Даже если вы раньше никогда не стояли на сноуборде или лыжах, опытный инструктор поможет освоить базовую технику.
Вы полюбуетесь живописной природой, вековыми кедрами и Телецким озером, прокатитесь на снегоходах, расслабитесь в бане с вениками и попрыгаете в пушистые сугробы.
Описание тура
Организационные детали
Это горнолыжный тур, лучше берите горные лыжи или сноуборды с собой, чтобы не пришлось подбирать их на месте в прокате (прокат инвентаря везде будет, но свое всегда удобнее). Не забудьте захватить горнолыжную маску и балаклаву — они защитят вас от снега и ветра. Еще возьмите купальники/плавки, полотенца и шлепки — вечером четвертого дня нас ждет организованная баня. По желанию баню можно заказать и в другие дни.
Удобные для тура рейсы (время местное):
Москва-Барнаул:
DP-6531. Вылет суббота 20:05, прилёт воскресенье 04:30
U6 651 Вылет суббота 22:05, прилёт воскресенье 06:20
S7 2601 Вылет суббота 22:40, прилёт воскресенье 06:55
Москва-Горно-Алтайск:
SU 1524 Вылет воскресенье 00:05, прилёт воскресенье 08:35
Барнаул-Москва:
DP 6532 Вылет суббота 05:30, прилёт суббота 06:10
U6-652. Вылет суббота 07:30, прилёт суббота 08:10
S7 2602 Вылет суббота 08:05, прилёт суббота 08:35
SU 1431 Вылет суббота 09:55, прилёт суббота 10:25
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Проживание. Уютные базы с 2- и 3-местным размещением на Телецком озере и Шерегеше.
Питание. В программу включены горячие завтраки и ужины. На обеды заезжаем в проверенные кафе.
Программа тура по дням
Родина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озеро
Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем наше путешествие. По Чуйскому тракту, одной из красивейших автодорог мира, доедем до старинного сибирского села Сростки, где родился и вырос советский кинорежиссёр, актёр и писатель В. М. Шукшин. Здесь создан Всероссийский мемориальный музей-заповедник его имени, включающий здание школы, в которой учился и преподавал Василий Макарович, и дом, где прошли его детские годы.
На границе Республики Алтай посмотрим на комплекс памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнедеятельность алтайского народа. Пересечём прителецкую тайгу, полюбуемся рекой Бия, а вечером разместимся на уютной турбазе у Телецкого озера.
На лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курорта
Сегодня будем кататься на горнолыжном курорте «Телецкий», где более 17 км трасс разного уровня сложности, а максимальная длина трассы — 6 км, что соответствует уровню мировых курортов. Здесь очень живописно: открывается вид на озеро, а вокруг горы — идеальное место, чтобы познакомиться с новым видом спорта и впервые встать на доску. У новичков будет возможность позаниматься с инструктором и освоить азы катания на сноуборде (занятие с инструктором длится 2 часа), а более опытные участники смогут покататься самостоятельно — на это у нас будет целый день.
Вечером вернёмся на базу, поужинаем и отдохнём.
На снегоходах по Телецкому озеру, переезд в Шрегеш
После завтрака отправимся в путешествие на снегоходах прямо по льду Телецкого озера! Увидим Каменный залив, о котором сложено множество легенд. По одной из версий, залив образовался в результате падения метеорита. Другие считают, что самая глубокая впадина на озере — результат обвалившейся скалы.
После обеда соберём вещи и поедем в Шерегеш — самый большой горнолыжный курорт Сибири. К вечеру доберёмся до базы, разместимся, поужинаем и прогуляемся перед сном.
Катание в Шерегеше, баня
После завтрака идём кататься. 15 трасс разного уровня сложности, общей протяжённостью около 35 км в нашем распоряжении! Будет интересно как новичкам, так и опытным. Здесь уникальный снег — «пухляк» — какого нет больше нигде в России: из-за низкой влажности он почти не слипается.
Вечером попаримся в бане — то, что нужно после катания: мышцы расслабляются, усталость моментально проходит. Прогревшись, будем прыгать в сугробы, а потом снова заходить в баню и париться с веником. Ух, непередаваемое удовольствие!
Лыжи, Шерегеш и закатная фотосессия
Сегодня продолжим оттачивать мастерство катания на горнолыжных склонах. Наслаждаемся снегом, скоростью, радуемся своему прогрессу! Будем кататься до самого вечера, а потом на закате встретимся на горе и сфотографируемся на фоне уходящего солнца.
С теми, кто готов к большему, утроим незабываемое вечернее катание по подготовленной и освещённой трассе. Стоя на горе и любуясь огнями Шерегеша в долине, можно ощутить волшебство момента.
Катание и возвращение домой
До обеда у вас ещё будет время покататься, а после обеда поедем в Барнаул, куда прибудем около 20:00-22:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды: Барнаул - Горный Алтай - Шерегеш - Барнаул, доставка до горы и обратно на микроавтобусе 7-8 мест
- Встреча в аэропорту Барнаула, на авто - и ж. - д. вокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска
- Обратный трансфер до авто - и ж. - д. вокзала Барнаула
- Проживание на базах и в коттеджах
- Горячие завтраки и ужины, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
- Посещение бани (на группу 1 раз)
- Медицинские страховки на участников
- Обучение базовым навыкам катания на ГЛК «Телецкий» (2 часа на группу)
- Экскурсия на снегоходах (по два человека на один снегоход)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте
- Прокат горнолыжного снаряжения
- Оплата подъёмников
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - авто - и ж. - д. вокзал Барнаула