибири. К вечеру доберёмся до базы, разместимся, поужинаем и прогуляемся перед сном.

На снегоходах по Телецкому озеру, переезд в ШрегешНа снегоходах по Телецкому озеру, переезд в ШрегешНа снегоходах по Телецкому озеру, переезд в ШрегешНа снегоходах по Телецкому озеру, переезд в ШрегешНа снегоходах по Телецкому озеру, переезд в ШрегешНа снегоходах по Телецкому озеру, переезд в ШрегешНа снегоходах по Телецкому озеру, переезд в Шрегеш
4 день

Катание в Шерегеше, баня

После завтрака идём кататься. 15 трасс разного уровня сложности, общей протяжённостью около 35 км в нашем распоряжении! Будет интересно как новичкам, так и опытным. Здесь уникальный снег — «пухляк» — какого нет больше нигде в России: из-за низкой влажности он почти не слипается.

Вечером попаримся в бане — то, что нужно после катания: мышцы расслабляются, усталость моментально проходит. Прогревшись, будем прыгать в сугробы, а потом снова заходить в баню и париться с веником. Ух, непередаваемое удовольствие!

Катание в Шерегеше, баняКатание в Шерегеше, баняКатание в Шерегеше, баняКатание в Шерегеше, баняКатание в Шерегеше, баня
5 день

Лыжи, Шерегеш и закатная фотосессия

Сегодня продолжим оттачивать мастерство катания на горнолыжных склонах. Наслаждаемся снегом, скоростью, радуемся своему прогрессу! Будем кататься до самого вечера, а потом на закате встретимся на горе и сфотографируемся на фоне уходящего солнца.

С теми, кто готов к большему, утроим незабываемое вечернее катание по подготовленной и освещённой трассе. Стоя на горе и любуясь огнями Шерегеша в долине, можно ощутить волшебство момента.

Лыжи, Шерегеш и закатная фотосессияЛыжи, Шерегеш и закатная фотосессияЛыжи, Шерегеш и закатная фотосессияЛыжи, Шерегеш и закатная фотосессия
6 день

Катание и возвращение домой

До обеда у вас ещё будет время покататься, а после обеда поедем в Барнаул, куда прибудем около 20:00-22:00.

Катание и возвращение домойКатание и возвращение домойКатание и возвращение домойКатание и возвращение домойКатание и возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды: Барнаул - Горный Алтай - Шерегеш - Барнаул, доставка до горы и обратно на микроавтобусе 7-8 мест
  • Встреча в аэропорту Барнаула, на авто - и ж. - д. вокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска
  • Обратный трансфер до авто - и ж. - д. вокзала Барнаула
  • Проживание на базах и в коттеджах
  • Горячие завтраки и ужины, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
  • Посещение бани (на группу 1 раз)
  • Медицинские страховки на участников
  • Обучение базовым навыкам катания на ГЛК «Телецкий» (2 часа на группу)
  • Экскурсия на снегоходах (по два человека на один снегоход)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте
  • Прокат горнолыжного снаряжения
  • Оплата подъёмников
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - авто - и ж. - д. вокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту и в Горно-Алтайске в 13:00 в аэропорту. (Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение села Сростки и стелы республики Алтай)
Завершение: Барнаул, около 20:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Барнаула

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